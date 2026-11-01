Empoli-Juve Stabia 1 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Empoli-Juve Stabia, 10ª giornata di Serie B 2026-27: orario, stadio, arbitro, ultime partite, precedenti e statistiche delle due squadre.

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Scontro salvezza tra Empoli e Juve Stabia: si gioca domenica 1 novembre 2026 alle 15 allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli, per la 10ª giornata di Serie B. Toscani diciottesimi con 7 punti: 2 vittorie, un pareggio, 6 sconfitte, 8 gol segnati e 15 subiti. Campani diciassettesimi con 8 punti indicati in classifica: 3 successi, 3 pareggi, 3 ko, 9 reti fatte e altrettante incassate. In palio punti pesanti per allontanarsi dalle posizioni più pericolose.

Le ultime partite giocate da Empoli e Juve Stabia

Un punto in cinque partite: è il magro bottino dell’Empoli, che cerca una scossa dopo quattro sconfitte e un pareggio. Il percorso recente della Juve Stabia è più incoraggiante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta, per un totale di 8 punti. Le Vespe arrivano però dal ko interno con il Verona, mentre gli azzurri hanno perso sul campo del Cesena. La tabella riporta i risultati delle ultime cinque gare nell’ordine fornito, dalla meno recente alla più recente.

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Squadra 1ª partita 2ª partita 3ª partita 4ª partita 5ª partita Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Empoli Sconfitta Sconfitta Pareggio Sconfitta Sconfitta 0 1 4 1 Juve Stabia Pareggio Pareggio Vittoria Vittoria Sconfitta 2 2 1 8

Il dettaglio delle ultime cinque partite dell’Empoli:

Modena – Empoli 2-1.

– 2-1. Empoli – Palermo 2-4.

– 2-4. Ascoli – Empoli 1-1.

– 1-1. Empoli – Vicenza 0-2.

– 0-2. Cesena–Empoli 2-1.

Il dettaglio delle ultime cinque partite della Juve Stabia:

Juve Stabia – Cesena 1-1.

– 1-1. Virtus Entella – Juve Stabia 1-1.

– 1-1. Juve Stabia – Südtirol 3-0.

– 3-0. Cremonese – Juve Stabia 0-1.

– 0-1. Juve Stabia–Verona 0-1.

L’arbitro di Empoli–Juve Stabia

A dirigere la sfida sarà Dario Madonia, affiancato dagli assistenti Monaco e Lauri. Rapuano sarà il quarto ufficiale, mentre Piccinini opererà al VAR con Paterna come AVAR. Nelle due partite dirette nella competizione in questa stagione, Madonia ha registrato 31 falli e 7 fuorigioco, assegnando 3 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. La media è di 1,5 ammonizioni e 0,5 espulsioni a incontro: un campione ancora limitato, da leggere senza trarre conclusioni definitive sul suo metro arbitrale.

Empoli–Juve Stabia: precedenti e pillole sul match

Il passato racconta due epoche diverse: prima il dominio dell’Empoli, poi la riscossa della Juve Stabia, capace di vincere gli ultimi tre confronti in Serie B. Per gli azzurri, dunque, non basta il fattore campo a rassicurare: alle tre sconfitte casalinghe consecutive in questo campionato si aggiunge il ricordo del 2-1 incassato dalle Vespe nell’ultimo precedente al Castellani. I campani, al contrario, hanno trovato continuità lontano da casa, con quattro trasferte senza sconfitte e il recente successo sul campo della Cremonese. La sfida passa anche dalla capacità di creare occasioni: entrambe figurano tra le squadre meno prolifiche su azione. In questo quadro acquistano peso gli inserimenti di Edoardo Saporiti, già a quota tre reti, e il lavoro di Christian Pierobon, primo nel torneo per contrasti e falli subiti. Sono due protagonisti diversi di una partita nella quale concretezza sotto porta, duelli a centrocampo e gestione degli episodi possono fare la differenza.

