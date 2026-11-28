Partita valevole per la 14a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Vicenza-Cesena è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Vicenza che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 10 punti e il Cesena che invece è al 6° posto in classifica con 21 punti.

Il Vicenza ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Claudio Morra con 2 reti.

Il Cesena ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 12 reti.

Vicenza-Cesena si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza; arbitro di Vicenza - Cesena è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Vicenza-Cesena in tv o in streaming

Partita : Vicenza-Cesena

: Vicenza-Cesena Data : sabato 28 novembre 2026

: sabato 28 novembre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Vicenza

: Vicenza Stadio : Romeo Menti di Vicenza

: Romeo Menti di Vicenza Arbitro:

Vicenza-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 28-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:

DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Vicenza-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.