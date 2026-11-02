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F1, albo d'oro. Tutti i vincitori del mondiale piloti e costruttori

L'elenco di nomi di tutti i piloti e delle scuderie che hanno vinto il titolo mondiale di Formula Uno. Dal 1950 fino a oggi

8 min di lettura

Dal 1950 a oggi, scopriamo insieme chi è riuscito a conquistare l’ambito titolo mondiale di Formula Uno: i campioni che sono entrati nella leggenda e quelli che hanno vissuto un unico anno da protagonisti, passando per le scuderie capaci di dominare per decenni e quelle che si sono giocate tutto in pochissimo tempo.

Albo d’oro Piloti: i vincitori della F1

Nel corso degli anni, il Circus ha visto darsi battaglia una mezza infinità di scuderie. Sono poche, però, quelle che sono riuscite a segnare un’epoca (e anche di più) e conquistare il titolo costruttori di Formula 1. La prima a fregiarsi di questo riconoscimento fu la Vanwall, nel 1958, mentre la prima affermazione della Ferrari arrivò nel 1961. Tra le altre grandi scuderei, menzioni d’onore per la Lotus, che riuscì a imporsi in sette occasioni a cavallo tra i primi anni ’60 e la fine dei ’70. Mitici, poi, i duelli delle Rosse con la Williams e la McLaren, così come le due affermazioni della Benetton trascinate dal talento di Michael Schumacher. In tempi più recenti si registra un dominio pressoché assoluto di Mercedes e RedBull, con timide apparizioni della Ferrari e le due annate d’oro (2005 e 2006) della Renault pilotata da Fernando Alonso.

ANNO VINCITORE NAZ AUTO
1950 Nino Farina ITA Alfa Romeo
1951 Juan Manuel Fangio ARG Alfa Romeo
1952 Alberto Ascari ITA Ferrari
1953 Alberto Ascari ITA Ferrari
1954 Juan Manuel Fangio ARG Maserati/Daimler Benz
1955 Juan Manuel Fangio ARG Daimler Benz
1956 Juan Manuel Fangio ARG Ferrari Lancia
1957 Juan Manuel Fangio ARG Alfieri Maserati
1958 Mike Hawthorn GBR Ferrari
1959 Jack Brabham AUS Cooper
1960 Jack Brabham AUS Cooper
1961 Phil Hill USA Ferrari
1962 Graham Hill GBR BRM
1963 Jim Clark GBR Lotus
1964 John Surtees GBR Ferrari
1965 Jim Clark GBR Lotus
1966 Jack Brabham AUS Brabham
1967 Denny Hulme NZL Brabham
1968 Graham Hill GBR Lotus
1969 Jackie Stewart GBR Matra
1970 Jochen Rindt AUT Lotus
1971 Jackie Stewart GBR Tyrrell
1972 Emerson Fittipaldi BRA Lotus
1973 Jackie Stewart GBR Tyrrell
1974 Emerson Fittipaldi BRA McLaren
1975 Niki Lauda AUT Ferrari
1976 James Hunt GBR McLaren
1977 Niki Lauda AUT Ferrari
1978 Mario Andretti USA Lotus
1979 Jody Scheckter RSA Ferrari
1980 Alan Jones AUS Williams
1981 Nelson Piquet BRA Brabham
1982 Keke Rosberg FIN Williams
1983 Nelson Piquet BRA Brabham
1984 Niki Lauda AUT McLaren
1985 Alain Prost FRA McLaren
1986 Alain Prost FRA McLaren
1987 Nelson Piquet BRA Williams
1988 Ayrton Senna BRA McLaren
1989 Alain Prost FRA McLaren
1990 Ayrton Senna BRA McLaren
1991 Ayrton Senna BRA McLaren
1992 Nigel Mansell GBR Williams
1993 Alain Prost FRA Williams
1994 Michael Schumacher GER Benetton
1995 Michael Schumacher GER Benetton
1996 Damon Hill GBR Williams
1997 Jacques Villeneuve CAN Williams
1998 Mika Häkkinen FIN McLaren
1999 Mika Häkkinen FIN McLaren
2000 Michael Schumacher GER Ferrari
2001 Michael Schumacher GER Ferrari
2002 Michael Schumacher GER Ferrari
2003 Michael Schumacher GER Ferrari
2004 Michael Schumacher GER Ferrari
2005 Fernando Alonso SPA Renault
2006 Fernando Alonso SPA Renault
2007 Kimi Räikkönen FIN Ferrari
2008 Lewis Hamilton GBR McLaren
2009 Jenson Button GBR Brawn
2010 Sebastian Vettel GER Red Bull
2011 Sebastian Vettel GER Red Bull
2012 Sebastian Vettel GER Red Bull
2013 Sebastian Vettel GER Red Bull
2014 Lewis Hamilton GBR Mercedes
2015 Lewis Hamilton GBR Mercedes
2016 Nico Rosberg GER Mercedes
2017 Lewis Hamilton GBR Mercedes
2018 Lewis Hamilton GBR Mercedes
2019 Lewis Hamilton GBR Mercedes
2020 Lewis Hamilton GBR Mercedes
2021 Max Verstappen OLA Red Bull
2022 Max Verstappen OLA Red Bull
2023 Max Verstappen OLA Red Bull
2024 Max Verstappen OLA Red Bull
2025 Lando Norris GBR McLaren
2026 ANDREA KIMI ANTONELLI ITA Mercedes

