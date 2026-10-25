Classifica piloti e costruttori F1 dopo la vittoria di Antonelli ad Austin: a Kimi basta arrivare 9° o anche 10° in Messico per vincere il Mondiale, le combinazioni con Russell ed Hamilton

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Mancano un paio di punti e una settimana. Ma tra 7 giorni Antonelli potrà festeggiare la vittoria del Mondiale di Formula 1. Il primo di una lunga serie si spera. Dopo la vittoria di Austin, Kimi è davvero a un passo dalla conquista matematica del titolo. Che potrà arrivare nel Gran Premio del Messico nel prossimo week end quando al talento della Mercedes basterà arrivare 9° in caso di vittoria di Russell, 10° se Russell non vince o anche fuori dalla zona punti se Russell ed Hamilton non vincono.

Peraltro per effetto del 4° posto in Texas lo stesso Lewis resta aggrappato ad un’ipotetica, solo per la matematica, vittoria del Mondiale portandosi così a un solo punto da Russell con una battaglia accesissima per il 2° posto di vice campione visto che Verstappen è a -6 e Leclerc a -9. Tra i costruttori la Mercedes tiene la Ferrari a distanza di sicurezza mentre è testa a testa tra McLaren e Red Bull appaiate al 3° posto.

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La cronaca e il report del Gp di Austin

F1, classifica mondiale piloti dopo Austin

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 365 2 George Russell Mercedes 242 3 Lewis Hamilton Ferrari 241 4 Max Verstappen Red Bull 236 5 Charles Leclerc Ferrari 233 6 Lando Norris McLaren 211 7 Oscar Piastri McLaren 144 8 Isack Hadjar Red Bull 105 9 Liam Lawson Racing Bulls 77 10 Pierre Gasly Alpine 42

Antonelli campione del mondo in Messico se

Chiude 9°

10° e Russell non vince

Non fa punti e Russell ed Hamilton non vincono

F1, classifica costruttori 2026 post Stati Uniti