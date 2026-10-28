Successo in due set per la coppia italiana contre le teste di serie numero 2 nel torneo, vincono anche Nicholls e Mihalikova: si va verso lo scontro diretto in semifinale.

Il sogno di Jasmine Paolini di riabilitare in extremis una stagione balorda continua. In coppia con Sara Errani la garfagnina si sta prendendo le soddisfazioni negatele in singolare da un trend negativo o da un tabellone balordo, che a Tokyo – giusto per fare un esempio – le ha piazzato contro al primo turno nientemeno che Naomi Osaka. In doppio Jas è la big di sempre. Supportata da Sarita, ha fornito ottime risposte nel primo match del torneo giapponese, giocato – manco a dirlo – contro una delle coppie più forti e affiatate del circuito: quella formata da Anna Danilina e Xinyu Jiang.

Tokyo, Errani e Paolini battono Danilina e Jiang

La kazaka e la cinese erano accreditate della testa di serie numero 2, rappresentavano dunque un ostacolo alto. Tanto più che, in ottica WTA Finals, il duo azzurro era – ed è – consapevole di non poter sbagliare più niente, di dover vincere sempre. Per niente scossa dalla “mazzata” subita in singolare da Osaka, Paolini è ripartita con slancio, rendendosi protagonista di una prestazione davvero positiva. Anche Sara Errani si è confermata solidissima. Dopo aver vinto il primo set al tie-break sul 9-7, le Azzurre si sono aggiudicate in scioltezza il secondo set portando a casa la vittoria in un’ora e 27 minuti.

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WTA Finals, la race nel doppio con Paolini ed Errani

Lo sprint verso le WTA Finals di Indian Wells, dunque, continua. E si è ormai ridotto a una corsa a due (anzi a quattro) che coinvolge Jasmine Paolini, Sara Errani e la coppia costituita dalla britannica Olivia Nicholls e dalla slovacca Tereza Mihalikova. Queste ultime, nel primo turno del torneo di Tokyo, hanno battuto e tagliato fuori dalla volata il tandem composto dalla neozelandese Erin Routliffe e dall’indonesiana Aldila Sujiadi. Fuori causa anche l’altra coppia che poteva ancora sperare di staccare il biglietto per Indian Wells: Ulrikke Eikeri e Quinn Gleason sono state sconfitte da Shuai Zhang e Asia Muhammad.

Jasmine e Sarita, rischio spareggio con le grandi rivali

Proprio la cinese Zhang e la statunitense Muhammad saranno le avversarie di Errani e Paolini nei quarti di finale. Al momento le due italiane sono davanti a Nicholls e Mihalikova di una manciata di punti (2525 contro 2483) e possono sperare in un aiuto della buona sorte: se le loro rivali per l’ultimo posto alle Finals dovessero perdere il loro quarto di finale contro l’estone Neel e la messicana Olmos, Jas e Sarita sarebbero qualificate a prescindere dall’esito del loro quarto. In caso di doppia vittoria di Errani-Paolini e Nicholls-Mihalikova, invece, diventerebbe decisivo lo scontro diretto-spareggio in semifinale a Tokyo. Un match davvero da dentro o fuori.