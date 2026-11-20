Il tecnico del Real Madrid è tornato a parlare dell’attaccante nel mirino delle due italiane per il mercato di gennaio, confermando il suo no alla cessione

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

José Mourinho alza la voce su Endrick e lancia un chiaro avvertimento agli agenti del giocatore brasiliano e, indirettamente, a Milan e Roma, che hanno messo il talento del Real Madrid nel mirino in vista del mercato di gennaio: dopo le dichiarazioni dello Special One immaginare una partenza dell’ex Palmeiras appare complicato.

Endrick, Mourinho avverte Milan e Roma

Endrick non si muove dal Real Madrid, parola di José Mourinho. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra i blancos e il Celta lo Special One è tornato a ribadire l’incedibilità del brasiliano, oltre che la grande stima nei suoi confronti, lanciando un chiaro messaggio a Milan e Roma, che hanno entrambe puntato Endrick come obiettivo principale del mercato di gennaio.

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“Endrick i sta comportando molto bene qui – ha dichiarato Mourinho – Ma per me il Real Madrid è più importante di Endrick: gli voglio molto bene e tengo molto a lui, ma ora ho bisogno di lui”.

Il monito di Mou agli agenti

Nessuna apertura, dunque, a una possibile cessione a gennaio dell’attaccante ex Palmeiras: si mettesse il cuore in pace Roc Nations, società che rappresenta Endrick attraverso l’agente Thiago Freitas e Michael Yormack. Quest’ultimo rappresenta un contatto importante col Milan: il fratello gemello Brett è stato appena nominato da Gerry Cardinale amministratore delegato della nuova holding rossonera Milan Sports & Entertainment. Il messaggio di Mou sembra diretto proprio a loro.

“I club che vogliono Endrick e gli agenti possono avere le loro idee – ha aggiunto Mourinho – ma se il Real Madrid decide diversamente, la scelta va rispettata. Detto questo, sia il club che io sappiamo che si tratta di un giocatore importante”.

Mourinho ostacolo per Cardinale

Le parole di Mourinho potrebbero ergersi come un ostacolo insormontabile per Roma e Milan, anche di fronte a possibili ricche offerte dai due club italiani. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Gerry Cardinale era disposto a spendere una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro pur di mettere le mani sul cartellino di Endrick. Dopo le dichiarazioni dello Special One, però, è probabile che il Milan decida di spostare altrove l’investimento: quella che porta a Nicolò Tresoldi resta una pista caldissima in casa rossonera.