Quanti mondiali ha vinto…

PILOTA SUCCESSI STAGIONE
Michael Schumacher 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Lewis Hamilton 7 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
Juan Manuel Fangio 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957
Alain Prost 4 1985, 1986, 1989, 1993
Sebastian Vettel 4 2010, 2011, 2012, 2013
Max Verstappen 4 2021, 2022, 2023, 2024
Jack Brabham 3 1959, 1960, 1966
Jackie Stewart 3 1969, 1971, 1973
Niki Lauda 3 1975, 1977, 1984
Nelson Piquet 3 1981, 1983, 1987
Ayrton Senna 3 1988, 1990, 1991
Alberto Ascari 2 1952, 1953
Jim Clark 2 1963, 1965
Graham Hill 2 1962, 1968
Emerson Fittipaldi 2 1972, 1974
Mika Häkkinen 2 1998, 1999
Fernando Alonso 2 2005, 2006
Andrea Kimi Antonelli 1 2026
Nino Farina 1 1950
Mike Hawthorn 1 1958
Phil Hill 1 1961
John Surtees 1 1964
Denny Hulme 1 1967
Jochen Rindt 1 1970
James Hunt 1 1976
Mario Andretti 1 1978
Jody Scheckter 1 1979
Alan Jones 1 1980
Keke Rosberg 1 1982
Nigel Mansell 1 1992
Damon Hill 1 1996
Jacques Villeneuve 1 1997
Kimi Räikkonen 1 2007
Jenson Button 1 2009
Nico Rosberg 1 2016
Lando Norris 1 2025

Albo d’oro Costruttori

ANNO COSTRUTTORE NAZ
1958 Vanwall GBR
1959 Cooper GBR
1960 Cooper GBR
1961 Ferrari ITA
1962 BRM GBR
1963 Lotus GBR
1964 Ferrari ITA
1965 Lotus GBR
1966 Brabham GBR
1967 Brabham GBR
1968 Lotus GBR
1969 Matra FRA
1970 Lotus GBR
1971 Tyrrell GBR
1972 Lotus GBR
1973 Lotus GBR
1974 McLaren GBR
1975 Ferrari ITA
1976 Ferrari ITA
1977 Ferrari ITA
1978 Lotus GBR
1979 Ferrari ITA
1980 Williams GBR
1981 Williams GBR
1982 Ferrari ITA
1983 Ferrari ITA
1984 McLaren GBR
1985 McLaren GBR
1986 Williams GBR
1987 Williams GBR
1988 McLaren GBR
1989 McLaren GBR
1990 McLaren GBR
1991 McLaren GBR
1992 Williams GBR
1993 Williams GBR
1994 Benetton GBR
1995 Benetton GBR
1996 Williams GBR
1997 Williams GBR
1998 McLaren GBR
1999 Ferrari ITA
2000 Ferrari ITA
2001 Ferrari ITA
2002 Ferrari ITA
2003 Ferrari ITA
2004 Ferrari ITA
2005 Renault FRA
2006 Renault FRA
2007 Ferrari ITA
2008 Ferrari ITA
2009 Brawn GBR
2010 Red Bull AUT
2011 Red Bull AUT
2012 Red Bull AUT
2013 Red Bull AUT
2014 Mercedes GER
2015 Mercedes GER
2016 Mercedes GER
2017 Mercedes GER
2018 Mercedes GER
2019 Mercedes GER
2020 Mercedes GER
2021 Mercedes GER
2022 Red Bull AUT
2023 Red Bull AUT
2024 McLaren GBR
2025 McLaren GBR
2026 ?

