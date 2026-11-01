Empoli-Juve Stabia 1 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Scontro salvezza tra Empoli e Juve Stabia: si gioca domenica 1 novembre 2026 alle 15 allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli, per la 10ª giornata di Serie B. Toscani diciottesimi con 7 punti: 2 vittorie, un pareggio, 6 sconfitte, 8 gol segnati e 15 subiti. Campani diciassettesimi con 8 punti indicati in classifica: 3 successi, 3 pareggi, 3 ko, 9 reti fatte e altrettante incassate. In palio punti pesanti per allontanarsi dalle posizioni più pericolose.
- Le ultime partite giocate da Empoli e Juve Stabia
- L’arbitro di Empoli-Juve Stabia
- Empoli-Juve Stabia: precedenti e pillole sul match
- Le statistiche stagionali di Empoli e Juve Stabia
Le ultime partite giocate da Empoli e Juve Stabia
Un punto in cinque partite: è il magro bottino dell’Empoli, che cerca una scossa dopo quattro sconfitte e un pareggio. Il percorso recente della Juve Stabia è più incoraggiante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta, per un totale di 8 punti. Le Vespe arrivano però dal ko interno con il Verona, mentre gli azzurri hanno perso sul campo del Cesena. La tabella riporta i risultati delle ultime cinque gare nell’ordine fornito, dalla meno recente alla più recente.
|Squadra
|1ª partita
|2ª partita
|3ª partita
|4ª partita
|5ª partita
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Empoli
|Sconfitta
|Sconfitta
|Pareggio
|Sconfitta
|Sconfitta
|0
|1
|4
|1
|Juve Stabia
|Pareggio
|Pareggio
|Vittoria
|Vittoria
|Sconfitta
|2
|2
|1
|8
Il dettaglio delle ultime cinque partite dell’Empoli:
- Modena–Empoli 2-1.
- Empoli–Palermo 2-4.
- Ascoli–Empoli 1-1.
- Empoli–Vicenza 0-2.
- Cesena–Empoli 2-1.
Il dettaglio delle ultime cinque partite della Juve Stabia:
- Juve Stabia–Cesena 1-1.
- Virtus Entella–Juve Stabia 1-1.
- Juve Stabia–Südtirol 3-0.
- Cremonese–Juve Stabia 0-1.
- Juve Stabia–Verona 0-1.
L’arbitro di Empoli–Juve Stabia
A dirigere la sfida sarà Dario Madonia, affiancato dagli assistenti Monaco e Lauri. Rapuano sarà il quarto ufficiale, mentre Piccinini opererà al VAR con Paterna come AVAR. Nelle due partite dirette nella competizione in questa stagione, Madonia ha registrato 31 falli e 7 fuorigioco, assegnando 3 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. La media è di 1,5 ammonizioni e 0,5 espulsioni a incontro: un campione ancora limitato, da leggere senza trarre conclusioni definitive sul suo metro arbitrale.
Empoli–Juve Stabia: precedenti e pillole sul match
Il passato racconta due epoche diverse: prima il dominio dell’Empoli, poi la riscossa della Juve Stabia, capace di vincere gli ultimi tre confronti in Serie B. Per gli azzurri, dunque, non basta il fattore campo a rassicurare: alle tre sconfitte casalinghe consecutive in questo campionato si aggiunge il ricordo del 2-1 incassato dalle Vespe nell’ultimo precedente al Castellani. I campani, al contrario, hanno trovato continuità lontano da casa, con quattro trasferte senza sconfitte e il recente successo sul campo della Cremonese. La sfida passa anche dalla capacità di creare occasioni: entrambe figurano tra le squadre meno prolifiche su azione. In questo quadro acquistano peso gli inserimenti di Edoardo Saporiti, già a quota tre reti, e il lavoro di Christian Pierobon, primo nel torneo per contrasti e falli subiti. Sono due protagonisti diversi di una partita nella quale concretezza sotto porta, duelli a centrocampo e gestione degli episodi possono fare la differenza.
- Precedenti, il vento è cambiato. L’Empoli aveva conquistato sei vittorie e un pareggio nei primi sette incroci di Serie B; la Juve Stabia ha però fatto suoi tutti gli ultimi tre. Dopo il 2-1 dell’11 febbraio, le Vespe cercano una prima volta: battere due volte gli azzurri nello stesso anno solare in cadetteria.
- Il Castellani non è più un fortino nei confronti diretti. I toscani avevano vinto le prime quattro sfide interne contro i campani, mantenendo la porta inviolata soltanto nel 5-0 del 2012-13 con Maurizio Sarri in panchina. Quel risultato resta una delle quattro vittorie più larghe della loro storia in Serie B, insieme ai 5-0 contro Ancona nel 2001, Salernitana nel 2021 e Bari nel 2025. Nell’ultimo incrocio casalingo, invece, è arrivato il successo ospite per 2-1.
- Allarme rendimento interno per l’Empoli. Dopo aver vinto la prima gara casalinga del campionato, gli azzurri hanno perso le successive tre. Soltanto nel 1949 subirono una serie peggiore: cinque ko interni consecutivi tra la fine del 1948-49 e l’inizio del 1949-50.
- Vespe solide in viaggio. La Juve Stabia è imbattuta da quattro trasferte di campionato, con due successi e due pareggi. Dopo l’1-0 alla Cremonese nell’ultima gara esterna, cerca due vittorie consecutive fuori casa: non ci riesce dall’ottobre 2012, quando superò Pro Vercelli e Ascoli.
