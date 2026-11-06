Cherries in vetta a 12 punti insieme a Benfica e Ferencvaros. Bianconeri in corsa per gli ottavi, complicato il cammino degli uomini di Amorim. Il punto della situazione

Archiviata la quarta giornata, la classifica della League Phase di Europa League comincia a prendere forma. In vetta c’è il Bournemouth, che finora non ha sbagliato un colpo, condividendo il primo posto con Benfica e Ferencvaros. Poco più sotto c’è la Juventus, quinta a quota 10 e in piena corsa per gli ottavi di finale diretti. Per il Milan, invece, è notte fonda: i rossoneri sono 28esimi e oggi sarebbero fuori. La situazione della classifica dopo le gare di ieri e cosa serve alle italiane per qualificarsi.

Il Bournemouth vola, Leverkusen ko

Il Bournemouth vince anche a Praga e si conferma la squadra più in forma della competizione. Dopo il successo sul Milan nel turno precedente, le Cherries si impongono 3-1 sul campo dello Sparta. La serata parte male. Alla mezz’ora Cook sbaglia un rigore, poco dopo arriva il vantaggio dei padroni di casa con Singhateh. Lo Sparta, però, resta in dieci per l’espulsione di Guddal e il Bournemouth ne approfitta: Adams sigla il gol del pari, Evanilson firma il sorprasso, al 90′ Rayan chiude i conti.

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Serata amara invece per il Bayer Leverkusen. I tedeschi, fino a quel momento a punteggio pieno, cadono in casa contro un Marsiglia ancora a secco di punti. Decide Gouiri con un destro a giro dal limite. Prima dell’intervallo un destro deviato di Gutierrez si era stampato sulla traversa. Brutta serata anche per il Sunderland, battuto 2-0 in casa dalla Dinamo Zagabria. I croati chiudono la pratica già nel primo tempo: al 22′ Stankovic colpisce al volo di destro dopo gli sviluppi di un corner, al 39′ Beljo raddoppia con un pallonetto da pochi passi.

A Glasgow va in scena la partita più pazza della serata. Il Celtic batte 3-2 il Besiktas di Italiano. I turchi passano al 54′ con Olaitan, che si fa respingere il rigore ma è il più rapido sulla ribattuta. Osman pareggia al 62′ con un tiro secco sul primo palo. Poi entra Duran e cambia la gara: al 78′ salta Nubel e firma il sorpasso. All’86’ Kokcy rimette tutto in parità con un bel tiro dalla distanza. Un minuto dopo, però, è ancora Duran a decidere da due passi.

Benfica ok, frenano Lione e Palace

Il Benfica fa il suo dovere contro il Lech Poznan e resta a punteggio pieno. La partita ha poco ritmo, ma si sblocca subito con Rafa Rilva. Al 67′ raddoppia Prestianni. Al 72′ Bengtsson accorcia, approfittando di un grave errore di Barrenechea in impostazione. Nel finale, Sudakov sigla il 3-1. Frena, invece, il Lione, che non va oltre l’1-1 sul campo della Real Sociedad. Gli spagnoli passano in vantaggio con un colpo di testa di Oskarsson. I francesi rispondono a inizio ripresa con il solito Tolisso.

Il Crystal Palace evita la sconfitta all’ultimo respiro. L’Hoffenheim passa in vantaggio con prass. Gli inglesi restano in dieci per l’espulsione di Wharton, ma in pieno recupero trovano il pari con Kamada, complice una pesante incertezza di Baumann. L’Union Saint-Gilloise vince in casa del Celta Vigo, salendo a quota 10 punti. Gli spagnoli la sbloccano con Duran, poi Zeneli prende per mano i suoi siglando una doppietta.

Spettacolo a Graz, dove il Celje batte 3-2 lo Sturm: doppietta di Seslar e rete di Verbic, non basta il bis di Diakite. In Portogallo il Torreense ribalta l’Ararat nel recupero: Aguirre apre al 13′, gli armeni rimontano con Muradyan e Wilson, poi oltre il 90′ Vasquez e Drammeh fissano il 3-2. L’Ofi Creta vince 2-0 sul neutro di Bucarest contro l’Hapoel Beer Sheva: segnano Poungouras nel recupero del primo tempo e Fountas al 56′.

L’Anderlecht supera 2-0 il Salisburgo con una punizione di Augustinsson al 20′ e un contropiede di Winkler al 90′. Il successo più convincente, però, è del Nec contro l’Omonia. I ciprioti passano al 23′ con Diony, poi nella ripresa crollano. Linssen pareggia di testa su corner, Bischoff è il più rapido sul tap-in e ancora Linssen, con un diagonale perfetto, segna il 3-1. Vittorie di misura per il Viktoria Plzen, 1-0 a Lillestrom con il gol di Adu, e per il Levski Sofia, che batte lo Jagiellonia con un gol di Stoyanchov all’83’.

Cosa serve a Juve e Milan per qualificarsi

L’Europa League arriva al giro di boa. Le prime otto vanno direttamente agli ottavi, chi chiude tra il nono e il ventiquattresimo posto passa dai playoff. Dal venticinquesimo posto in giù si è fuori. La Juventus di Spalletti ha 10 punti: tre vittorie e il pareggio con il Rennes. È quinta, alla pari con Union Saint-Gilloise e Olympiacos, a due lunghezze dal terzetto di testa. Il calendario dà una mano. Prima l’Omonia allo Stadium, poi l’Hapoel Beer Sheva a Bucarest: due partite alla portata, che potrebbero già chiudere il discorso qualificazione. Le ultime due saranno più dure: la trasferta sul campo del Ferencvaros e la Real Sociedad a Torino. Ai bianconeri mancano 4-6 punti per gli ottavi diretti.

In casa Milan la situazione è completamente diversa. I rossoneri di Amorim hanno appena 3 punti, frutto di una vittoria, contro il Salisburgo, e tre sconfitte. Sono 28esimi e, oggi, virtualmente eliminati. Pesa un avvio di calendario durissimo: Benfica, Bournemouth e Ferencvaros sono proprio le tre capoliste. Ma la strada non diventa in discesa. Prima c’è la trasferta in Grecia contro l’Olympiacos, poi il Sunderland a San Siro. Chiudono il Levski Sofia in Bulgaria e l’Ararat in casa. Da queste ultime due servono almeno sei punti, che dovrebbero bastare per agganciare i playoff.

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