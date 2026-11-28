Vicenza-Cesena è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Vicenza che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 10 punti e il Cesena che invece è al 6° posto in classifica con 21 punti.
Il Vicenza ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Claudio Morra con 2 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 12 reti.
Vicenza-Cesena si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza; arbitro di Vicenza - Cesena è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Vicenza-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Vicenza-Cesena
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Vicenza
- Stadio: Romeo Menti di Vicenza
- Arbitro:
Vicenza-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 28-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Vicenza-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Vicenza - Cesena?
- La gara tra Vicenza e Cesena si giocherà sabato 28 novembre 2026 alle ore 17:15
- Dove si gioca Vicenza - Cesena?
- La partita si gioca a Vicenza
- In che stadio si gioca Vicenza - Cesena?
- Stadio Romeo Menti di Vicenza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Vicenza è Claudio Morra con 2 gol, mentre il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 12 gol
- Chi trasmette la partita Vicenza - Cesena?
- La partita tra Vicenza e Cesena verrà trasmessa da DAZN