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Juventus, Milan e Atalanta: zero sconti tra Europa e Conference League

Le italiane impegnate nelle coppe europee "minori" non possono sbagliare: il prossimo turno, quello del 5 novembre, sarà fondamentale

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Dopo aver vinto entrambi i primi impegni europei, la Juventus di Luciano Spalletti è stata fermata sul 2-2 dal Rennes in Europa League. Periodo difficile anche per il Milan di Ruben Amorim, uscito con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bornemouth. Pure l’Atalanta di Maurizio Sarri ha dovuto incassare una sconfitta contro l’Ajax in Conference League. Per le tre italiane impegnate nelle coppe europee “minori”, il turno del 5 novembre sarà fondamentale per rimettere tutto sui binari giusti.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto sulle avversarie di Juventus, Milan e Atalanta.

Juventus, Milan e Atalanta: zero sconti tra Europa e Conference League AnsaFoto

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