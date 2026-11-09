Vittoria bella e preziosa per le due italiane a spese della temibile coppia formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend: martedì notte il secondo match, già decisivo.

Comincia bene l’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals di Indian Wells. Nella prima partita del gironcino eliminatorio del torneo di doppio, le due italiane hanno superato grazie a una grande rimonta la temibile coppia formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, numero 2 del seeding: sulla carta, le giocatrici più forti del raggruppamento. Una vittoria giunta al super tie-break dopo un’ora e 34 minuti di battaglia, che avvicina in modo significativo le Azzurre alla qualificazione alle semifinali. Ma bisogna completare l’opera: il pass per il prossimo turno potrebbe arrivare martedì notte.

Errani e Paolini al debutto a Indian Wells

Giunte in California in extremis e per il rotto della cuffia, le olimpioniche di Parigi 2024 si sono calate alla perfezione nelle inedite vesti di outsider di lusso giocando un brutto scherzo a due tra le grandi favorite alla vittoria finale. Siniakova e Townsend erano partite meglio, strappando il successo nel primo set grazie a un’interpretazione molto aggressiva del match: 6-4 il punteggio in loro favore. Errani e Paolini, però, sono state brave a non disunirsi e a modificare qualcosa nel loro piano partita. Sarita è diventata una sentenza a rete, Jas ha trovato precisione e continuità da fondo campo. E la partita è girata all’improvviso.

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Prima vittoria per le Azzurre, martedì 2° match

Autorevole e perentorio il 6-1 con cui la coppia italiana ha riportato in parità il computo dei set, rinviando tutti i discorsi al super tie-break a 10. E qui le Azzurre, sfruttando l’abbrivio del parziale precedente, hanno costruito da subito un buon margine, che però si è progressivamente ridotto col passare degli scambi. Finale thrilling, con l’urlo liberatorio di Sara e Jasmine dopo il punto del 10-8. Nel prossimo incontro, in programma nella nottata italiana tra martedì e mercoledì, è in programma la sfida con l’altra coppia vincitrice nella prima giornata, formata da Cristina Bucsa e Nicole Melichar, che hanno sconfitto in due set Demi Schuurs ed Ellen Perez (6-4 6-0).

WTA Finals, scintille tra Svitolina e Andreeva

Nel torneo di singolare successi all’esordio per Linda Noskova, che ha piegato 6-2 6-4 la sostituta di Elena Rybakina, Marta Kostyuk, e per Coco Gauff, che nel derby americano ha superato Jessica Pegula al termine di un match molto combattuto: 6-4 6-7 6-2. Cresce l’attesa, intanto, per le sfide di stasera nell’altro girone, col debutto di Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina. Due personaggi che, per motivi diversi, rappresentano i principali motivi di richiamo di queste WTA Finals consumate dalle polemiche ancor prima di cominciare. Per la Tigre di Minsk è in calendario la sfida contro Karolina Muchova (ore 21), a seguire il match tra l’ucraina e la russa Mirra Andreeva che promette scintille.