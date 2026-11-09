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Errani e Paolini, le WTA Finals si aprono con la rimonta. Ok Gauff e Noskova, attesa per Sabalenka e Svitolina

Vittoria bella e preziosa per le due italiane a spese della temibile coppia formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend: martedì notte il secondo match, già decisivo.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Comincia bene l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals di Indian Wells. Nella prima partita del gironcino eliminatorio del torneo di doppio, le due italiane hanno superato grazie a una grande rimonta la temibile coppia formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, numero 2 del seeding: sulla carta, le giocatrici più forti del raggruppamento. Una vittoria giunta al super tie-break dopo un’ora e 34 minuti di battaglia, che avvicina in modo significativo le Azzurre alla qualificazione alle semifinali. Ma bisogna completare l’opera: il pass per il prossimo turno potrebbe arrivare martedì notte.

Errani e Paolini al debutto a Indian Wells

Giunte in California in extremis e per il rotto della cuffia, le olimpioniche di Parigi 2024 si sono calate alla perfezione nelle inedite vesti di outsider di lusso giocando un brutto scherzo a due tra le grandi favorite alla vittoria finale. Siniakova e Townsend erano partite meglio, strappando il successo nel primo set grazie a un’interpretazione molto aggressiva del match: 6-4 il punteggio in loro favore. Errani e Paolini, però, sono state brave a non disunirsi e a modificare qualcosa nel loro piano partita. Sarita è diventata una sentenza a rete, Jas ha trovato precisione e continuità da fondo campo. E la partita è girata all’improvviso.

Prima vittoria per le Azzurre, martedì 2° match

Autorevole e perentorio il 6-1 con cui la coppia italiana ha riportato in parità il computo dei set, rinviando tutti i discorsi al super tie-break a 10. E qui le Azzurre, sfruttando l’abbrivio del parziale precedente, hanno costruito da subito un buon margine, che però si è progressivamente ridotto col passare degli scambi. Finale thrilling, con l’urlo liberatorio di Sara e Jasmine dopo il punto del 10-8. Nel prossimo incontro, in programma nella nottata italiana tra martedì e mercoledì, è in programma la sfida con l’altra coppia vincitrice nella prima giornata, formata da Cristina Bucsa e Nicole Melichar, che hanno sconfitto in due set Demi Schuurs ed Ellen Perez (6-4 6-0).

WTA Finals, scintille tra Svitolina e Andreeva

Nel torneo di singolare successi all’esordio per Linda Noskova, che ha piegato 6-2 6-4 la sostituta di Elena Rybakina, Marta Kostyuk, e per Coco Gauff, che nel derby americano ha superato Jessica Pegula al termine di un match molto combattuto: 6-4 6-7 6-2. Cresce l’attesa, intanto, per le sfide di stasera nell’altro girone, col debutto di Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina. Due personaggi che, per motivi diversi, rappresentano i principali motivi di richiamo di queste WTA Finals consumate dalle polemiche ancor prima di cominciare. Per la Tigre di Minsk è in calendario la sfida contro Karolina Muchova (ore 21), a seguire il match tra l’ucraina e la russa Mirra Andreeva che promette scintille.

Errani e Paolini, le WTA Finals si aprono con la rimonta. Ok Gauff e Noskova, attesa per Sabalenka e Svitolina Tennis, il calendario 2026: tutti i tornei del programma ATP che attendono Sinner, Alcaraz e i loro fratelli Getty

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