Solo due miseri punti dopo averne conquistati già 365. Sono quelli che servono ad Antonelli per festeggiare la vittoria del Mondiale di Formula 1. Domenica, a Mexico City, giorno e luogo della festa, nessuna voglia di rimandare, è arrivato il momento, quello giusto. Kimi è a un passo dalla conquista matematica del titolo. Nel Gran Premio del Messico gli basterà arrivare 9° in caso di vittoria di Russell, 10° se Russell non vincesse.
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Antonelli campione del mondo in Messico se: le combinazioni
Kimi ha 123 punti sul compagno di squadra Russell a cinque gare dalla fine della stagione. Peraltro per effetto del 4° posto in Texas ci sarebbe, condizionale molto tale, anche Lewis Hamilton aggrappato ad un’ipotetica, solo per la matematica, vittoria del Mondiale a un solo punto da Russell ma più che altro per un’accesissima battaglia per il 2° posto di vice campione con Verstappen a -6 e Leclerc a -9.
Da qui alla fine della stagione restano 5 GP e 125 punti da assegnare in totale con le gare di Qatar e Abu Dhabi ancora con un punto interrogativo legato al conflitto in Medio Oriente. A Kimi, infatti, basterà conquistare 2 punti per assicurarsi il Mondiale. Questa la tabella riassuntiva, Antonelli campione del mondo se:
- Chiude 9°
- 10° e Russell non vince
- Non fa punti e Russell ed Hamilton non vincono
F1, classifica mondiale piloti dopo Austin
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|365
|2
|George Russell
|Mercedes
|242
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|241
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|236
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|233
|6
|Lando Norris
|McLaren
|211
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|144
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|105
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|77
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|42