Come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite della Europa League 2026-27. Ogni settimana una partita in chiaro su Tv8

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Quarta giornata per la Europa League 2026-27. Impegni di media difficoltà per Juve e Milan, le uniche due italiane in gara. La Juve dopo il pareggio thrilling col Rennes va in Olanda in casa dell’AZ Alkmaar, mentre il Milan ospita a San Siro i magiari del Ferencvaros, che sono primi a punteggio pieno.

La prima fase come per la Champions è un girone unico a 36 squadre. Ogni squadra gioca 8 partite, al termine delle quali le prime 8 accedono direttamente agli ottavi, quelle comprese tra il 9° e il 24° posto fanno gli spareggi a eliminazione diretta per andare agli ottavi, le ultime 12 sono eliminate senza appello.

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Chi trasmette le partite di Europa League: ripartizione e costi

Anche quest’anno le partite della competizione sono coperte in tv e streaming, ma solo poche sono in chiaro. Le partite in pratica si possono vedere su Sky e sulla piattaforma streaming Now. Qualche partita viene trasmessa in chiaro su Tv8. Abitualmente le partite della Europa League sono trasmesse il giovedì.

Le partite di giovedì 5 novembre

Il quarto turno si gioca tutto giovedì 5 novembre. Le partite sono divise in due diverse fasce orarie. Nella fascia delle 18.45 troviamo anche Milan-Ferencvaros. I rossoneri, che in classifica galleggiano al 24° posto con solo 3 punti, ospitano a San Siro gli ungheresi che sono primi in classifica a punteggio pieno. Sulla carta, nonostante il grosso divario in classifica il Milan se gioca come sa, non dovrebbe avere problemi a imporsi. Ma purtroppo la squadra di Amorim, ancora in fase di assestamento, alterna prestazioni maiuscole come nel Derby ad altre terribili. Stavolta però la prestazione deve essere vincente altrimenti il cammino di coppa si complicherà e non poco. Nella fascia delle 21.00 la partita AZ Alkmaar-Juventus. Match non facilissimo per i bianconeri, sempre alle prese con una crisi di identità piuttosto imbarazzante. Ringalluzziti dalla vittoria di campionato contro il Napoli, vanno in Olanda su un terreno non proprio amichevole e contro un avversario che punterà su agonismo e forza fisica. Interessante il confronto tra i fratelli Koopmeiners.

18:45 Anderlecht-Salisburgo Sky 18:45 Crystal Palace-Hoffenheim Sky, Sky Sport Calcio 18:45 Levski Sofia-Jagiellonia Bialystok Sky 18:45 Lillestrom-Viktoria Plzen Sky 18:45 MILAN-Ferencvaros Sky Sport 1 18:45 NEC-Omonia Nicosia Sky 18:45 Real Sociedad-Lione Sky 18:45 Sparta Praga-Bournemouth Sky 21:00 Az Alkmaar-JUVENTUS Sky, Sky Sport 1 21:00 Bayer Leverkusen-Marsiglia Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Benfica-Lech Poznan Sky 21:00 Celta Vigo-Union Saint Gilloise Sky 21:00 Celtic-Besiktas Sky 21:00 Hapoel Beer Sheva-OFI Sky 21:00 Sturm Graz-Celje Sky 21:00 Sunderland-Dinamo Zagabria Sky 21:00 Torreense-Ararat Armenia Sky

Ricapitolando, la Europa League 2026-27 si può vedere tutta in diretta su Sky e in streaming su Now.

Se invece preferite, per varie ragioni, seguire le partite in diretta live, ma testuale, Virgilio Sport ha una copertura totale:

le dirette di Europa League

Se invece della Champions volete guardare qualche altro sport in tv, date un’occhiata alla Guida Tv di Virgilio Sport