Il big match della settima giornata della Serie A1 di volley femminile vede di fronte le toscane, in ripresa, e Milano che non ha perso un colpo. L'Imoco corteggia Tolok di Novara.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La sfida con Scandicci negli ultimi anni ha spesso costituito per Milano un crocevia: chi tra le due avrebbe potuto insidiare lo strapotere di Conegliano? Stavolta il big match di Firenze ha un sapore particolare soprattutto per Egonu e compagne, che dopo sei turni condividono proprio con le venete la vetta della classifica. Il sestetto di Blengini è da Scudetto? Dal confronto in Toscana si attendono risposte, mentre Conegliano – che ospita Macerata – potrebbe approfittarne per andare in fuga. Il settimo turno della Serie A1 di volley femminile, intanto, si è aperto con la netta vittoria della sempre più sorprendente matricola Talmassons che, trascinata da Frosini, ha superato Firenze con un netto 3-0.

Scandicci-Milano, grande sfida Van Ryk-Egonu

Dopo un avvio difficile, in cui la separazione da Antropova s’è fatta sentire in maniera evidente, Scandicci ha iniziato a mietere risultati e vittorie, sfruttando l’estro della canadese Van Ryk. “Giochiamo contro un avversario che ha iniziato la stagione in maniera incredibile”, spiega coach Gaspari, che ha guidato Milano tra il 2020 e il 2024. “Da parte nostra però, sappiamo che questo periodo di partite molto impegnative ci sta facendo alzare il livello“. In casa Vero Volley, è Danesi a suonare la carica: “Dovremo cercare di partire alla grande come abbiamo fatto ultimamente, ma rimanendo consapevoli del fatto che ci saranno momenti in cui non filerà tutto liscio“.

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Zhu Ting saluta le Pantere, Santarelli vuole Tolok

Conegliano ospita Macerata, ultimo impegno casalingo prima di un filotto di trasferte: Santarelli chiede i tre punti. “La squadra sta bene e vuole affrontare la partita con il desiderio di continuare la striscia di risultati positivi in campionato, anche se in questo momento – spiega il tecnico – conta trovare meccanismi e ritmo per la Coppa Italia, il prossimo trofeo”. Ma Conegliano guarda addirittura già alla stagione 2027-28: con Zhu Ting che sembra intenzionata a chiudere col volley o comunque a tornare in Asia, le Pantere hanno messo gli occhi su Tatiana Tolok, top scorer di Novara. A proposito delle piemontesi: per la squadra di Barbolini, dopo il tonificante successo su Brescia, impegno insidioso a Cuneo.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della settima giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. In settimana si è giocato il settimo turno con le vittorie del Galatasaray di Sylla e dell’Eczacibasi di Antropova.

Volley, programma settima giornata

Talmassons-Firenze 3-0

Chieri-Vallefoglia (7 novembre ore 19.30)

Scandicci-Milano (7 novembre ore 20.30)

Conegliano-Macerata (8 novembre ore 16)

San Giovanni-UYBA (8 novembre ore 17)

Cuneo-Novara (8 novembre ore 17)

Brescia-Bergamo (8 novembre ore 18)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 18 punti

Chieri, Vallefoglia 14 punti

Scandicci 13 punti

Bergamo, Novara 10 punti

Talmassons* 9 punti

Macerata 6 punti

San Giovanni, UYBA, Firenze* 4 punti

Cuneo 3 punti

Brescia 2 punti

*1 partita in più

Serie A1, ottava giornata (11-12 novembre)