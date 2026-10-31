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Messico, Antonelli campione del mondo se: cresce la febbre per Kimi ma è solo quella da titolo, le combinazioni

Nel Gran Premio del Messico, Antonelli si gioca il 2° e decisivo match point per diventare campione del mondo di F1: tutte le combinazioni con Russell ed Hamilton per il nostro Kimi

2 min di lettura

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Solo due miseri punti dopo averne conquistati già 365. Sono quelli che servono ad Antonelli per festeggiare la vittoria del Mondiale di Formula 1. Domenica, a Mexico City, giorno e luogo della festa, nessuna voglia di rimandare, è arrivato il momento, quello giusto. Kimi è a un passo dalla conquista matematica del titolo. Nel Gran Premio del Messico gli basterà arrivare 9° in caso di vittoria di Russell, 10° se Russell non vincesse.

Antonelli campione del mondo in Messico se: le combinazioni

Kimi ha 123 punti sul compagno di squadra Russell a cinque gare dalla fine della stagione. Peraltro per effetto del 4° posto in Texas ci sarebbe, condizionale molto tale, anche Lewis Hamilton aggrappato ad un’ipotetica, solo per la matematica, vittoria del Mondiale a un solo punto da Russell ma più che altro per un’accesissima battaglia per il 2° posto di vice campione con Verstappen a -6 e Leclerc a -9.

Da qui alla fine della stagione restano 5 GP e 125 punti da assegnare in totale con le gare di Qatar e Abu Dhabi ancora con un punto interrogativo legato al conflitto in Medio Oriente. A Kimi, infatti, basterà conquistare 2 punti per assicurarsi il Mondiale. Questa la tabella riassuntiva, Antonelli campione del mondo se:

  • Chiude 9°
  • 10° e Russell non vince
  • Non fa punti e Russell ed Hamilton non vincono

F1, classifica mondiale piloti dopo Austin

1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 365
2 George Russell Mercedes 242
3 Lewis Hamilton Ferrari 241
4 Max Verstappen Red Bull 236
5 Charles Leclerc Ferrari 233
6 Lando Norris McLaren 211
7 Oscar Piastri McLaren 144
8 Isack Hadjar Red Bull 105
9 Liam Lawson Racing Bulls 77
10 Pierre Gasly Alpine 42

La classifica piloti completa

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