I bianconeri dilagano contro l'Omonia, mentre i rossoneri ritrovano fiducia grazie a una rimonta spettacolare in Grecia. Ecco risultati e possibili scenari per le italiane

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La quinta giornata della League Phase di Europa League sorride alle italiane. Juventus e Milan conquistano due vittorie pesantissime in rimonta, rilanciando le rispettive ambizioni europee e avvicinandosi ai rispettivi obiettivi. I bianconeri superano 4-1 l’Omonia Nicosia allo Stadium e compiono un passo importante verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. I rossoneri, invece, espugnano il campo dell’Olympiacos con un pirotecnico 4-2, annullando due reti di svantaggio e tornando pienamente in corsa per un posto nei playoff. Ma cosa racconta la classifica generale di Europa League dopo cinque giornate? È già tempo di calcoli e combinazioni per le italiane, con un occhio al calendario e ai prossimi impegni in campo internazionale.

Europa League, la Juventus vola al secondo posto: ottavi sempre più vicini

La Juventus è senza dubbio una delle grandi protagoniste della quinta giornata di Europa League. La formazione bianconera supera l’Omonia Nicosia per 4-1, al termine di una partita iniziata in salita ma gestita con pazienza e personalità, ma non senza difficoltà nella prima mezzora. Gli ospiti, infatti, passano in vantaggio al 15′ con Satka, sull’uscita a vuoto di Neto, ma la reazione della squadra torinese non tarda ad arrivare. Al 37′ è Cambiaso a firmare il pareggio con una splendida conclusione dalla distanza. Sei minuti più tardi arriva il sorpasso: Jeff Ekhator trova la rete del 2-1, sfruttando il recupero del pallone da parte di Gatti e l’assist di Conceição. Primo sigillo con la Vecchia Signora per l’ex Genoa.

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Nella ripresa i bianconeri prendono definitivamente il controllo della gara. Al 68′ lo stesso Conceição firma il tris, ribadendo in rete dopo una prima respinta del portiere avversario, mentre al 73′ Jeremie Boga chiude definitivamente i conti con il gol del 4-1. Siluro sotto l’incrocio dei pali. Un successo fondamentale per la classifica generale di questa Europa League, con la Juventus che sale infatti al secondo posto con 13 punti all’attivo, frutto di quattro vittorie e un pareggio. Davanti ai bianconeri c’è soltanto il Bournemouth, capolista a punteggio pieno a quota 15. E ora, la qualificazione diretta agli ottavi è a un passo.

Milan, la rimonta di Atene riapre la corsa ai playoff: la classifica generale

Se la Juventus guarda con fiducia agli ottavi, il Milan è costretto a rincorrere e a risalire la classifica in questo rush finale della League Phase. La vittoria per 4-2 contro l’Olympiacos rappresenta però un’iniezione di fiducia importantissima per la compagine rossonera. Ad Atene, però, la partita sembra mettersi subito male. Al 31′ l’Olympiacos passa in vantaggio grazie a un’autorete di Mike Maignan, sfortunato protagonista di una deviazione dopo il colpo di testa di Pirola. Al 49′ arriva anche il raddoppio greco con Jota Silva, che porta i padroni di casa sul 2-0.

Il Milan, nonostante tutto, non si arrende e cambia completamente volto nella seconda parte della gara. Al 56′ Omari Hutchinson accorcia le distanze con una splendida iniziativa personale. Al 63′ arriva il pareggio di Alphadjo Cissé, servito proprio da Hutchinson, mentre al 71′ Christian Pulisic completa la rimonta portando avanti i rossoneri. Nel recupero Diego Moreira mette il sigillo definitivo sulla partita, firmando il 4-2 che consegna al Milan tre punti preziosissimi.

La situazione in classifica: i rossoneri occupano attualmente il ventesimo posto con sei punti, in virtù di due vittorie e tre sconfitte nelle cinque gare finora disputate. Una posizione che, al termine della quinta giornata, garantirebbe comunque l’accesso agli spareggi per gli ottavi di finale. Tre partite per migliorare il proprio piazzamento e provare a conquistare un posto tra le prime otto, anche se la qualificazione diretta richiede un cambio di passo importante. L’obiettivo concreto, al momento, è consolidare il piazzamento tra le squadre che accederanno ai playoff, evitando qualsiasi rischio legato alla zona rossa della graduatoria.

Tutti i risultati della quinta giornata di Europa League

La quinta giornata della League Phase ha regalato diversi risultati importanti anche nella lotta per le prime posizioni della classifica generale. Tra le sorprese spicca soprattutto il 4-0 con cui il Viktoria Plzeň ha travolto il Benfica, mentre il Bournemouth ha confermato il proprio straordinario momento vincendo 2-1 sul campo del Celta e centrando la quinta vittoria consecutiva.

Per quanto riguarda la classifica generale, il Bournemouth guida con 15 punti, seguito dalla Juventus e dal Ferencváros a quota 13. Il Leverkusen e il Benfica inseguono con 12 punti, mentre l’Union S è sesta con 11. Beşiktaş e N.E.C. completano al momento la zona delle prime otto con 10 punti.

La prossima giornata di Europa League è in programma il 10 dicembre: la Juventus farà visita all’Hapoel Beer-Sheva, mentre il Milan ospiterà il Sunderland. Due appuntamenti fondamentali per definire le ambizioni delle italiane nella Fase Campionato: i bianconeri vogliono blindare un posto tra le prime otto e archiviare il discorso ottavi, mentre i rossoneri hanno l’obbligo di dare continuità alla vittoria di Atene per consolidare la propria posizione nella zona playoff.

Ecco tutti i risultati della quinta giornata di Europa League: