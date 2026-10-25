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Antonelli campione del mondo in Messico se: classifica piloti e costruttori F1, combinazioni con Hamilton e Russell

Classifica piloti e costruttori F1 dopo la vittoria di Antonelli ad Austin: a Kimi basta arrivare 9° o anche 10° in Messico per vincere il Mondiale, le combinazioni con Russell ed Hamilton

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Mancano un paio di punti e una settimana. Ma tra 7 giorni Antonelli potrà festeggiare la vittoria del Mondiale di Formula 1. Il primo di una lunga serie si spera. Dopo la vittoria di Austin, Kimi è davvero a un passo dalla conquista matematica del titolo. Che potrà arrivare nel Gran Premio del Messico nel prossimo week end quando al talento della Mercedes basterà arrivare 9° in caso di vittoria di Russell, 10° se Russell non vince o anche fuori dalla zona punti se Russell ed Hamilton non vincono.

Peraltro per effetto del 4° posto in Texas lo stesso Lewis resta aggrappato ad un’ipotetica, solo per la matematica, vittoria del Mondiale portandosi così a un solo punto da Russell con una battaglia accesissima per il 2° posto di vice campione visto che Verstappen è a -6 e Leclerc a -9. Tra i costruttori la Mercedes tiene la Ferrari a distanza di sicurezza mentre è testa a testa tra McLaren e Red Bull appaiate al 3° posto.

La cronaca e il report del Gp di Austin

F1, classifica mondiale piloti dopo Austin

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 365
2 George Russell Mercedes 242
3 Lewis Hamilton Ferrari 241
4 Max Verstappen Red Bull 236
5 Charles Leclerc Ferrari 233
6 Lando Norris McLaren 211
7 Oscar Piastri McLaren 144
8 Isack Hadjar Red Bull 105
9 Liam Lawson Racing Bulls 77
10 Pierre Gasly Alpine 42

La classifica piloti completa

Antonelli campione del mondo in Messico se

  • Chiude 9°
  • 10° e Russell non vince
  • Non fa punti e Russell ed Hamilton non vincono

F1, classifica costruttori 2026 post Stati Uniti

1 Mercedes 611
2 Ferrari 474
3 McLaren 355
4 Red Bull 355
5 Racing Bulls 102

La classifica costruttori completa

Antonelli campione del mondo in Messico se: classifica piloti e costruttori F1, combinazioni con Hamilton e Russell F1, Hamilton e il consiglio per Antonelli: "Rallenta", siparietto virale e risate tra Lewis e Kimi ad Austin Getty

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