Eurolega, un rilancio che mette NBA Europe all'angolo: dal 2027 a 24 squadre, entrano anche Napoli e la Maxima Roma

Mossa a sorpresa per board di Euroleague, che rompe gli indugi e passa a 24 squadre, concedendo licenza permanente alla Maxima (come l'Olimpia) e triennale a Napoli (oltre alla Virtus). NBA Europe mai così in bilico

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Cari americani, qui in Europa comandiamo noi. E sarà forse per questo che il board di Euroleague ha deciso di allargare i propri confini, arrivano a includere nuove franchigie con licenza permanente, e soprattutto decidendo di espandersi in piazze che possono muovere decisamente le acque. Ad esempio Roma, il cui passato glorioso nella principale competizione europea (la Coppa dei Campioni vinta nel 1984) ha certamente aiutato. Ma anche altre due città come Bologna e Napoli entrano con tutti e due i piedi nella nuova versione della massima competizione europea, seppur con licenza triennale. Affiancheranno Milano, che fa parte dei 13 club shareholder della competizione. Che anziché scendere a patti con NBA Europe ha deciso di passare seriamente al contrattacco.

Roma e Napoli, due piazze da potenziali affari d’oro

Roma sarà rappresentata dalla Maxima, la società che fa capo a Paul Matiasic, e di cui fa parte nel consiglio dirigenziale anche Francesco Totti. Qualcuno potrebbe vederci un assist per la BC Roma in ottica di una possibile chiamata in NBA Europe, ma prima bisognerebbe seriamente capire cosa ne sarà della competizione che gli americani voglio impiantare nel vecchio continente (e se queste indiscrezioni venissero confermate, la strada appare sempre più impervia).

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Napoli entra con l’ambiziosa proprietà di Matt Rizzetta, patron anche del Campobasso nel calcio, da tempo in trattative con Aurelio De Laurentiis per provare a sondare il terreno anche con la principale società calcistica della città partenopea. Rizzetta a Napoli è pronto a costruire una nuova arena e prova a cavalcare l’onda dell’entusiasmo, con la squadra di coach Repesa partita a razzo in LBA e in EuroCup (solo un ko. dopo 14 partite).

Sia la Virtus Bologna che Napoli potranno avere una sorta di prelazione quando verranno estese nuove licenze permanenti, comunque non prima del 2030. Ma di fatto l’Italia da qui ai prossimi 4 anni si ritroverà con ben 4 portacolori nel massimo torneo continentale: solo la Spagna può godere di un simile trattamento, con Real, Barcellona e Baskonia (permanenti) e Valencia (triennale).

NBA Europe spiazzata: l’accordo appare lontanissimo

La geografia del basket europeo verrà dunque ridisegnata in corsa, con Euroleague che dopo il passaggio a 20 squadre salirà a 24 nella stagione 2027-28, per poi salire ulteriormente a 28 nel 2030-31. È la controffensiva pensata per contrastare il progetto NBA Europe, specie dopo che i colloqui per provare a unire le forze si sono interrotti abbastanza bruscamente, con gli europei che hanno lamentato una sorta di volontà da parte degli americani di non voler scendere a patti, ma semplicemente di volerli inglobare all’interno del loro sistema NBA.

In realtà risulta complicato ipotizzare che le parti possano riavvicinarsi dopo l’affondo lanciato da Euroleague: gli americani erano convinti che a breve si sarebbe potuto trovare un punto d’incontro, ma con la trasformazione delle 13 shareholder in franchigie il piano diventerebbe pressoché irrealizzabile. E soprattutto è la scelta di mettere sotto la propria ala sia Milano (dove si parlava di offerte di RedBird con Varese e Oaktree con l’Olimpia per individuare la rappresentante milanese) che Roma (con BC Roma che diventa di fatto l’unica candidata a NBA Europe) testimonia quanto il guanto di sfida sia stato lanciato senza curarsi troppo dei risvolti.

Una mossa audace, ma che sa di sfida diretta. Tanto che adesso più d’uno pensa che il progetto NBA Europe (basato su 16 club, di cui 12 franchigie permanenti e 4 intercambiabili in base ai risultati nelle competizioni domestiche e continentali) si trovi a un punto morto e senza via d’uscita.

La “nuova” Eurolega: Italia e Spagna con 4 carte

La nuova Eurolega avrà dunque le consuete 12 società con licenza pluriennale (la 13esima, il CSKA Mosca, è attualmente sospesa per via del conflitto russo-ucraino), quindi Olimpia, Real, Barcellona, Baskonia, Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahce, Efes Anadolu, Bayern Monaco, Asvel Villeurbanne, Maccabi e Zalgiris, cui si aggiungeranno due squadre provenienti da EuroCup e 10 nuovi club, di cui 6 con licenza permanente (Valencia, Paris, Dubai, Maxima Roma, Hapoel Tel Aviv e Paok Salonicco) e quattro con licenza triennale, in formato wild card (Partizan, Stella Rossa, Virtus e Napoli).

Per chi vorrà diventare permanente nel 2030, il paletto d’ingresso consisterà in una fee di circa 70-80 milioni. Ma la giostra è già pronta a partire, e l’Italia potrà godere di un trattamento consono a quella che è stata la sua storia continentale, almeno fino agli inizi del nuovo millennio. E con la possibilità di aumentare anche il contingente nel caso in cui da EuroCup arrivino altri società (ci sono Tortona, Venezia, Trento e la stessa BC Roma, oltre a Maxima e Napoli).