Serata ricca di emozioni negli ottavi della competizione: Rulli decisivo, l'esterno italiano invece sfiora il gol ad Anfield. Avanti anche Bournemouth, Crystal Palace e Sunderland.

Dopo la clamorosa eliminazione dell’Arsenal ai calci di rigore per mano del Fleetwood Town, formazione di quarta divisione, nella serata di ieri sono andate in scena altre cinque sfide degli ottavi di finale di EFL Cup. A staccare il pass per i quarti è anche il Manchester City, che supera il Brighton ai calci di rigore grazie a un protagonista inatteso. Non il solito Donnarumma, ma Geronimo Rulli, ex portiere del Marsiglia, schierato titolare da Enzo Maresca e decisivo con due rigori parati. Sorride anche il Liverpool, che ha la meglio sul Chelsea soltanto dagli undici metri. Tutto più semplice, invece, per il Bournemouth, che sfrutta il fattore campo e travolge l’Aston Villa. Completano il quadro delle qualificate Crystal Palace e Sunderland, vittoriose rispettivamente contro Fulham e Brentford.

Manchester City, Rulli eroe di serata: Brighton ko

L’eroe della serata in casa Manchester City, questa volta, non è Donnarumma. Per la sfida di EFL Cup, Enzo Maresca ha deciso di concedere un po’ di riposo al portiere azzurro dopo giorni difficili, affidando la difesa dei pali a Geronimo Rulli. Una scelta ripagata dall’ex estremo difensore dell’Olympique Marsiglia, che si è preso la scena nella lotteria dei rigori, neutralizzando i tentativi di Yasin Ayari e Lewis Dunk e trascinando i Citizens ai quarti di finale. Una prestazione decisiva al termine di una sfida ricca di emozioni, nella quale il City è stato costretto a inseguire per ben due volte il Brighton.

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Gli ospiti hanno sbloccato il risultato con Yalcouyé, prima del pareggio di Kovacic. Nella ripresa, Rutter ha riportato avanti i Seagulls, ma la rete di Vitor Reis ha ristabilito l’equilibrio, trascinando la contesa ai calci di rigore. Proprio dagli undici metri è salito in cattedra Rulli, protagonista assoluto della qualificazione. Un primo assaggio di una sfida destinata a ripetersi a distanza di pochi giorni. Sabato 31 ottobre, infatti, City e Brighton torneranno ad affrontarsi all’Etihad Stadium, questa volta in Premier.

Chelsea, Palestra sfiora il colpo, ma passa il Liverpool ai rigori

Anche ad Anfield sono serviti i calci di rigore per decretare la qualificata ai quarti di finale. A spuntarla è stato il Liverpool, che ha superato il Chelsea per 6-5 dagli undici metri dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, firmato dai rigori di Rogers e Gakpo. Tra i protagonisti della serata anche Palestra, approdato in estate ai Blues dopo essere stato a lungo corteggiato dall’Inter. L’esterno italiano è entrato al 68′ al posto di Malo Gusto, andando vicino alla rete del vantaggio appena dieci minuti più tardi. Soltanto un grande intervento di Mamardashvili gli ha negato la gioia del gol, al termine di una delle migliori azioni costruite dal Chelsea. Un’occasione che avrebbe potuto cambiare il destino della sfida, decisa invece dagli undici metri dall’errore di Wesley Fofana. Nessuno spazio, invece, per Chiesa, rimasto in panchina per l’intera partita.

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Il Bournemouth travolge l’Aston Villa: avanti anche Crystal Palace e Sunderland

Negli altri incontri della serata, successo convincente del Bournemouth, che travolge l’Aston Villa per 3-0 al Vitality Stadium, centrando la quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. A indirizzare la sfida è Adli, a segno dopo appena sette minuti, prima delle reti di Cook e Rodriguez nella ripresa, che mettono al sicuro la qualificazione delle Cherries. Sorride anche il Crystal Palace, che si aggiudica il derby londinese contro il Fulham grazie all’acuto di Nketiah. Avanza infine il Sunderland, che supera il Brentford per 3-2. Decisivo il tris firmato da Talbi, Tutyerov e Malick Fofana, che rende vana la tentata rimonta degli ospiti con le reti di Wilson e Thiago.