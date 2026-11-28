Il gigante di Killington ha regalato a Sophie Mathiou i primi punti in CdM della carriera. "Ho sfruttato il pettorale nella seconda manche". Goggia felice per il chilometraggio, Bassino sorpresa, male Trocker

C’ha pensato Alice Robinson a rovinar il quadretto di famiglia a stelle e strisce. Sbucata se non proprio dal nulla, comunque nella nebbia di Killington come un oggetto che non necessariamente poteva essere identificato. Alla fine la neozelandese s’è ritrovata a vincere una gara segnata dal manto nevoso decisamente troppo rovinato, che ha messo in difficoltà tante atlete sia nella prima che nella seconda manche. Trappole che hanno finito per spedire un po’ indietro Lara Colturi (decima) e soprattutto Emma Aicher (19esima), che ha visto aumentare a 82 punti il ritardo dall’italiana (ma che gareggia con la federazione albanese) nella classifica generale. Per come sono andate le cose, Lara può anche provare a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Mathiou, occasione sfruttata: “Non mi sono emozionata”

Di sicuro chi esce dalla prima gara della trasferta nordamericana con un bel sorriso a 32 denti è Sophie Mathiou. Che sulla “Superstar” ha centrato la prima top ten in carriera, chiudendo all’ottavo posto e risalendo ben 22 posizioni nella seconda manche, sfruttando adeguatamente il fatto di essere scesa per prima, quindi con una pista ancora tirata a lucido. “È andata veramente bene, e debbo dire che per essere la prima mia qualifica non mi sono fatta prendere l’emozione. Sono riuscita a sciare bene nella seconda manche, sfruttando bene il primo pettorale. Oggi la pista faceva la differenza, quindi sono molto contenta di aver sfruttato l’occasione per cogliere questo risultato, perché non me l’aspettavo proprio per niente. Sono molto orgogliosa di me stessa e felice”.

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Alle soglie dei 25 anni (li compirà il prossimo 5 febbraio), la sciatrice valdostana ha ottenuto il miglior risultato di sempre in Coppa del Mondo, dimostrando di aver lavorato bene per riuscire a emergere ad alto livello. Nel 2021 Sophie aveva conquistato l’oro nello slalom speciale dei mondiali Juniores di Bansko, titolo che gli aveva permesso di partecipare all’ultima gara della stagione nelle finali di Lenzerheide. Da allora però ha faticato a mantenere le attese, spostandosi progressivamente sul gigante, ma raccogliendo 12 start in Coppa del Mondo senza mai riuscire a qualificarsi per la seconda manche. Stavolta ce l’ha fatta per un solo centesimo su Laura Pirovano, e ha incassato il jackpot.

Goggia contenta… a metà: “Bene il chilometraggio”

A Killington era attesa anche Sofia Goggia, al debutto stagionale dopo una preparazione estivo-autunnale assai travagliata. La bergamasca ha chiuso 22esima, commettendo un errore evidente nella prima manche che l’è costato qualche posizione. “Purtroppo ho commesso un errore madornale e pensavo di uscire dal tracciato alla quinta porta, poi mi sono ripresa fino al traguardo sciando meglio.

Nella seconda manche non mi aspettavo che ci fossero così tanti buchi, è come se la pista fosse esplosa e si è spaccata, così nei buchi continuavo a impiantarmi e non sono riuscita a dare continuità all’azione. Comunque sono contenta di aver aperto il cancelletto di partenza in questa stagione, era importante per mettere chilometri nel motore e prendere sempre più fiducia, sebbene sia stata una gara molto particolare”.

Bassino risale, Zenere “maledice” la neve

Gara che è piaciuta tanto a Marta Bassino, che ha fatto vedere di essere sempre più lanciata sulla via del pieno recupero (16esimo tempo totale). “Ero già contentissima dopo la prima manche, anche se le sensazioni erano veramente pessime perché oggi bisognava proprio tenere duro e basta. Sono arrivata traguardo pensando di prendere 10 secondi, tanto brutta era la neve. Alla fine mi posso ritenere soddisfatta sia per il piazzamento, sia per il lavoro che abbiamo fatto in questo mese, anche se non abbiamo avuto tanta neve, che ci ha costrette a fare sempre manche più corte”.

Neve brutta che ha incontrato anche Asja Zenere, che è scesa sempre col pettorale 15 e ha chiuso 17esima. “In tutte e due le manche la pista è come esplosa, e io più di così sentivo che non potevo fare. Porto a casa il massimo che la pista mi ha concesso di riportare”. Giornataccia (ancora) per Anna Trocker e Giorgia Collomb, entrambe uscite nella prima manche. Le baby di casa Italia faticano a trovare continuità, e questo alla lunga può diventare un bel problema.