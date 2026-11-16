Toto Wolff spegne sul nascere le voci su problemi con il contratto di Antonelli in Mercedes e quelle di un approdo di Kimi in Ferrari e si appella alla lealtà della famiglia del campione del mondo

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ha vinto e ha rivinto, da Hamilton ad Antonelli passando per Rosberg. Toto Wolff è il re Mida della F1, capace come pochi di trasformare in vincente un team quasi normale come era la Mercedes all’inizio della sua avventura da costruttore. All’indomani della vittoria del titolo da parte di Kimi e del bis concesso nei costruttori, ennesima doppietta della sua storia e di quella della squadra di Brackley, il team principal per eccellenza si è raccontato alla Bild mettendo un po’ di puntini sulle “i” su alcune questioni, come il futuro dello stesso Antonelli, il sogno Maranello e raccontando un po’ di aneddoti su Kimi ma non solo.

Wolff e le congratulazioni di Horner

Si è concesso uno shot di vodka sull’aereo di ritorno dal Brasile, in compagnia di George Russell e Lewis Hamilton. Unica eccezione alla regola aurea durante la stagione, niente alcolici. Così Toto Wolff ha festeggiato il titolo costruttori della Mercedes arrivato a Interlagos una settimana dopo quello piloti con Antonelli in Messico.

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Niente alcolici e niente vacanza, ossessionato dal lavoro: “Non posso permettermi una vacanza all’insegna del divertimento, nemmeno per un giorno o una notte” rivela alla Bild in una lunga intervista in cui ha rivelato di aver ricevuto anche le congratulazioni di Christian Horner tra i 577 messaggi che ha trovato sul cellulare dopo la gara di Interlagos: “Sì, ma non mi ha sorpreso. Io e Christian abbiamo un rapporto di rispetto. Era così anche allora”.

Il Mondiale di Antonelli una vittoria di Toto Wolff

Il messaggio di Horner era rivolto alla perseveranza avuta nell’insistere su Antonelli dopo il primo anno non facile, pieno di alcune delusioni e critiche per Kimi e per chi l’aveva messo, così giovane, sulla Mercedes: “Alcuni mettevano persino in dubbio il suo talento. Dicevano che non meritava di essere in Formula 1, soprattutto non per una squadra di punta come la Mercedes. Ma noi non abbiamo mai dubitato di lui nemmeno per un secondo!”

Ma il tempo ha dato ragione alla scelta di Wolff di metterlo in macchina al posto di Hamilton: “Ciò che ha realizzato è fenomenale. Essere così composto e resiliente sotto pressione alla sua età è eccezionale. È un campione del mondo meritatissimo”.

Kimi, Wolff spegne la questione ingaggio e le voci Ferrari

Attorno alla vittoria del titolo da parte di Antonelli sono nate subito due questioni non di poco conto e in un certo legate una con l’altra. La prima riguarda il suo ingaggio con la Mercedes, calmierato con uno status non di campione del mondo. Secondo rumors pare che l’entourage di Kimi abbia battuto cassa, come forse giusto che fosse, ma Toto Wolff spegne sul nascere la questione: “Kimi ha un contratto per il prossimo anno. Non commenterò cifre, ma posso dire questo: nessuno deve preoccuparsi delle sue finanze. Per Kimi e la sua famiglia, la cosa più importante è che guidi una macchina competitiva. Allo stesso tempo, sappiamo di avere un campione del mondo che merita di essere ricompensato di conseguenza”.

E sulle voci, più che altro sulle pressioni dell’opinione pubblica italiana e non, di chi vorrebbe Antonelli già domani su una Ferrari, anche qui, il team principal della Mercedes è categorico sul livello di preoccupazione: “0,0% perché Kimi e la sua famiglia sono persone leali. Lui appartiene alla Mercedes come le ruote appartengono a una macchina”.