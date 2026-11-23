E’ stato il capitano del Napoli, più riconoscibile e storico della prima Era De Laurentiis. Paolo Cannavaro aveva quella fascia intrisa di orgoglio ed emozione anche nel giorno del debutto assoluto in Champions League: 14 settembre 2011, Manchester City-Napoli. Una data stampata ancora in rosso sul calendario e di azzurro nel cuore di tutti i napoletani. Per la prima volta la neonata Società di De Laurentiis, rinata dalle ceneri della Serie C, varcava le Colonne d’Ercole per elevarsi al palcoscenico più nobile d’Europa. Dal passato romantico al presente imminente. Il Napoli torna domani a Manchester contro i Citizen in tutt’altro contesto e probabilmente tutt’altro umore. Ma quel precedente fa ben sperare e può essere un buon auspicio per il match dell’Etihad Stadium.

Paolo, quale è la prima immagine che ricordi di quella notte magica?

“Più che una immagine, ricordo un suono. La musichetta della Champions che ascoltammo per la prima volta in vita nostra dal vivo. Fin lì l’avevamo solo sentita in televisione. Quando dagli altoparlanti partì l’inno mi vennero i brividi, ma quello che non sapevamo ancora era il finale della canzone che fu accompagnato dall’urlo: “The Champions” degli oltre 3000 tifosi del Napoli al nostro seguito. Oltre ai brividi in quel momento mi vennero le lacrime agli occhi. Un’emozione che ancora oggi mi porto dentro”

E anche la partita fu memorabile. Un Napoli debuttante che da outsider fece tremare i super campioni del ManCity

“Sì, il ricordo è ancora più intenso proprio perché giocammo una gara straordinaria. Per oltre un’ora ribattemmo colpo su colpo eravamo faccia a faccia con dei fuoriclasse immensi e non avevamo soggezione, anzi fummo pure superiori a tratti. Poi addirittura dopo l’ora di gioco segnammo con Cavani. Ricordo l’esultanza e il boato del Settore azzurro. Loro pareggiarono con Kolarov su punizione, ma noi amministrammo e difendemmo quel pareggio con grande forza, dando anche spettacolo”.

Davanti avevate Dzeko, Aguero, David Silva, come riusciste a fermarli?

“Noi eravamo un gruppo non blasonato ma pieno di energia ed entusiasmo. Al mio fianco c’erano Hugo Campagnaro e Totò Aronica, formavamo una difesa fisica ma anche veloce. E poi ci fu pure una chicca che è il mio miglior gesto tecnico di quella gara: feci un tunnel a Yaya Tourè. Un episodio che mi tengo stretto ancora oggi anche perché per noi difensori è più comune subirli certi colpi che infliggerli agli avversari”.

Domani il Napoli torna a Manchester, è una missione forse anche più difficile della vostra per l’attuale momento azzurro?

“Conosco l’anima del Napoli e di quell’ambiente. Da sempre è una squadra che quando sembra in difficoltà, poi riesce ad esprimere il massimo anche sotto pressione. Io sono fiducioso sia per domani che per il cammino Champions. La storia recente del Napoli di De Laurentiis ci insegna che quando siamo sfavoriti poi superiamo l’ostacolo o il turno. Quando siamo stati più quotati anche tecnicamente, siamo stati eliminati nonostante gli storici 12 punti di Rafa Benitez. Ecco, io dico che nelle difficoltà poi il Napoli sa emergere e lottare con il cuore”.