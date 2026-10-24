Empoli-Vicenza, moviola: un rosso a inizio ripresa e gol annullato dopo, l’arbitro condanna i toscani

La prova dell’arbitro Allegretta al Castellani nell’anticipo del’ottava giornata di serie B analizzata al microscopio, il fischietto pugliese ha ammonito 3 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha avuto bisogno spesso del Var il non espertissimo Allegretta che ha alternato cose buone ad altre meno. Un rosso diretto a inzio ripresa e un gol annullato sono stati decisivi nel ko interno dell’Empoli. Vediamo cosa è successo nell’anticipo del’ottava giornata di serie B.

Empoli-Vicenza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 20′ il gol del Vicenza: su calcio di punizione Corazza trova Papetti al centro dell’area, che serve Rauti che non sbaglia. Al 55′ l’episodio chiave: Curto falcia Morra, che gli era sgusciato alle spalle e si era lanciato verso la porta di Seghetti. Per l’arbitro non ci sono dubbi, rosso diretto ed Empoli in dieci.

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Il gol annullato

Al 61′ Cauz pareggia su assist di Shpendi sugli sviluppi di un corner. Dopo la revisione del Var, però, il gol viene annullato per fuorigioco di Shpendi tra le proteste degli ospiti. Al 23′ ammonito Marchizza e al 28′ giallo anche per Deli. All’80’ ammonito Caferri per fallo tattico ai danni di Shpendi. All’84’ il raddoppio: Zonta serve Pellizzari, dribbling e rasoiata in rete

Chi è l’arbitro Allegretta

Claudio Giuseppe Allegretta, la scelta per Empoli-Vicenza, negli ultimi anni è stato impiegato con sempre maggiore continuità in Serie C, dove ha maturato esperienza e personalità. Il suo stile è generalmente improntato al dialogo con i calciatori. Pugliese di Molfetta, è laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Bari. Specializzato in Trasporti e Mobilità Sostenibile, coltiva da sempre anche la passione per lo sport che, grazie alla sua determinazione, lo ha portato alla promozione alla massima categoria arbitrale. Dal 2013 al 2018 ha diretto gare di tornei regionali e interregionali, poi dal 2019 al 2023 è stato inquadrato nell’organico di Arbitri Nazionali CAN D. Nel luglio 2023 il passaggio alla Serie C: dopo due stagioni, l’ultima promozione in CAN A.

I precedenti tra le due squadre

Nei 20 precedenti empolesi, 12 le affermazioni dell’Empoli, 7 i pareggi ed una sola vittoria veneta.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Djuirdjevic con Galipò IV uomo, Mazzoleni al Var e Volpi all’Avar, l’arbitro del match ha espulso Curto (E) al 10’ st per fallo da ultimo uomo; ammoniti: Marchizza (V), Deli (E), Caferri (V). Angoli: 1-4 (pt: 2-1); recupero: 1’, 4’.