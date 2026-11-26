Il sorteggio di Belgrado ha definito le avversarie degli Azzurrini: la Spagna è la più temibile, ma anche Albania e Finlandia nascondono insidie. In palio anche Los Angeles 2028

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L’Italia U21 di Silvio Baldini ha scoperto le proprie avversarie agli Europei 2027. Il sorteggio di Belgrado ha inserito gli Azzurrini nel Gruppo B insieme alla superpotenza Spagna, ai padroni di casa dell’Albania e alla Finlandia. La manifestazione si disputerà dal 16 giugno al 3 luglio 2027 in Albania e Serbia. Nonostante la presenza della Rojita nel raggruppamento, le aspettative per l’Italia sono molto alte. L’obiettivo è arrivare fino in fondo e provare ad assicurarsi uno dei tre pass olimpici a disposizione.

Europei U21, il sorteggio: Italia nel Gruppo B con Spagna, Albania e Finlandia

Il sorteggio non ha riservato un percorso semplice alla squadra di Baldini, ma neppure uno di quelli impossibili, vista anche la caratura della rosa dell’Italia. La Spagna era una delle quattro teste di serie della prima fascia, mentre la Finlandia è stata pescata dalla terza urna e l’Albania dalla quarta, con la posizione B1 già assegnata alla nazionale ospitante.

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Gli Azzurrini, invece, si trovavano in seconda fascia dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione con un bilancio di nove vittorie e una sola sconfitta, 32 gol realizzati e sette incassati. Un cammino che ha confermato le ambizioni di una selezione piena di talento. Le prime due classificate del Gruppo B accederanno ai quarti di finale, dove incroceranno le qualificate del Gruppo D. Le partite del raggruppamento si disputeranno tra Tirana ed Elbasan.

Quando giocherà l’Italia: le date

Mercoledì 16 giugno: Italia-Finlandia a Elbasan

a Elbasan Sabato 19 giugno: Albania-Italia a Tirana (Arena Kombetare)

a Tirana (Arena Kombetare) Martedì 22 giugno: Spagna-Italia a Tirana (Arena Kombetare)

Spagna U21, la grande favorita: Pablo Garcia è il pericolo numero uno

La Spagna è senza dubbio l’avversaria più temibile per l’Italia. La Rojita, guidata dal ct David Gordo, ha dominato il proprio girone di qualificazione, chiudendo al primo posto con nove vittorie e una sola sconfitta in dieci partite. Impressionanti soprattutto i numeri offensivi: 47 gol realizzati e appena cinque subiti.

Il miglior marcatore è stato Pablo Garcia, autore di otto reti: il ventenne attaccante del Racing Santander è il pericolo numero uno. Ma nella selezione spagnola ci sono tanti altri giovani di valore come Bernal del Barcellona, Mosquera dell’Arsenal, Fresneda dello Sporting e Gasiorowski del PSV. La Spagna ha conquistato cinque Europei Under 21, l’ultimo nel 2019, e vanta il record di nove finali disputate. Nell’edizione 2025 si è fermata ai quarti.

Albania, il fattore campo può diventare un’insidia per l’Italia?

L’Albania sarà un’avversaria da non sottovalutare, anche perché potrà sfruttare il sostegno del pubblico di casa. La selezione guidata da Alban Bushi parteciperà per la prima volta alla fase finale di un Europeo Under 21, a cui si è qualificata automaticamente in quanto uno dei due Paesi organizzatori.

Il percorso nelle qualificazioni 2025-27, comunque, ha offerto indicazioni interessanti: gli albanesi hanno raccolto 16 punti in dieci partite, riuscendo a ottenere più vittorie che sconfitte nella fase a gironi per la prima volta dal 1984.

Finlandia, attenzione ai finlandesi: Soderback è il bomber

La Finlandia è l’avversaria meno blasonata del girone, ma guai a considerarla una squadra materasso. I finlandesi hanno chiuso al secondo posto il Gruppo A delle qualificazioni, con sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in dieci partite; 34 gol realizzati a fronte di sette incassati.

Per conquistare la qualificazione hanno poi dovuto superare gli spareggi contro la Repubblica d’Irlanda, imponendosi 3-2 nel doppio confronto dopo il successo per 1-0 all’andata e il pareggio per 2-2 dopo i tempi supplementari al ritorno. Il principale riferimento offensivo è Marius Soderback, autore di cinque reti nelle qualificazioni. La Finlandia ha raggiunto per la seconda volta consecutiva la fase finale, dopo aver partecipato anche all’edizione 2025, chiusa nella fase a gironi.

Europei U21, tutti gli altri gironi: Tresoldi sfida Norvegia e Belgio

Non ci sarà soltanto il Gruppo B da seguire agli Europei Under 21 del 2027. Nel Girone A si affronteranno Serbia, Polonia, Inghilterra e Francia, con i campioni in carica inglesi chiamati a difendere il titolo conquistato nel 2025. Nel Gruppo C spazio a Repubblica Ceca, Portogallo, Grecia e Croazia.

Il Gruppo D, invece, metterà di fronte Norvegia, Belgio, Germania e Paesi Bassi. Riflettori soprattutto sulla selezione tedesca, vicecampione in carica: a guidarla c’è anche Nicolò Tresoldi, capocannoniere delle qualificazioni con 10 reti. L’attaccante del Club Brugge giocherà l’Europeo, poi dovrà decidere se rappresentare l’Italia o la Germania. I tedeschi hanno chiuso il proprio girone con nove vittorie e una sconfitta, segnando 32 gol e subendone appena cinque.

Gli azzurrini potrebbero sfidare Tresoldi nella fase a eliminazione dirette. I quarti di finale, in programma 26 e 27 giugno, vedranno infanti la vincente del Gruppo B affrontare la seconda del Gruppo D e la vincente del Gruppo D sfidare la seconda del Gruppo B.

Tutti i gironi: