Azzurre implacabili, piegano Perez e Schuurs e chiudono il girone a punteggio pieno. Nel singolare Coco eliminata nonostante il successo su Kostyuk, attesa per il match di Aryna.

Sembra davvero di essere tornati ai bei tempi delle Olimpiadi di Parigi, quando travolgevano tutte le avversarie che si paravano davanti a loro: Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano più, sanno solo vincere in questa edizione delle WTA Finals di Indian Wells. Terza vittoria per le due Azzurre che, già certe del primo posto e della qualificazione alle semifinali, hanno superato Ellen Perez e Demi Schuurs in due set, continunando a inseguire il sogno dell’en plein. Sabato notte affronteranno in semifinale le seconde dell’altro raggruppamento, mentre la prima semifinale del singolare vedrà di fronte Jessica Pegula e Mirra Andreeva: Coco Gauff è stata eliminata nonostante due vittorie su tre.

Errani e Paolini superano Perez e Schuurs in due set

Sono bastati appena 77 minuti a Errani e Paolini per portare a casa la terza vittoria sul cemento californiano. La prima in due set, dopo che nei precedenti incontri la coppia italiana l’aveva sempre spuntata al terzo e grazie a esaltanti rimonte. Stavolta le olimpioniche di Parigi hanno dettato legge sin dall’inizio, scappando sul 4-0. Reazione avversaria (4-3) e nuovo allungo di Sarita e Jas, che hanno chiuso sul 6-3. Allungo delle italiane anche nel secondo parziale, prima sul 4-1 e poi sul 5-2. Nuovo sussulto d’orgoglio delle rivali (5-4), ma il finale è colorato d’azzurro col punto del 6-4 ottenuto al secondo matchpoint.

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WTA Finals, le avversarie di Sara e Jasmine in semifinale

Per Errani e Paolini ennesima vittoria, dunque, e morale alle stelle in vista della semifinale di sabato che, come tutti gli incontri del torneo di doppio, è in programma nella notte italiana. Insieme alle Azzurre, qualificazione centrata anche da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che nella sfida-verità con Cristina Bucsa e Nicole Melichar Martinez l’hanno spuntata grazie al ritiro delle avversarie (erano avanti 6-2 4-2). Le avversarie delle due italiane usciranno dai confronti di stanotte. Nell’altro girone sono in testa Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani con due vittorie, mentre Su Wei Hsie/Jelena Ostapenko e Hanyu Guo/Kristina Mladenovic sono a una. Tutte e tre coppie possono ancora andare avanti da prime o da seconde.

Tarallucci e vino tra Pegula e Noskova, Gauff vince ma non basta

Nel primo girone del singolare è finita a tarallucci e vino tra Jessica Pegula e Linda Noskova: la statunitense ha vinto in tre set (7-6 4-6 7-5) e ha conquistato la qualificazione alle semifinali, la ceca grazie al parziale vinto ha mantenuto il primo posto nel girone. A rimetterci è stata Coco Gauff, che pur battendo Marta Kostyuk (6-4 7-5) è uscita per differenza set. Attesa per l’esito dell’altro girone. Se non ha molto da dire la sfida delle 21 tra Mirra Andreeva e la cenerentola Karolina Muchova, promette scintille il confronto seguente tra “nemiche”, Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina: niente calcoli, chi vince passa, chi perde è eliminata.