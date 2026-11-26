Un pomeriggio degli anni '80 sul lungomare e un filo invisibile tra musica e fatica: come il destino di un ragazzo refrattario al liceo ha incrociato le falcate di un futuro campione

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Cosa possono avere in comune un cantautore bolognese refrattario agli studi classici e un ex centrocampista del Milan pluricampione d’Italia? A prima vista quasi nulla, se non una manciata di chilometri tra Cattolica e Pesaro. Eppure, a legare le vite di Samuele Bersani e Massimo Ambrosini c’è una metafora potente che attraversa i loro destini: la corsa.

Da un lato il ricordo di un ragazzino che incrocia un bambino biondissimo intento a stare al passo del padre; dall’altro una canzone iconica del 2005, Il maratoneta, che racconta la fatica pura, la fragilità e il bisogno viscerale di scendere in pista.

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Play The Game è la rubrica a firma Emanuele Saccardo che mette in corto circuito sport e musica, raccontando atleti e imprese attraverso la lente di una canzone o di un artista.

Tra la Maratona di New York corsa dall’ex calciatore e i versi graffianti del musicista, emerge un ritratto incrociato dove lo sport e la musica diventano lo stesso specchio con cui affrontare la vita e i propri demoni. Un viaggio narrativo che celebra chi corre non per la medaglia, ma per il puro e irrinunciabile piacere di superare i propri limiti.