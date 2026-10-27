Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Vicenza-Modena è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Vicenza che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 9 punti e il Modena che invece è al 3° posto in classifica con 16 punti.

Il Vicenza ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicola Rauti con 2 reti.

Il Modena ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Belotti con 5 reti.

Vicenza-Modena si gioca allo stadio Romeo Menti di Vicenza di Vicenza; arbitro di Vicenza - Modena è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Vicenza-Modena in tv o in streaming

Partita : Vicenza-Modena

: Vicenza-Modena Data : martedì 27 ottobre 2026

: martedì 27 ottobre 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Vicenza

: Vicenza Stadio : Romeo Menti di Vicenza

: Romeo Menti di Vicenza Arbitro:

Vicenza-Modena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Vicenza-Modena sarà inserito un'ora prima del match.