- Attacchi a caccia di soluzioni. La Juve Stabia ha segnato quattro gol su azione, l’Empoli cinque: insieme all’Arezzo, anch’esso a cinque, sono le tre squadre con meno reti di questo tipo nel torneo.
- Saporiti ha già eguagliato se stesso. La rete contro il Cesena ha portato Edoardo Saporiti a tre gol in nove presenze, lo stesso bottino della precedente stagione cadetta, raggiunto allora in 19 partite. I suoi ultimi cinque centri in Serie B sono arrivati tutti nel 2026 e sempre nella ripresa.
- Pierobon, nel cuore dei duelli. Con 28 contrasti e 27 falli subiti, Christian Pierobon guida entrambe le graduatorie del campionato: un riferimento tanto nel recupero del pallone quanto nella capacità di procurare punizioni.
Le statistiche stagionali di Empoli e Juve Stabia
La Juve Stabia presenta numeri migliori nella gestione del pallone e nella tenuta difensiva: possesso medio del 53,6% contro il 45,6% dell’Empoli, precisione nei passaggi dell’84,59% contro l’81,06% e 9 gol subiti contro 15. Gli azzurri incassano quindi 1,67 reti a partita, i campani una. Le Vespe producono anche più tiri secondo il conteggio statistico disponibile, 95 contro 66, e più conclusioni nello specchio, 38 contro 30. I toscani rispondono con una maggiore precisione al tiro, 45,45% contro 40%, ma hanno segnato un gol in meno. Pesa soprattutto la gestione dei vantaggi: l’Empoli ha lasciato per strada 11 punti da situazioni favorevoli, contro i soli 2 della Juve Stabia. Sul piano disciplinare, gli azzurri contano 17 ammonizioni e 4 espulsioni; i campani 11 gialli e nessun rosso registrato.
Tra i singoli, Edoardo Saporiti guida i marcatori dell’Empoli con 3 gol, seguito da Bohdan Popov a 2; una rete ciascuno per Joseph Ceesay, Stiven Shpendi e Gerard Yepes. Nella Juve Stabia spicca Antonio Di Nardo, autore di 5 reti, davanti a Marco Bellich con 2, Romeo Sandrucci e Giuseppe Sibilli con una. Il miglior assistman campano è Fabio Maistro, a quota 3; tra i toscani condividono il primato Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino, con un assist ciascuno. Proprio Magnino è il più ammonito degli azzurri, con 5 gialli, mentre Marco Curto ha ricevuto più rossi, 2. Per le Vespe, Bellich e Sibilli sono i più ammoniti con 2 cartellini a testa; nessun giocatore risulta espulso. Tra i portieri, Jacopo Seghetti ha ottenuto 2 partite senza subire gol in 9 presenze; Ante Vukovic ne conta altrettante in 3 gare, mentre Pietro Boer non ne registra nelle sue 6 presenze.
Nota sui dati: la classifica disponibile attribuisce alla Juve Stabia 8 punti e il 17° posto, ma il bilancio di 3 vittorie e 3 pareggi corrisponde a 12 punti sul campo. La discrepanza richiede verifica; non è disponibile una spiegazione che consenta di attribuirla a una penalizzazione.
|Statistica
|Empoli
|Juve Stabia
|Partite giocate
|9
|9
|Posizione in classifica indicata
|18ª
|17ª
|Punti indicati in classifica
|7
|8, dato da verificare
|Vittorie
|2
|3
|Pareggi
|1
|3
|Sconfitte
|6
|3
|Gol segnati
|8
|9
|Gol subiti
|15
|9
|Media gol subiti per partita
|1,67
|1,00
|Possesso palla medio
|45,6%
|53,6%
|Precisione nei passaggi
|81,06%
|84,59%
|Tiri, secondo il conteggio statistico disponibile
|66
|95
|Tiri nello specchio
|30
|38
|Precisione al tiro
|45,45%
|40,00%
|Gol su azione
|5
|4
|Assist
|3
|8
|Partite senza subire gol
|2
|2
|Calci d’angolo battuti
|38
|42
|Legni colpiti
|3
|5
|Falli commessi
|130
|104
|Cartellini gialli
|17
|11
|Cartellini rossi
|4
|0
|Punti persi da situazioni di vantaggio
|11
|2
|Capocannoniere
|Edoardo Saporiti: 3
|Antonio Di Nardo: 5
|Giocatori con più assist
|Cristian Cauz, Matteo Egan, Luca Magnino: 1 ciascuno
|Fabio Maistro: 3
|Giocatori con più ammonizioni
|Luca Magnino: 5
|Marco Bellich, Giuseppe Sibilli: 2 ciascuno
|Giocatore con più espulsioni
|Marco Curto: 2
|Nessun espulso
|Portieri: partite senza subire gol
|Jacopo Seghetti: 2
|Ante Vukovic: 2; Pietro Boer: 0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Empoli-Juve Stabia?
-
Empoli-Juve Stabia si gioca domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00, per la 10ª giornata della Serie B 2026-27.
- Dove si gioca Empoli-Juve Stabia?
-
La partita si disputa allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
- Chi è l’arbitro di Empoli-Juve Stabia?
-
L’arbitro è Dario Madonia, con Monaco e Lauri come assistenti. Il quarto ufficiale è Rapuano; al VAR Piccinini, con Paterna come AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.