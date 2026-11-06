Altro caso in pochissime ore legato all'evento più atteso di questo finale di stagione: stavolta la questione è più politica e riguarda la tennista ucraina

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non è la prima volta che Elina Svitolina si pone al centro di una questione delicata quanto trasversale con un gesto intriso di peso simbolico e politico. Il conflitto russo-ucraino ha il suo impatto anche sul versante tennistico e queste WTA Finals non costituiscono un’eccezione, né può considerarsi esente la fotografia della vigilia che Elina ha deciso di disertare come atto di palese contestazione nei confronti della russa Mirra Andreeva e della bielorussa Aryna Sabalenka, rifiutando di posare per la classica immagine con le migliori otto prima del torneo. Una lettura, un’indiscrezione che sta acquisendo sempre più profondità, sui social. Non si inizia con le migliori intenzioni, neanche sul piano sportivo e simbolico.

Elina Svitolina si rifiuta di posare con Andreeva e Sabalenka

Sin dall’invasione russa, risalente al febbraio 2022, la tennista ucraina aveva palesato la propria presa di posizione negli incontri contro le giocatrici russe e bielorusse con gesti concreti che, nel tennis, segnano i valori di uno sport improntato al fair play, a rispetto e lealtà dell’avversario.

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Elina, dall’invasione da parte della Russia, non si presta alle consuete foto di rito prima di iniziare il match né stringe la mano alla fine dell’incontro a tenniste russe e bielorusse. Ed è noto. C’è una versione ufficiale, fornita dalla WTA, che non collima però con diverse ricostruzioni giornalistiche, riportate sui social in primis dal reporter statunitense Ben Rothenberg, e che oppongono il fermo rifiuto dell’ucraina di posare in uno scatto fotografico collettivo, insieme alla russa Andreeva e alla bielorussa Sabalenka. Non ci deve essere e non può esistere un’immagine di comunanza, di insieme.

WTA Finals senza foto ufficiale

Le WTA Finals non sono un evento da collocare in un’ottica differente: è un suo modo di prendere posizione senza nascondersi, a testa alta e giocando a tennis ad un livello da top player, come dimostra la qualificazione alle Finals da settima testa di serie. Eppure questa edizione amaricana a Indian Wells avrebbe dovuto rappresentare un torneo virtuoso di come sia ancora plausibile e credibile uno spazio come quello tennistico in cui confrontarsi in modo pacifico e corretto. Proprio all’esordio, Svitolina affronterà la n.3 Andreeva, unica russa (Elena Rybakina è kazaka).

“Una delle tradizioni più attese delle Wta Finals ritorna con la presentazione individuale dei ritratti ufficiali delle giocatrici di quest’anno”, si legge nel comunicato dell’associazione che governa il tennis femminile, “adottando un approccio fresco e incentrato sulla personalità, i ritratti del 2026 celebreranno l’individualità, lo stile personale e la storia di ciascuna qualificata, offrendo ai tifosi una nuova prospettiva sulle stelle del tennis femminile. La serie completa sarà pubblicata venerdì sui canali della Wta”. Una comunicazione smentita, come accennato sopra, da alcuni media internazionali. E un nuovo motivo di attrito dopo i commenti critici di Jessica Pegula nei confronti di Andreeva, a rendere ancora più pesante l’atmosfera si aggiunge il caso legato alla tradizionale foto di gruppo

La posizione di Svitolina sulla guerra russo-ucraina

Pare che dietro ci sia la volontà di sottrarsi a questo obbligo, a uno scatto che non avverte come voluto. C’è poi un secondo tema, oltre alla situazione provocatoria e tesa che potrebbe generare la sua posizione e che verte su uno scenario ipotizzabile, ma non ancora contemplato né accennato. Il timore di un ritiro da parte di Elina, provata dalla situazione ucraina che ha accennato nel recente comunicato sulla sua separazione, potrebbe innescare un processo di sostituzione automatico dalla prima riserva, già presente sul posto. Ipotesi estrema, d’accordo. Ma poi va posta una nota a margine. Svitolina sarebbe capace di difendere una scelta simile?