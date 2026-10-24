Il percorso del Tour de France 2027 con i suoi chilometri a cronometro sembra avvantaggiare Evenepoel. Un altro ex campione delle prove contro il tempo come Dumoulin spinge per la sua partecipazione, mentre dalla Red Bull-Bora Hansgrohe si guarda con scetticismo alla doppietta col Giro

Il percorso del Tour de France 2027 ha una caratteristica in controtendenza rispetto ai grandi giri degli ultimi anni: i chilometri a cronometro sono aumentati, toccando un totale di 71 suddivisi in due tappe contro il tempo. Questa decisione degli organizzatori sta generando un certo dibattito e chiacchiericcio riguardo la volontà di poter privilegiare una battaglia più accesa e più incerta rispetto al recente passato, monopolizzato da Tadej Pogacar. Battaglia che potrebbe vedere agevolato Remco Evenepoel, notoriamente specialista delle cronometro, più di un corridore come lo sloveno che comunque eccelle in ogni prova e condizione.

Il disegno del prossimo Tour de France: più sfide contro il tempo, meno in montagna

Era dal Tour 2013 che non si vedevano così tanti chilometri contro il tempo: allora furono ben 90 (ma l’anno prima si superò addirittura quota 100 km), frutto di due cronometro individuali e una cronosquadre. Poi la tendenza generale è stata quella di restringere il campo di questa tipologie di tappe e dare più spazio alle sfide in salita e con frazioni movimentate.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Adesso avremo una Grande Boucle che pone meno enfasi all’alta montagna e agli arrivi in salita: sia chiaro, le asperità ci sono, le Alpi e i Pirenei non mancano, e ci sono tre traguardi su cime come Grand Colombier, Les Saisies e Saint-Lary-Soulan Col du Portet. Però l’intento degli organizzatori alla fine è chiaro: vogliono evitare che Pogacar ammazzi la corsa già nella prima settimana.

Le due tappe a cronometro del 2027 saranno la settima e la sedicesima, in posizioni strategiche per rendere il Tour combattuto e con un profilo altimetrico pressoché in piano. Insomma, roba da specialisti puri, come Evenepoel che a cronometro ci ha vinto quattro titoli mondiali di fila. Il belga della Red Bull – Bora-Hansgrohe potrebbe avere la chance di mettere in difficoltà non solo Pogacar, ma anche altri rivali temibili che vedremo alla Grande Boucle come Vingegaard e la stella in ascesa Seixas.

Parliamo però di teoria, ovviamente. Lo sloveno della UAE Team Emirates, in particolare al Tour, ha sempre dimostrato una inscalfibile costanza quasi sovraumana, senza cali lungo le tre settimane. E in salita mantiene sempre un vantaggio annichilente sugli avversari.

Dumoulin: “Pogacar lo batti solo a cronometro”

Per un altro campione del mondo a cronometro come Tom Dumoulin, però, Evenepoel potrebbe avere chance maggiori il prossimo anno dopo il secondo posto al Tour in questa stagione. L’iridato del 2017 e già sul podio della Grande Boucle nel 2018 ha commentato a NOS il percorso del 2027, e riguardo i 71 km di cronometro ha ammesso che la cosa lo riempie di piacere da specialista quale è. “E penso che la stessa cosa valga per Remco Evenepoel”.

L’ex vincitore del Giro d’Italia ha poi aggiunto: “Nell’ultimo Tour, l’esito è stato stabilito abbastanza presto. Penso che gli organizzatori del Tour siano senz’altro desiderosi di trovare un modo per tenere sotto controllo il dominio dell’UAE e di Pogačar, progettando un percorso che mantenga la competizione fino a una fase piuttosto avanzata del Tour. L’unico modo per battere Pogačar è attraverso i chilometri a cronometro”.

Denk (Red Bull-Bora-Hansgrohe): “Fare sia Giro che Tour è roba solo da Pogacar”

L’occasione fa l’uomo ladro, e quindi il Tour potrebbe diventare l’obiettivo cardine della stagione 2027 del belga. Che però al tempo stesso sta valutando il ritorno al Giro dopo i due tentativi andati a ramengo nel 2021 (la sua corsa terminò per una caduta) e nel 2023 (a causa del Covid, e lì aveva pure vestito la maglia rosa). Nulla vieta di partecipare ad entrambe le corse, ma non è detto che possa avere lo stato di forma per primeggiare in entrambe.

Ralph Denk, direttore sportivo della Red Bull – Bora-Hansgrohe, ha preferito non sbilanciarsi sulla possibilità di una doppietta, come ha spiegato alla Het Laatste Nieuws a margine della presentazione del Tour 2027: “Per ora è troppo presto per prendere una decisione”, ha affermato. Ma poi ha aggiunto: “Personalmente non sono entusiasta dell’idea. Una doppietta è roba da un corridore fuori dal mondo come Pogacar. In passato ci sono stati esempi di tentativi e di errori, perciò io preferire concentrarmi solo su un grande giro. In ogni caso non posso adesso dare informazioni troppo accurate, vedremo”.

Se non altro, la Red Bull ha a disposizione un’ampia rosa di capitani per i grandi giri: “Possiamo contare su Florian Lipowitz, Jai Hindley e alcuni giovani talenti in rapida crescita come Giulio Pellizzari e Lorenzo Finn. Non c’è solo Remco”, ha concluso Denk.