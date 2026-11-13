Sembra davvero di essere tornati ai bei tempi delle Olimpiadi di Parigi, quando travolgevano tutte le avversarie che si paravano davanti a loro: Sara Errani e Jasmine Paolini non si fermano più, sanno solo vincere in questa edizione delle WTA Finals di Indian Wells. Terza vittoria per le due Azzurre che, già certe del primo posto e della qualificazione alle semifinali, hanno superato Ellen Perez e Demi Schuurs in due set, continunando a inseguire il sogno dell’en plein. Sabato notte affronteranno in semifinale le seconde dell’altro raggruppamento, mentre la prima semifinale del singolare vedrà di fronte Jessica Pegula e Mirra Andreeva: Coco Gauff è stata eliminata nonostante due vittorie su tre.
- Errani e Paolini superano Perez e Schuurs in due set
- WTA Finals, le avversarie di Sara e Jasmine in semifinale
- Tarallucci e vino tra Pegula e Noskova, Gauff vince ma non basta
Errani e Paolini superano Perez e Schuurs in due set
Sono bastati appena 77 minuti a Errani e Paolini per portare a casa la terza vittoria sul cemento californiano. La prima in due set, dopo che nei precedenti incontri la coppia italiana l’aveva sempre spuntata al terzo e grazie a esaltanti rimonte. Stavolta le olimpioniche di Parigi hanno dettato legge sin dall’inizio, scappando sul 4-0. Reazione avversaria (4-3) e nuovo allungo di Sarita e Jas, che hanno chiuso sul 6-3. Allungo delle italiane anche nel secondo parziale, prima sul 4-1 e poi sul 5-2. Nuovo sussulto d’orgoglio delle rivali (5-4), ma il finale è colorato d’azzurro col punto del 6-4 ottenuto al secondo matchpoint.
WTA Finals, le avversarie di Sara e Jasmine in semifinale
Per Errani e Paolini ennesima vittoria, dunque, e morale alle stelle in vista della semifinale di sabato che, come tutti gli incontri del torneo di doppio, è in programma nella notte italiana. Insieme alle Azzurre, qualificazione centrata anche da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che nella sfida-verità con Cristina Bucsa e Nicole Melichar Martinez l’hanno spuntata grazie al ritiro delle avversarie (erano avanti 6-2 4-2). Le avversarie delle due italiane usciranno dai confronti di stanotte. Nell’altro girone sono in testa Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani con due vittorie, mentre Su Wei Hsie/Jelena Ostapenko e Hanyu Guo/Kristina Mladenovic sono a una. Tutte e tre coppie possono ancora andare avanti da prime o da seconde.
Tarallucci e vino tra Pegula e Noskova, Gauff vince ma non basta
Nel primo girone del singolare è finita a tarallucci e vino tra Jessica Pegula e Linda Noskova: la statunitense ha vinto in tre set (7-6 4-6 7-5) e ha conquistato la qualificazione alle semifinali, la ceca grazie al parziale vinto ha mantenuto il primo posto nel girone. A rimetterci è stata Coco Gauff, che pur battendo Marta Kostyuk (6-4 7-5) è uscita per differenza set. Attesa per l’esito dell’altro girone. Se non ha molto da dire la sfida delle 21 tra Mirra Andreeva e la cenerentola Karolina Muchova, promette scintille il confronto seguente tra “nemiche”, Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina: niente calcoli, chi vince passa, chi perde è eliminata.