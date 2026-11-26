I top e flop: Hutchinson migliore in campo con una rete strepitosa e due assist, Pulisic gol e assist da subentrato, Moreira chiude i conti al 94' in contropiede

In Grecia, in un incandescente Karaiskakis, arriva un miracolo. Dalle tenebre alla resurrezione: una rimonta clamorosa che riscrive la classifica di Europa League ma che soprattutto salva la faccia ai rossoneri. Era scivolato al 32esimo posto il Milan di Ruben Amorim che perdeva in modo più che sciagurato per 2-0, fino al 49′, poi tutto è cambiato contro l’Olympiakos. Pirola e Jota Silva sembravano aver tramortito il Diavolo, con le prime due reti della gara, ma il tecnico rossonero non si perde d’animo, diventa una furia in panchina e risponde con il pugno duro: boccia gran parte dei colpevoli con immediate sostituzioni, fa fuori anche Goncalo Ramos – troppo isolato in avanti – e si affida a Pulisic in avanti che diventa autore della rete della vittoria.

Ma il migliore tra i rossoneri è Hutchinson che salva il Diavolo, prima con una rete prima che accorcia le distanze con un’azione individuale pazzesca in cui fa fuori metà squadra avversaria per poi colpire da fuori area, poi servendo due assist provvidenziali: fa segnare Cisse con cross verso il centro dell’area e infine Pulisic che realizza il 3-2 con un destro al volo. Chiude i conti Moreira per il 4-2 finale in contropiede al 94′. Una gara da montagne russe, una rimonta del tutto inaspettata ma anche tanti errori dei singoli: le pagelle di Olympiacos-Milan e le valutazioni dei protagonisti del match.