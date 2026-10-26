La vittoria di Antonelli ad Austin, a un passo dal Mondiale, è stata un'altra lezione data agli altri piloti, da Verstappen a Leclerc passando per Hamilton e Norris. Cronaca di un titolo (in essere) e di un fenomeno

Dominante, imperturbabile e intoccabile. Aggettivi buttati lì a caso per un ragazzo che a 20 anni si appresa a vivere la settimana più importante della sua vita. Il Mondiale è a un passo, potrebbe prendersi del tempo, meno rischi, cullarsi un po’. E invece Antonelli ad Austin ha piazzato un’altra gara perfetta, un’altra vittoria. Ha suonato la nona sinfonia di una stagione spettacolare che in Messico avrà il suo hype. Nel Gp di Austin, Kimi ha dato un’altra lezione ai campioni navigati o aspiranti tali, da Leclerc a Verstappen passando per Hamilton e Norris. E soprattutto ha impartito un’altra stecca all’autostima di Russell dandogli un minuti. Signore e signori questo è un fenomeno!

Austin: Antonelli suona la nona sinfonia

Nove vittorie e 15 podi. A soli due punti dal titolo mondiale di Formula 1. Insomma una formalità che verrà espletata domenica a Mexico City. La storia cambierà e il prodigio Andrea “Kimi” Antonelli entrerà negli annali dello sport come il più giovane campione all time della F1 e uno dei più dominanti. Perché l’italiano ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti in modo schiacciante (con oltre 14 secondi di vantaggio) e ha oltre 120 punti di margine sui suoi inseguitori, chi più, chi meno, aspirante al titolo in inverno.

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Getty

Non a caso Kimi è il vero fenomeno del 2026, in F1 ma non solo. Antonelli non vinceva dalla gara di Madring, dove aveva beneficiato di un pizzico di fortuna per la Virtual Safety Car ai danni di Norris. Ma nel frattempo, come già fatto in piena estate, prima di Monza, ha continuato a raccogliere punti qua e là, a fare cassa, guidando da veterano, perchè per vincere un giorno devi essere Prost o Lauda, e un altro devi essere Senna o Schumacher. Diventerà campione a soli 20 anni e se lo merita tutto questo titolo.

Masterclass Kimi: un’altra lezioni ai giganti della F1

La masterclass di Kimi. Il Mondiale dovevano darglielo alla fine della gara di Austin. Per manifesta superiorità. Antonelli in Texas ha conquistato la sua nona vittoria stagionale, forse la più brillante anche se si fa fatica a dimenticare la sicurezza di Montecarlo o la rimonta di Monza. Il dominio del talento nostrano non sta tanto nell’aver battuto nell’ordine Leclerc, Verstappen, Hamilton e Norris, eccetto Charles gli ultimi tre campioni del mondo. Ma soprattutto nell’aver rifilato quasi un minuti al suo competitor a parità di macchina, quel Russell sempre più annichilito dal compagno di squadra.

Kimi è riuscito ancora una volta a vincere con stile e forza al tempo stesso. La sua gestione della corsa è stata da manuale. Altri che hanno provato a giocarsela su una sosta sono andati in crisi nel finale, vedi Norris. Lui no e c’entra fino a un certo punto la superiorità della Mercedes, ripetiamo, visto l’andazzo di Russell nelle ultime gare. Gentile con le gomme, senza pietà con gli avversari. Campione se ce n’è uno. Domenica prossima, in Messico, per dirla alla Toto Wolff con tanto tequila perchè il moijto in Brasile servirà solamente per festeggiare ancora.