Paola supera Turlea e diventa la miglior marcatrice di sempre in Serie A1, il big match però premia le Pantere. Clamoroso alla Igor, salta l'ex CT: in bilico il ritorno di Sylla.

Paola Egonu nella storia della Serie A1. Grazie ai 33 punti messi a segno nel big match contro Conegliano, l’opposta azzurra è diventata la miglior marcatrice di sempre del massimo campionato, almeno da quando esistono rilevazioni ufficiali. Per Paoletta 6.101 punti totali, 13 in più di Carmen Turlea, la romena che aveva girato l’Italia negli anni passati mettendo palloni a terra un po’ ovunque, da Matera a Napoli, da Bergamo a Conegliano. Il record di Egonu è arrivato insieme a un altro primato storico, quello delle presenze: 12.925 al Forum di Assago, quasi 300 in più del record precedente di 12.667 del 2025. La vittoria però, manco a dirlo, ha premiato quel diavolo di Daniele Santarelli e le sue Pantere.

Standing ovation per Egonu: migliore di sempre in A1

Uno a tre il finale della supersfida, che s’è risolta sul filo di lana tanto nel terzo quanto nel quarto set dopo che i primi due erano stati vinti piuttosto nettamente prima da Conegliano e poi da Milano: 21-25 25-14 23-25 26-28. Standing ovation per Egonu al momento del 21mo punto personale sul risultato di 11-9 per Milano nel terzo set. Rimpianti per il sestetto di Blengini per l’esito della terza e della quarta frazione, in cui è emersa la maggior freddezza delle venete. Veementi, di contro, le proteste di Santarelli per un’invasione non fischiata a Tapia sul matchpoint (23-24). Ma poi Conegliano ha vinto lo stesso.

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Milano-Conegliano: rammarico Blengini, gioia Santarelli

“Conegliano è stata più cinica di noi a chiudere gli ultimi due set, in avvio siamo stati un po’ timidi in battuta”, l’analisi di Blengini a DAZN. “Possiamo migliorare in attacco, vero che abbiamo perso per dei dettagli, ma possiamo fare di più. Complimenti? Fanno piacere, ma avrei preferito vincere e la mia faccia dice tutto”. Appena più serena l’espressione di Santarelli: “La parola che mi viene in mente è resilienza. Sembrava tutto capovolto nel terzo set, poi anche nel quarto, ma non abbiamo smesso di giocare di squadra. Possiamo far meglio e sappiamo che non possiamo abbassare la guardia. L’abbiamo rimessa in piedi con la responsabilità: ognuna – la chiosa del ‘mago di Foligno’ – ha fatto qualcosa in più”.

Novara: cacciato Barbolini, salta il ritorno di Sylla?

“Siamo consci che in questo momento stiamo deludendo società e tifosi… ma ancor prima stiamo deludendo noi stessi. Dobbiamo lavorare e trovare la chiave per uscire da questo momento complicato”. Così aveva detto Massimo Barbolini dopo il pesante 0-3 rimediato da Novara nell’anticipo con Chieri. E invece l’ex CT non avrà modo di provare a rimediare al brutto avvio di campionato: è stato esonerato. Per Novara appena 16 punti in dieci gare e la settima posizione in classifica, un rendimento troppo basso per le aspettative di club e tifoseria. Barbolini, tra l’altro, era il principale sponsor dell’operazione Sylla: cosa succederà ora con Myriam?

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, i risultati della decima giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Weekend stravolto dalla clamorosa intossicazione alimentare che ha coinvolto, indirettamente, Orro e Antropova.

Volley, decima giornata

Novara-Chieri 0-3

San Giovanni-Cuneo 3-1

Macerata-Vallefoglia 1-3

UYBA-Firenze 1-3

Bergamo-Talmassons 3-0

Scandicci-Brescia 3-0

Milano-Conegliano 1-3

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano 30 punti

Milano 27 punti

Chieri 25 punti

Vallefoglia 23 punti

Scandicci 20 punti

Bergamo 17 punti

Novara 16 punti

San Giovanni, Talmassons 12 punti

UYBA 8 punti

Firenze 7 punti

Macerata 6 punti

Cuneo 4 punti

Brescia 3 punti

Serie A1, undicesima giornata (28-29 novembre)