Precedenti, il vento è cambiato. L’ Empoli aveva conquistato sei vittorie e un pareggio nei primi sette incroci di Serie B; la Juve Stabia ha però fatto suoi tutti gli ultimi tre. Dopo il 2-1 dell’11 febbraio, le Vespe cercano una prima volta: battere due volte gli azzurri nello stesso anno solare in cadetteria.

L’ aveva conquistato sei vittorie e un pareggio nei primi sette incroci di Serie B; la ha però fatto suoi tutti gli ultimi tre. Dopo il 2-1 dell’11 febbraio, le Vespe cercano una prima volta: battere due volte gli azzurri nello stesso anno solare in cadetteria. Il Castellani non è più un fortino nei confronti diretti. I toscani avevano vinto le prime quattro sfide interne contro i campani, mantenendo la porta inviolata soltanto nel 5-0 del 2012-13 con Maurizio Sarri in panchina. Quel risultato resta una delle quattro vittorie più larghe della loro storia in Serie B, insieme ai 5-0 contro Ancona nel 2001, Salernitana nel 2021 e Bari nel 2025. Nell’ultimo incrocio casalingo, invece, è arrivato il successo ospite per 2-1.

I toscani avevano vinto le prime quattro sfide interne contro i campani, mantenendo la porta inviolata soltanto nel 5-0 del 2012-13 con Maurizio Sarri in panchina. Quel risultato resta una delle quattro vittorie più larghe della loro storia in Serie B, insieme ai 5-0 contro nel 2001, nel 2021 e nel 2025. Nell’ultimo incrocio casalingo, invece, è arrivato il successo ospite per 2-1. Allarme rendimento interno per l’Empoli. Dopo aver vinto la prima gara casalinga del campionato, gli azzurri hanno perso le successive tre. Soltanto nel 1949 subirono una serie peggiore: cinque ko interni consecutivi tra la fine del 1948-49 e l’inizio del 1949-50.

Dopo aver vinto la prima gara casalinga del campionato, gli azzurri hanno perso le successive tre. Soltanto nel 1949 subirono una serie peggiore: cinque ko interni consecutivi tra la fine del 1948-49 e l’inizio del 1949-50. Vespe solide in viaggio. La Juve Stabia è imbattuta da quattro trasferte di campionato, con due successi e due pareggi. Dopo l’1-0 alla Cremonese nell’ultima gara esterna, cerca due vittorie consecutive fuori casa: non ci riesce dall’ottobre 2012, quando superò Pro Vercelli e Ascoli .

La è imbattuta da quattro trasferte di campionato, con due successi e due pareggi. Dopo l’1-0 alla nell’ultima gara esterna, cerca due vittorie consecutive fuori casa: non ci riesce dall’ottobre 2012, quando superò e . Attacchi a caccia di soluzioni. La Juve Stabia ha segnato quattro gol su azione, l’ Empoli cinque: insieme all’ Arezzo , anch’esso a cinque, sono le tre squadre con meno reti di questo tipo nel torneo.

La ha segnato quattro gol su azione, l’ cinque: insieme all’ , anch’esso a cinque, sono le tre squadre con meno reti di questo tipo nel torneo. Saporiti ha già eguagliato se stesso. La rete contro il Cesena ha portato Edoardo Saporiti a tre gol in nove presenze, lo stesso bottino della precedente stagione cadetta, raggiunto allora in 19 partite. I suoi ultimi cinque centri in Serie B sono arrivati tutti nel 2026 e sempre nella ripresa.

La rete contro il ha portato a tre gol in nove presenze, lo stesso bottino della precedente stagione cadetta, raggiunto allora in 19 partite. I suoi ultimi cinque centri in Serie B sono arrivati tutti nel 2026 e sempre nella ripresa. Pierobon, nel cuore dei duelli. Con 28 contrasti e 27 falli subiti, Christian Pierobon guida entrambe le graduatorie del campionato: un riferimento tanto nel recupero del pallone quanto nella capacità di procurare punizioni.

