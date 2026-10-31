Missione compiuta nel giorno più difficile, quello più carico di tensioni. Quello in cui, di fatto, ti giochi tutta una stagione in una partita. A Tokyo Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato la qualificazione alle WTA Finals battendo le rivali dirette per l’ottavo e ultimo posto nel tabellone di Indian Wells, la coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e dalla britannica Olivia Nicholls. Un successo schiacciante, in un match da dentro o fuori, ottenuto in due set e lasciando appena quattro giochi alle quotate avversarie. Una vittoria che ha riproposto Errani e Paolini nella loro versione migliore. Domenica andranno a caccia del loro decimo titolo insieme.
- Errani e Paolini vincono e volano alle WTA Finals
- Jas e Sarita in finale a Tokyo contro Dabrowski e Stefani
- Finalmente sorrisi per Paolini. Errani svela il loro segreto
Errani e Paolini vincono e volano alle WTA Finals
La chiave di volta del match si è rivelato il primo set, estremamente combattuto e risoltosi proprio nel decimo gioco, dopo che entrambe le coppie avevano tenuto il servizio. Sulla battuta di Mihalikova le due italiane si sono portate sul 15-40, poi hanno piazzato il break al terzo tentativo dopo essersi fatte agguantare sul 40 pari. La mazzata è stata terribile per le avversarie, che nel parziale successivo si sono letteralmente dissolte. Paolini ed Errani hanno spinto il piede sull’acceleratore e sono riuscite a chiudere la pratica con un perentorio 6-0, senza concedere nessuna possibilià di rientro in partita alle loro dirimpettaie.
Jas e Sarita in finale a Tokyo contro Dabrowski e Stefani
Errani e Paolini qualificate per il rotto della cuffia alle WTA Finals, dunque, da none nella Race e grazie al forfait del duo formato da Aleksandra Krunic e Anna Danilina (per l’infortunio della prima). Un pizzico di fortuna al termine di una stagione difficile soprattutto per Paolini, che in singolare è precipitata clamorosamente in classifica sommando sconfitte a sconfitte. Le due Azzurre, per giunta, prima di partire per la Calfornia potranno inseguire l’ennesimo titolo in comune. In finale a Tokyo sfideranno la coppia numero 1 del tabellone, composta dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani.
Finalmente sorrisi per Paolini. Errani svela il loro segreto
Festa grande all’Ariake Coliseum per Jas, Sarita e per un gruppetto di tifosi giapponesi letteralmente innamorati delle due olimpioniche di Parigi 2024. La soddisfazione per il doppio traguardo raggiunto è ben sintetizzata dalle parole di Sara Errani: “Siamo una buona squadra, la cosa importante è trovarsi bene, parlarsi in campo e fuori, essere affiatate. Abbamo fatto un buon lavoro, le WTA Finals sono un grande risultato, per nulla scontato”. Sorrisi dopo tante amarezze anche per Jasmine Paolini: “Sempre bello giocare qui, Tokyo è una città fantastica, amo molto la cultura giapponese e i tifosi ci hanno dato una bella spinta”.