Storia e campioni della Formula Uno

Il dominio di Fangio

La F1 inizia la propria storia nel lontano 1950. Il primo vincitore è un italiano, Nino Farina, a bordo di una vettura italiana, l’Alfa Romeo. I primi anni sono segnati dall’egemonia di un fuoriclasse assoluto come l’argentino Juan Manuel Fangio, soprannominato El Chueco o El Maestro, che vinse ben cinque mondiali nelle prime otto edizioni e per lunghissimo tempo è stato il primatista. Il primo, però, a confermarsi per due edizioni consecutive fu Alberto Ascari, che trionfò nella terza e nella quarta stagione assoluta, mettendo a segno una doppietta che coincise anche con le sue uniche affermazioni in Formula 1.

Anni ’60 e ’70, dal dominio anglosassone al grande equilibrio

Per tutti gli anni ‘60 invece ci fu un dominio assoluti dei piloti anglosassoni: inglesi, australiani, americani e persino neozelandesi scrissero il proprio nome nell’albo d’oro, con nomi del calibro di Jackie Stewart, Graham Hill e Jack Brabham. Negli anni ‘70 prima Jochen Rindt, poi Niki Lauda e Emerson Fittipaldi ruppero il dominio, anche se nel 1976, anno del brutto incidente che coinvolse Lauda, a trionfare fu il britannico James Hunt. Furono anni di grande equilibrio anche a livello di scuderie. Ogni anno, infatti, si imposero piloti a bordo di monoposto messe a punto da scuderie differenti: oltre alla Ferrari, anche la Lotus, la McLaren e la Tyrrell si aggiudicarono i titoli più prestigiosi.

Il trio d’assi degli anni ’80 e il dominio di Schumacher

Negli anni ‘80 furono tre i grandissimi protagonisti: i brasiliani Ayrton Senna e Nelson Piquet e il francese Alain Prost che si alternarono nell’albo d’oro con qualche rara eccezione. Gli anni ‘90 e i primi anni 2000 furono segnati dal dominio di un campione assoluto del calibro di Michael Schumacher che, prima con la Benetton e poi con la Ferrari, riuscì a laurearsi campione del mondo per ben sette volte, arrivando a bordo della Rossa di Maranello a rompere ogni record e a mettere in fila ben cinque titoli consecutivi (dal 2000 al 2004). Appeso il casco al chiodo e andato in pensione Schumi, sul trono si sono alternati lo spagnolo Fernando Alonso, il finlandese Kimi Raikkonen (ultima vittoria di un pilota Ferrari nel 2007) e persino la meteora James Button sulla chiacchieratissima Brawn.

Schumacher, il 7 volte campione del mondo ANSA

Michael Schumacher, sette volte campione del mondo

Red Bull-Mercedes-Red Bull, Da Vettel a Verstappen, passando per Hamilton e Rosberg

Dal 2010 un quadriennio di vittorie per il tedesco Sebastian Vettel sulla Red Bull, seguito da un monopolio targato Mercedes con sei affermazioni in sette anni per l’inglese Lewis Hamilton, privato del record di successi consecutivi dalla vittoria del compagno di scuderia Nico Rosberg, che conquistò il mondiale nel 2016, ma non di quello del numero di titoli vinti. Hamilton, infatti, con il successo nel 2020 affianca Schumacher al primo posto nel conto dei mondiali vinti: sette, ed entra nella leggenda. Il dominio delle frecce d’argento si è chiuso nel 2021, con l’affermazione dell’olandese Max Verstappen su Red Bull, che ha posto fine all’egemonia Mercedes in modo rocambolesco all’ultimo giro dell’ultimo gran premio della stagione per poi andare a concedere il bis nel 2022, il tris nel ’23 e il poker nel ’24 sempre su Red Bull.

Il capolavoro di Antonelli

Nel 2025 la supremazia della McLaren permette a Lando Norris di interrompere il dominio del binomio Verstappen-Red Bull. Ma è il 2026 che segna la rivoluzione, in tutti i sensi. Con il cambio dei regolamenti e le nuove monoposto ibride soprattutto nella power unit, la Mercedes torna a dettare legge ma soprattutto esplode il talento di Andrea Kimi Antonelli che a soli 20 anni domina la stagione e vince il Mondiale riportando il titolo in Italia dopo 73 anni, più giovane pilota campione del mondo della storia del circus.

Questa la classifica del mondiale di F1 di quest’anno

FAQ

Quando fu disputato il primo mondiale di F1?

Nel 1950 e lo vinse l'italiano Nino Farina su Alfa Romeo

Quanti mondiali di F1 ha vinto la Ferrari?

Ne ha vinti 16 come costruttore, e 14 con un pilota

Quanti mondiali di F1 hanno vinto i piloti italiani?

Solo 3: uno con Nino Farina e due con Alberto Ascari

Qual è il pilota che ha vinto più mondiali di F1?

Michael Schumacher e Lewis Hamilton  con 7 titoli

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