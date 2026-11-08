Vicenza-Cremonese è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Vicenza che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 9 punti e la Cremonese che invece è al 12° posto in classifica con 12 punti.
Il Vicenza ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicola Rauti con 2 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.
Vicenza-Cremonese si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza; arbitro di Vicenza - Cremonese è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Vicenza-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Vicenza-Cremonese
- Data: domenica 8 novembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Vicenza
- Stadio: Romeo Menti di Vicenza
- Arbitro: Matteo Marchetti
Vicenza-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 08-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Vicenza-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Vicenza - Cremonese?
- La gara tra Vicenza e Cremonese si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Vicenza - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Vicenza - Cremonese sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Vicenza - Cremonese?
- La partita si gioca a Vicenza
- In che stadio si gioca Vicenza - Cremonese?
- Stadio Romeo Menti di Vicenza
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Vicenza è Nicola Rauti con 2 gol, mentre il capocannoniere della Cremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol
- Chi trasmette la partita Vicenza - Cremonese?
- La partita tra Vicenza e Cremonese verrà trasmessa da DAZN