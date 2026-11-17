Il presidente della Federcalcio francese correrà per la presidenza della Fifa contro il numero uno uscente: l'appoggio della Uefa e il sostegno di Macron

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La corsa alla presidenza della Fifa entra nel vivo. Gianni Infantino, in cerca della conferma alla guida dell’organizzazione mondiale, dovrà fare i conti con Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese e candidato sostenuto dall’Uefa. La decisione è arrivata dalle federazioni europee, che hanno individuato nel dirigente transalpino il profilo giusto per rappresentare un’alternativa all’attuale numero uno. Anche il comitato esecutivo della FFF ha approvato all’unanimità la sua candidatura. L’elezione si terrà il 18 marzo 2027 a Rabat, in Marocco, e Diallo ha già chiarito di non volersi limitare a una candidatura di protesta: il suo obiettivo è conquistare la presidenza e cambiare il modo in cui viene gestito il calcio mondiale.

Chi è Philippe Diallo: la carriera nel calcio francese e internazionale

Alla guida della Federcalcio francese, Philippe Diallo vanta un’esperienza di circa trent’anni nel mondo del calcio. Nel corso della sua carriera ha lavorato con i club professionistici, negoziato con le organizzazioni sindacali e partecipato alla riforma del sistema dei trasferimenti nel 2000.

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Ha inoltre fatto parte di una commissione della Fifa e del comitato esecutivo dell’Uefa, maturando una conoscenza diretta delle dinamiche che regolano il calcio internazionale. Un percorso che, secondo lo stesso dirigente, gli consente di presentarsi come un candidato credibile per la successione a Infantino. “Ho l’esperienza, le convinzioni e i valori“, ha dichiarato illustrando le ragioni della propria candidatura.

Il piano per cambiare la Fifa: governance collegiale e maggiore trasparenza

Uno dei punti principali del programma di Diallo riguarda il funzionamento degli organismi della Fifa. Il presidente della FFF contesta l’accentramento delle decisioni nelle mani di un’unica figura e propone un sistema di gestione più aperto e condiviso. “Non può più esserci una forma di governance solitaria in cui le grandi questioni del calcio vengono decise senza alcuna trasparenza“, ha spiegato.

La sua idea è affidare al presidente la definizione delle strategie e della visione generale, lasciando invece al segretario generale la gestione degli affari correnti. Una riorganizzazione che punta a coinvolgere maggiormente le federazioni nelle scelte più importanti. Le linee principali del programma saranno presentate all’inizio di dicembre a Belfast.

La distribuzione dei ricavi e le critiche a Infantino

Diallo ha contestato apertamente anche alcune decisioni economiche dell’attuale dirigenza Fifa. Tra i temi più delicati c’è la distribuzione dei premi della Coppa del Mondo 2026: secondo il dirigente francese, non è accettabile che alcune nazionali partecipanti possano chiudere il torneo con un bilancio negativo, nonostante i ricavi record della competizione. Nel mirino anche il progetto di una società commerciale legata alla Fifa, sul quale Diallo ha lamentato la mancanza di consultazione delle federazioni.

Il candidato sostenuto dall’Uefa non intende rinunciare agli introiti garantiti da sponsorizzazioni e diritti televisivi, ma ritiene che il denaro debba essere uno strumento per far crescere il movimento. “La solidarietà non è clientelismo“, ha affermato, chiedendo una distribuzione delle risorse che tenga conto anche dei risultati sportivi, delle dimensioni dei Paesi e del contributo economico delle singole federazioni.

La sfida a Infantino: servono 106 voti per vincere le elezioni

Il sostegno dell’Uefa rappresenta una base importante, ma non sarà sufficiente per conquistare la presidenza. Per essere eletto, Diallo dovrà ottenere 106 voti, raggiungendo la maggioranza assoluta, e convincere anche le federazioni degli altri continenti. Il dirigente ha già riferito di aver ricevuto manifestazioni di sostegno dall’Asia, dall’Africa e dalla Concacaf, annunciando inoltre di aver avviato contatti con il giapponese Kohzo Tashima per valutare una possibile convergenza tra le rispettive candidature.

Diallo ha confermato anche il sostegno del presidente francese Emmanuel Macron. Non manca, naturalmente, il riferimento al suo principale avversario: secondo il francese, Infantino è in campagna elettorale da mesi, sfruttando anche le risorse della Fifa. “Non voglio essere semplicemente il portavoce di una voce diversa, voglio vincere“, ha dichiarato. La sfida è lanciata: il 18 marzo 2027 si deciderà se il calcio mondiale continuerà con Infantino o aprirà una nuova fase sotto la guida di Philippe Diallo.