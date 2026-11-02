Andrea Kimi Antonelli è campione del mondo di F1: il sigillo di una stagione favolosa è arrivato in Messico: il giovane pilota di Mercedes ha espresso la sua gioia e anche riconoscenza

Possiamo dirlo con certezza, finalmente: il vero predestinato della F1 è Andrea Kimi Antonelli. Ha scalato in fretta le gerarchie del motorsport, che lo hanno portato nel giro di circa sette anni dai kart al titolo mondiale in F1. Ottenuto a 20 anni tondi, e tra l’altro al suo secondo anno in questo campionato dove aveva debuttato nel 2024 nel corso delle FP1 del GP di Monza, all’interno del programma dei rookie che durante una stagione possono usufruire delle monoposto di F1 nelle prime prove libere. Debutto col botto, letteralmente, andando ad impattare con la propria Mercedes.

L’intuizione vincente di Wolff

Ha avuto ragione il suo mentore, Toto Wolff, a capo di quel team – appunto Mercedes – che nel 2019 accolse il bolognese nelle fila del vivaio della scuderia di Brackley. Il team manager austriaco è stato il pigmalione di un talento che il motorsport ce l’aveva comunque nel sangue vista la linea di parentela che comprende il padre Marco, già pilota e proprietario di un team impegnato nelle corse GT e con le monoposto di F4.

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Aveva ragione Wolff, a credere in un ragazzo su cui alleggiava lo scetticismo di molti di fronte alla volontà del suo manager di affidargli un sedile da titolare in Mercedes, occupando quello di un pluricampione del mondo come Lewis Hamilton.

Antonelli ha sopportato sulla sua giovane pelle paragoni, pressioni, critiche ingenerose e lodi premature, sempre restando saldo con i piedi ben piantati sugli asfalti delle piste, senza perdere lucidità, concedendosi il lusso anche di sbagliare nel suo anno da rookie in F1, per poi sbagliare decisamente molto meno in questo 2026 glorioso per lui, per lo sport italiano e perché no, anche per lo sport mondiale perché un campione così giovane (il più giovane della storia della F1, specifichiamo), così talentuoso e così empatico non può non piacere anche a tifosi che non sono nostri connazionali.

Il trionfo mondiale di Kimi Antonelli arrivato in Messico

Il ragazzino che nel 2016 compariva in scena con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi come comparsa in uno dei rari film di genere (sportivo) degli ultimi decenni di cinema italiano, ovvero Veloce Come il Vento, oggi troneggia nel panorama dello sport mondiale.

La missione è stata compiuta al GP del Messico, culminato con un podio, tra l’altro dietro due detentori di svariati titoli mondiali come Hamilton e Max Verstappen: a Kimi sarebbe bastato un nono posto, a prescindere dai piazzamenti dei suoi diretti rivali rimasti per il titolo e con ormai scarsissime chance. E in un fine settimana in cui Antonelli ha dimostrato di non essere una creatura sovrannaturale ma un umano che alla vigilia del GP ha sentito scaricarsi sulle sue spalle il brivido di poter conquistare oggi il titolo, faticando a dormire la notte.

La Nazionale italiana, oggi, è Antonelli insomma. Non la Ferrari, per ora, che ha vissuto un Gran Premio all’insegna degli stracci volanti tra il poleman Lewis Hamilton e l’ex predestinato Charles Leclerc. Dopo 73 anni un italiano trionfa in F1, ma non veste di rosso. Ma va bene così, perché Kimi ha la capacità di unire il Paese (a parte l’inevitabile quota di coloro che criticano a prescindere e spaccano il cappello in quattro) nonostante sia al servizio di un team con il blasone di un marchio tedesco.

“Sto cercando di realizzare quello che è successo”

“Ce l’abbiamo fatta”, sono le primissime parole da campione del mondo rilasciate ai media dopo la gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez. “Senza Mercedes e senza la mia famiglia non sarei qui. Sono grato per quello che sto vivendo, per questo momento che rimarrà per sempre impresso nella mia memoria. Sono senza parole. Sto cercando di realizzare quello che è appena successo”, ha proseguito il 20enne, che ha ammesso inoltre quanto fosse speciale (e se vogliamo è pure simbolico) salire sul podio con due campionissimi del calibro di Hamilton e Verstappen.

“Questa è stata una stagione incredibile, e condividere questo podio con Max e Lewis è davvero fantastico. Non vedo l’ora di affrontare altre sfide in futuro. Sono stato un più teso del solito in questo weekend, ma sono felice che ce l’abbiamo fatta, e possiamo goderci il resto della stagione”, ha concluso il neocampione del mondo di F1.