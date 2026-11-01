Il testa a testa tra i sestetti di Blengini e di Santarelli continua: il Vero Volley travolge San Giovanni con Paoletta sugli scudi, ma anche le Pantere non perdono un colpo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Continua a suon di vittorie il testa a testa a distanza tra Milano e Conegliano, uniche due formazioni ancora a punteggio pieno dopo sei giornate di regular season nel campionato di Serie A1 di volley femminile. Sei vittorie da tre punti per entrambe, le ultime a scapito di San Giovanni – piegata in tre set a Milano – e di Firenze, costretta ad arrendersi a domicilio alle scatenate Pantere. Prosegue la risalita di Scandicci, che vince con un autorevole 0-3 a Bergamo, mentre si mantengono in quota Chieri e Vallefoglia. In coda, successo cruciale per Macerata a spese di Cuneo. Conclude il turno il Monday Night tra Novara e Brescia.

Egonu MVP, Milano piega San Giovanni in 3 set

Diciannove punti per Egonu nel convincente 3-0 su San Giovanni, sesta sinfonia in un avvio di stagione da incorniciare. Solo per un set l’Omag tiene testa a Danesi e compagne (25-22), che poi prendono il largo nei parziali successivi (25-16 e 25-11). L’analisi post match è di Benedetta Sartori: “L’obiettivo è scendere in campo per vincere sempre cercando di lasciare per strada meno set possibili, e per ora lo abbiamo fatto molto bene. Quello che sta facendo la differenza quest’anno è il nostro atteggiamento durante gli allenamenti: ogni giorno diamo tutto e nessuna si tira indietro. Viene data la stessa importanza a tutte le giocatrici e questo fa sì che il gruppo possa migliorare e crescere insieme”.

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Conegliano “giochicchia” ma vince, ok Scandicci

Non perde colpi neppure Conegliano, che passa in tre set a Firenze con parziali piuttosto netti (21, 19 e 21). Così Moki De Gennaro al termine della partita: “È stata una buona prova da parte nostra, abbiamo giochicchiato un po’ troppo quando ci siamo trovate punto a punto, ma di fronte avevamo un’ottima squadra. Positivo continuare la striscia di successi, dopo un periodo intenso con la Supercoppa di mezzo avremo una settimana per preparare la gara di domenica prossima contro Macerata”. Continua intanto la risalita di Scandicci, che passa in tre set sul difficile campo di Bergamo: 16 punti a testa per la premiata ditta Nwakalor-Van Ryk contro le orobiche.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, i risultati degli incontri della sesta giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Tra le sfide clou del sesto turno della Sultanlar Ligi spicca il derby tricolore tra il Galatasaray di Sylla e il Fenerbahce di Orro.

Volley, sesta giornata

Macerata-Cuneo 3-1

Chieri-UYBA 3-0

Firenze-Conegliano 0-3

Milano-San Giovanni 3-0

Vallefoglia-Talmassons 3-0

Bergamo-Scandicci 0-3

Novara-Brescia (2 novembre ore 20.40)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 18 punti

Chieri, Vallefoglia 14 punti

Scandicci 13 punti

Bergamo 10 punti

Novara* 7 punti

Macerata, Talmassons 6 punti

San Giovanni, Firenze, UYBA 4 punti

Cuneo 3 punti

Brescia* 2 punti

*1 partita in meno

Serie A1, settima giornata (6-8 novembre)