Partita valevole per la 13a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Vicenza-Carrarese è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Vicenza che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 10 punti e la Carrarese che invece è al 14° posto in classifica con 13 punti.

Il Vicenza ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 26. Il giocatore che ha segnato più gol è Claudio Morra con 2 reti.

La Carrarese ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Rubino con 4 reti.

Vicenza-Carrarese si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza; arbitro di Vicenza - Carrarese è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Vicenza-Carrarese in tv o in streaming

Partita : Vicenza-Carrarese

: Vicenza-Carrarese Data : martedì 24 novembre 2026

: martedì 24 novembre 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Vicenza

: Vicenza Stadio : Romeo Menti di Vicenza

: Romeo Menti di Vicenza Arbitro:

Vicenza-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 24-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:

DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Vicenza-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.