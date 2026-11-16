Le Azzurre sconfitte in due set dalle avversarie, che avevano battuto nella prima partita del torneo di Indian Wells. Il messaggio di Sarita e Jas: "Felici di quanto fatto".

Il risveglio è amaro per gli appassionati di tennis, in particolare per i tifosi della coppia d’oro azzurra al femminile: Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte da Katerina Siniakova e Taylor Townsend nella finale delle WTA Finals. Le due italiane hanno rimediato la prima sconfitta nel torneo proprio all’ultimo atto, dicendo addio alla possibilità di centrare un clamoroso en plein proprio a pochi passi dal traguardo. Legittima delusione, insomma, ma neanche troppa: alla kermesse che chiude la stagione Sarita e Jas sono approdate in extremis e per il rotto della cuffia, rendendosi protagoniste di un cammino comunque straordinario.

WTA Finals, finale difficile per Errani e Paolini

Ha vinto la coppia più forte, quella più regolare per tutto l’arco della stagione: solo l’appendicite di Taylor, a settembre, ha interrotto una striscia di successi che sembrava destinata a continuare dopo i trionfi al Roland Garros e allo US Open e ben tre WTA 1000 di fila. La statunitense e la ceca sono tornate a giocare insieme dopo quasi due mesi proprio per le Finals, che sono iniziate per loro con una sconfitta bruciante rimediata proprio dalle olimpioniche di Parigi 2024. Siniakova e Townsend hanno iniziato a vincere dal match successivo e non si sono più fermate, prendendosi la rivincita in finale sulla coppia italiana.

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Il break in avvio che ha illuso Sara e Jasmine

E dire che la finale era cominciata bene per le Azzurre, col break nella fase iniziale del primo set valso il primo, significativo allungo nel punteggio: 4-2. Da questo punto in poi, però, è emersa tutta la classe della coppia avversaria, che non ha sbagliato praticamente più niente. Dopo aver ribaltato l’esito della prima frazione con un parzialone di quattro giochi a zero (6-4), Siniakova e Townsend hanno spinto sull’acceleratore anche nella seconda, vinta sul risultato di 6-3. Sul cemento americano, del resto, la ceca e la statunitense avevano battuto Sara e Jasmine nella semifinale proprio di Indian Wells e nella finale di Miami. L’unica vittoria italiana del 2026 era arrivata a inizio torneo.

WTA Finals, le due Azzurre senza rimpianti

Niente da rimproverarsi per Errani e Paolini, che sono arrivate a tanto così da un’impresa memorabile. “Anche se abbiamo perso la finale, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo fatto“, le parole dette in coro durante la premiazione. “Giocare con te, Sara, è pazzesco. Oggi abbiamo dato il nostro meglio, è particolare venire qui in un periodo diverso rispetto a quello in cui siamo abituate per il torneo di Indian Wells”, ha aggiunto Jasmine. Ed Errani ha ricambiato: “Grazie a Jasmine, negli ultimi due mesi abbiamo giocato tanto, abbiamo provato in tutti i modi a qualificarci. Grazie a tutto il nostro team e all’organizzazione, è stata una bella settimana“.