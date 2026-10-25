Mancano un paio di punti e una settimana. Ma tra 7 giorni Antonelli potrà festeggiare la vittoria del Mondiale di Formula 1. Il primo di una lunga serie si spera. Dopo la vittoria di Austin, Kimi è davvero a un passo dalla conquista matematica del titolo. Che potrà arrivare nel Gran Premio del Messico nel prossimo week end quando al talento della Mercedes basterà arrivare 9° in caso di vittoria di Russell, 10° se Russell non vince o anche fuori dalla zona punti se Russell ed Hamilton non vincono.
Peraltro per effetto del 4° posto in Texas lo stesso Lewis resta aggrappato ad un’ipotetica, solo per la matematica, vittoria del Mondiale portandosi così a un solo punto da Russell con una battaglia accesissima per il 2° posto di vice campione visto che Verstappen è a -6 e Leclerc a -9. Tra i costruttori la Mercedes tiene la Ferrari a distanza di sicurezza mentre è testa a testa tra McLaren e Red Bull appaiate al 3° posto.
- F1, classifica mondiale piloti dopo Austin
- La classifica piloti completa
- Antonelli campione del mondo in Messico se
- F1, classifica costruttori 2026 post Stati Uniti
- La classifica costruttori completa
La cronaca e il report del Gp di Austin
F1, classifica mondiale piloti dopo Austin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|365
|2
|George Russell
|Mercedes
|242
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|241
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|236
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|233
|6
|Lando Norris
|McLaren
|211
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|144
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|105
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|77
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|42
La classifica piloti completa
Antonelli campione del mondo in Messico se
- Chiude 9°
- 10° e Russell non vince
- Non fa punti e Russell ed Hamilton non vincono
F1, classifica costruttori 2026 post Stati Uniti
|1
|Mercedes
|611
|2
|Ferrari
|474
|3
|McLaren
|355
|4
|Red Bull
|355
|5
|Racing Bulls
|102