Le statistiche stagionali di Empoli e Juve Stabia

La Juve Stabia presenta numeri migliori nella gestione del pallone e nella tenuta difensiva: possesso medio del 53,6% contro il 45,6% dell’Empoli, precisione nei passaggi dell’84,59% contro l’81,06% e 9 gol subiti contro 15. Gli azzurri incassano quindi 1,67 reti a partita, i campani una. Le Vespe producono anche più tiri secondo il conteggio statistico disponibile, 95 contro 66, e più conclusioni nello specchio, 38 contro 30. I toscani rispondono con una maggiore precisione al tiro, 45,45% contro 40%, ma hanno segnato un gol in meno. Pesa soprattutto la gestione dei vantaggi: l’Empoli ha lasciato per strada 11 punti da situazioni favorevoli, contro i soli 2 della Juve Stabia. Sul piano disciplinare, gli azzurri contano 17 ammonizioni e 4 espulsioni; i campani 11 gialli e nessun rosso registrato.

Tra i singoli, Edoardo Saporiti guida i marcatori dell’Empoli con 3 gol, seguito da Bohdan Popov a 2; una rete ciascuno per Joseph Ceesay, Stiven Shpendi e Gerard Yepes. Nella Juve Stabia spicca Antonio Di Nardo, autore di 5 reti, davanti a Marco Bellich con 2, Romeo Sandrucci e Giuseppe Sibilli con una. Il miglior assistman campano è Fabio Maistro, a quota 3; tra i toscani condividono il primato Cristian Cauz, Matteo Egan e Luca Magnino, con un assist ciascuno. Proprio Magnino è il più ammonito degli azzurri, con 5 gialli, mentre Marco Curto ha ricevuto più rossi, 2. Per le Vespe, Bellich e Sibilli sono i più ammoniti con 2 cartellini a testa; nessun giocatore risulta espulso. Tra i portieri, Jacopo Seghetti ha ottenuto 2 partite senza subire gol in 9 presenze; Ante Vukovic ne conta altrettante in 3 gare, mentre Pietro Boer non ne registra nelle sue 6 presenze.

Nota sui dati: la classifica disponibile attribuisce alla Juve Stabia 8 punti e il 17° posto, ma il bilancio di 3 vittorie e 3 pareggi corrisponde a 12 punti sul campo. La discrepanza richiede verifica; non è disponibile una spiegazione che consenta di attribuirla a una penalizzazione.

Statistica Empoli Juve Stabia Partite giocate 9 9 Posizione in classifica indicata 18ª 17ª Punti indicati in classifica 7 8, dato da verificare Vittorie 2 3 Pareggi 1 3 Sconfitte 6 3 Gol segnati 8 9 Gol subiti 15 9 Media gol subiti per partita 1,67 1,00 Possesso palla medio 45,6% 53,6% Precisione nei passaggi 81,06% 84,59% Tiri, secondo il conteggio statistico disponibile 66 95 Tiri nello specchio 30 38 Precisione al tiro 45,45% 40,00% Gol su azione 5 4 Assist 3 8 Partite senza subire gol 2 2 Calci d’angolo battuti 38 42 Legni colpiti 3 5 Falli commessi 130 104 Cartellini gialli 17 11 Cartellini rossi 4 0 Punti persi da situazioni di vantaggio 11 2 Capocannoniere Edoardo Saporiti: 3 Antonio Di Nardo: 5 Giocatori con più assist Cristian Cauz, Matteo Egan, Luca Magnino: 1 ciascuno Fabio Maistro: 3 Giocatori con più ammonizioni Luca Magnino: 5 Marco Bellich, Giuseppe Sibilli: 2 ciascuno Giocatore con più espulsioni Marco Curto: 2 Nessun espulso Portieri: partite senza subire gol Jacopo Seghetti: 2 Ante Vukovic: 2; Pietro Boer: 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Empoli-Juve Stabia? Empoli-Juve Stabia si gioca domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00, per la 10ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Empoli-Juve Stabia? La partita si disputa allo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Chi è l’arbitro di Empoli-Juve Stabia? L’arbitro è Dario Madonia, con Monaco e Lauri come assistenti. Il quarto ufficiale è Rapuano; al VAR Piccinini, con Paterna come AVAR.