Milano vince al debutto, 19 punti per Paoletta contro Parigi: Van Ryk guida le toscane, tigri corsare ad Atene in Challenge Cup. Idoneità sportiva, annuncio dell'Omag San Giovanni.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Al via la stagione delle coppe europee di volley. In piena tempesta calendari, con tutto il mondo pallavolistico – a eccezione dei polacchi – compatto contro le riforme pensate dalla FIVB (Mondiali o Europei a dicembre, in mezzo ai campionati) ecco che scattano le manifestazioni continentali per club, che invece fanno discutere perché…troppo vecchie. Il format a gironi della Champions, ad esempio, non convince il tecnico del Vakif campione in carica, Giovanni Guidetti. Nel frattempo le big debuttano e vincono senza problemi. Milano travolge Parigi, Scandicci regola le azere del Turan, Vallefoglia vince in Challenge Cup contro Atene. Volley italiano, però, turbato dal caso Costantini dopo il comunicato dell’Omag San Giovanni.

Milano batte Parigi con Boldini, Orro riposa ma vince

Rinforzata da Jennifer Boldini, rientrata alla base dopo uno scambio con Firenze a cui è passata la palleggiatrice Giulia Gennari, Milano batte senza problemi il St. Cloud Parigi nel primo match del girone C. Vittoria mai in discussione per il sestetto di Blengini, capace di voltar pagina dopo l’amaro ko contro Conegliano grazie i 19 punti della solita monumentale Paola Egonu, indiscussa migliore in campo. Tra le francesi occhio alla giovane Depie, di cui sentiremo parlare: 13 punti per lei. Nello stesso girone successo in scioltezza anche per il Fenerbahce, 3-0 sul Vasas Budapest. Turno di riposo per Alessia Orro, che ha assistito dalla panchina alla vittoria delle compagne.

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Van Ryk meglio di Antropova, Bernardi sfida Santarelli

Debutto positivo anche per Scandicci nel gruppo D: 3-1 al Turan Tovuz con prestazione capolavoro di Van Ryk, autrice di 29 punti. L’opposta canadese ha fatto meglio di Antropova, la grande ex che s’è fermata (si fa per dire) a 17 nel comodo 3-0 dell’Eczacibasi sul Tent Obrenovac, partita dello stesso girone. Attesa per il derbyssimo del giovedì sera al PalaVerde (girone B): Conegliano attende Novara, col ritorno di Bernardi dopo il clamoroso ribaltone che ha portato all’esonero di Barbolini. Intanto nell’andata dei sedicesimi di Challenge Cup è festa grande per Vallefoglia che, trascinata dai 17 punti di Frantti, passa ad Atene con un rotondo 0-3.

Idoneità sportiva negata, Costantini non può giocare

“Omag Consolini Volley 1907 comunica che non sarà possibile dare seguito al rapporto contrattuale con Veronica Costantini e procedere con il suo inserimento nel roster della squadra”. Questo l’incipit della nota di San Giovanni che è un colpo al cuore per tutti gli appassionati di volley. “Desideriamo rinnovare a Veronica la nostra vicinanza e il nostro affetto, dopo aver condiviso con lei, in questi mesi, l’attesa e la speranza di poterla vedere in campo con i colori bianco-azzurri. Il legame con Veronica va oltre il campo e l’attività sportiva. Continuerà a far parte della nostra realtà e potrà sempre contare sull’affetto di tutta la famiglia Consolini Volley”.

Chi è Veronica Costantini, fermata dopo un controllo

La centrale classe 2003, ex Nazionale U21 e U22, era stata fermata a settembre dopo un accertamento medico eseguito a Roma proprio con la Nazionale azzurra, in cui era stato riscontrato un problema cardiaco. Con lo stop all’idoneità sportiva, San Giovanni ha ingaggiato con un contratto di pochi mesi la francese Amandha Sylves, mentre Costantini ha proseguito gli allenamenti all’estero. Poi la doccia gelata, con la situazione che non s’è risolta dal punto di vista medico e l’impossibilità dell’Omag a dar seguito al contratto sottoscritto con l’ex giocatrice di Talmassons, Roma e Minorca. Una vicenda che, in qualche modo, ricorda quella del calciatore Edoardo Bove.