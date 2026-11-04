Paoletta e Anna guidano due classifiche di rendimento, mentre negli ace comanda la sostituta di Antropova a Scandicci: Kiera van Ryk. Santarelli, però, dorme tranquillo (per ora).

Sono in fuga a braccetto in vetta alla classifica della Serie A1 di volley femminile, uniche squadre a punteggio pieno dopo sei partite di regular season: lo Scudetto, quest’anno, sembrerebbe – ma il condizionale è d’obbligo – affare a due tra Milano e Conegliano. La squadra di Blengini sembra aver trovato subito la giusta quadratura nonostante i tanti innesti, quella di Santarelli è invece come al solito il complesso da battere, solido più che mai. Dando un’occhiata alle statistiche e alle graduatorie di rendimento, c’è un aspetto che balza subito agli occhi: Milano ha due leader nella classifica dei punti realizzati (Paola Egonu) e dei muri (Anna Danesi), Conegliano invece non ha nessuna tra le prime tre neppure nella classifica degli ace.

É Egonu la capocannoniera della Serie A1

Non sorprende che il maggior numero di palloni a terra in questo scorcio iniziale del torneo l’abbia messo la capitana del Vero Volley Milano. Paola Egonu, oltre a essere devastante in Nazionale, è una macchina da punti anche nel suo club. Sono 135 i punti realizzati fino a questo momento da Paoletta, a una media di 22,5 a partita che è ancor più impressionante se si pensa che Milano ha chiuso cinque volte la pratica in tre set e una sola volta in quattro. Alle sue spalle c’è Kiera van Ryk, opposta della Savino Del Bene Scandicci, con 128, mentre al terzo posto ecco Tatiana Tolok, punto di forza della Igor Novara, con 119.

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Danesi è prima nei muri, Van Ryk negli ace

Un’altra stella di Milano, Anna Danesi, guida la classifica delle “blockers”: le specialiste del muro. La capitana dell’Italvolley di Velasco ne ha stampati 26, uno in più di Maja Aleksic (Scandicci). In terza posizione c’è Ela Koulisiani di Cuneo, con 18. Per Danesi una media formidabile: 4,3 muri vincenti a partita e anche per lei vale lo stesso discorso fatto per Egonu e i set. La canadese Van Ryk, che ha presto il posto di Kate Antropova a Scandicci, guida invece la graduatoria degli ace: 14. In seconda posizione, con un ace in meno, c’è Tolok mentre al terzo posto figura Anett Nemeth di Chieri.

Conegliano senza leader, il jolly di Santarelli

Nessuna giocatrice dell’Imoco in queste speciali classifiche. Daniele Santarelli sarà preoccupato? Macché. Il “mago” di Conegliano può dormire sonni tranquilli, almeno per ora. Perché il segreto, la vera arma vincente del suo Dream Team, più che dalle singole è rappresentato dal collettivo. Le Pantere hanno sì tante campionesse in organico, da Haak a Zhu Ting, da Gabi a Fahr e De Gennaro, ma ciò che ha sempre caratterizzato le gialloblu è la profondità dell’organico e la capacità di alternare le protagoniste sul parquet senza cali di rendimento. Una squadra completa, forse senza leader nelle varie classifiche, ma capace di sfidare (e di battere) chiunque.