Elia Caprile si è preso la propria rivincita dopo un percorso tutt'altro che semplice, ma il prossimo traguardo del portiere del Cagliari è ancora da conquistare: la Nazionale.

Dalle difficoltà vissute durante l’adolescenza alla scelta di lasciare il Napoli di Antonio Conte, passando per il rapporto con il Cagliari e la possibilità di valutare una chiamata dell’Albania in assenza di quella azzurra: Elia Caprile ha raccontato una storia di determinazione, senza nascondere le proprie ambizioni.

Caprile, dalla voglia di smettere alla rivincita

Oggi è uno dei portieri più interessanti del campionato, ma il percorso di Caprile non è stato sempre in discesa. Nell’intervista al Corriere della Sera ha raccontato un’adolescenza complicata, segnata anche dai giudizi di alcuni allenatori che lo ritenevano troppo basso e sovrappeso per poter giocare con continuità.

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“Ho pensato di smettere tante volte”, ha confessato, ricordando come a 15-16 anni avesse perso la strada proprio a causa di quelle esperienze. A cambiare il suo percorso sono stati due preparatori dei portieri, Bressan e Squizzi, capaci di sostenerlo nel momento più difficile e di fargli riscoprire il valore del sacrificio.

È da lì che nasce una parte importante della sua mentalità. Caprile ha spiegato di essere stato alimentato dalla voglia di smentire chi non avrebbe scommesso su di lui. Una rivincita costruita senza scorciatoie, passando per le esperienze con Chievo, Leeds, Bari ed Empoli, fino alla Serie A.

Il Napoli di Conte e la scelta di Cagliari

Un altro passaggio significativo riguarda l’addio al Napoli. Caprile ha raccontato che Antonio Conte, durante l’estate, gli aveva prospettato la possibilità di giocarsi il posto con Alex Meret. Il tecnico fu diretto, così come il portiere, che a 23 anni non voleva accettare un’altra stagione da alternativa.

Conte scelse Meret, una decisione che Caprile riconosce oggi come corretta anche alla luce dello scudetto conquistato dagli azzurri. Ma il desiderio di giocare era troppo forte: “senza la partita della domenica” ha spiegato “era come se mi mancasse un pezzo”. A gennaio comunicò quindi la volontà di andare via. Una scelta che inizialmente non fu accolta benissimo dall’allenatore, ma che alla fine venne compresa.

Il trasferimento al Cagliari gli ha permesso di diventare protagonista e di costruire una nuova dimensione professionale. Non a caso, quando gli è stato chiesto se si sentisse pronto per una grande squadra, ha risposto: “Penso al Cagliari, è la mia Champions”. Una frase che racconta il suo attuale legame con la Sardegna e la volontà di non perdere di vista il presente.

Il messaggio a Mancini

Il capitolo più interessante riguarda naturalmente la Nazionale di Roberto Mancini. Caprile non nasconde di ritenersi pronto per competere con i migliori portieri italiani e, parlando della possibilità di meritare una convocazione, ha dichiarato: “Credo di essere a quel livello lì”. Subito dopo, però, ha aggiunto di sapere che tutto può cambiare e di voler concentrarsi soltanto su ciò che dipende da lui.

Una posizione che si era già intravista nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Cagliari dopo il pareggio contro la Juventus del 12 ottobre. In quell’occasione il portiere aveva ribadito che il ritorno in azzurro sarebbe passato esclusivamente dalle prestazioni con la magia rossoblù: “Posso tornare in azzurro solo facendo bene per il Cagliari e dando tutto per questa squadra”.

Caprile e lo scenario Albania

La novità che può cambiare il futuro internazionale del portiere è la cittadinanza albanese, ottenuta ufficialmente lo scorso ottobre grazie alle origini della compagna Emily, di nazionalità albanese. Una possibilità che fino a qualche mese fa non sembrava destinata a entrare concretamente nel dibattito sulla sua carriera.

Al Corriere della Sera, Caprile ha spiegato che al momento nessuno della federazione albanese lo ha contattato, ma non ha escluso di prendere in considerazione un’eventuale proposta: “Se lo farà, valuterò”. Una risposta che non equivale a una decisione di lasciare l’Italia, ma che per la prima volta lascia aperta pubblicamente una porta alternativa.

C’è però un aspetto regolamentare da non sottovalutare. Caprile è stato convocato dall’Italia, ma non ha mai esordito con la Nazionale maggiore. Questo elemento è importante per un eventuale cambio di federazione, ma non basta da solo: secondo le disposizioni FIFA aggiornate nel 2026, il possesso della cittadinanza non è automaticamente sufficiente quando è necessario dimostrare un legame effettivo con il Paese attraverso nascita, discendenza o residenza.

Il rischio per l’Italia, dunque, esiste come scenario da monitorare, ma non è ancora una possibilità definita. Mancini sa di avere davanti un portiere che rivendica il proprio livello e che sta cercando di trasformare le prestazioni in una chiamata. Caprile, dopo aver superato chi non credeva in lui, non vuole fermarsi proprio adesso: il suo primo obiettivo resta l’azzurro, ma il futuro potrebbe riservare una scelta inattesa.