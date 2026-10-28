Dopo aver vinto entrambi i primi impegni europei, la Juventus di Luciano Spalletti è stata fermata sul 2-2 dal Rennes in Europa League. Periodo difficile anche per il Milan di Ruben Amorim, uscito con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bornemouth. Pure l’Atalanta di Maurizio Sarri ha dovuto incassare una sconfitta contro l’Ajax in Conference League. Per le tre italiane impegnate nelle coppe europee “minori”, il turno del 5 novembre sarà fondamentale per rimettere tutto sui binari giusti.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto sulle avversarie di Juventus, Milan e Atalanta.