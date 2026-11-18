Il pilota italiano potrebbe essere premiato da un nuovo accordo con la Mercedes che lo porterebbe a guadagnare tra i 10 e i 12 milioni di euro a stagione (bonus esclusi) prima del definitivo salto anche economico

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La Mercedes vuole fare di tutto per accontentare Kimi Antonelli. E le prime grandi manovre sono cominciate. E’ evidente come il fatto che il campione del Mondo risulti uno dei piloti meno pagarti in pista rappresenti un’anomalia per il mondo della Formula 1. Ma ora la scuderia sembra intenzionata a sistemare anche questo aspetto. Nel finale di stagione il contratto del pilota sarà un tema ma ora lo sguardo si concentra solo sulla gara di Las Vegas.

La Mercedes pronta triplicare l’ingaggio

Dopo la vittoria del Mondiale in Messico, il tema “ingaggio” per Kimi Antonelli è diventato uno dei più frequenti nel mondo della F1. Il pilota italiano infatti in questo momento è uno dei meno pagati dell’intero circus con una cifra di partenza che si attesta intorno ai 3,4 milioni di euro a stagione. Toto Wolff ha già preso posizione sull’argomento rivelando che “Antonelli e la famiglia non avranno preoccupazioni” ma le voci aumentano. Secondo le ultime indiscrezioni dalla prossima stagione, l’ingaggio di Kimi dovrebbe partire da una base di 10-12 milioni a stagione con la Mercedes che però starebbe già guardando più avanti per blindare il suo contratto che dopo il 2028 potrebbe avere un valore molto più alto. La differenza con il compagno di squadra Russell, che percepisce circa 34 milioni di euro a stagione, sarebbe ancora molto elevata.

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Il rischio penalizzazione

La Mercedes così come altre scuderia comincia a pensare al futuro e alla prossima stagione. La scuderia tedesca è intenzionata a chiudere al meglio la stagione ma sta lavorando anche sugli aggiornamento con la nuova Power Unit sviluppata grazie all’ADUO. Ma le novità ci saranno solo per Kimi Antonelli che a Las Vegas scenderà in pista con un nuovo motore, a differenza del compagno di squadra Russell che invece non presenterà gli stessi aggiornamenti. Per il pilota italiano si tratta della quarta componente utilizzata quindi al momento dovrebbe poter scendere in pista con l’aggiornamento senza però incorrere in penalità. Ma resta da capire se oltre al nuovo turbocompressore, ci saranno anche altre componenti nuove sulla Mercedes dell’italiano che in quel caso potrebbe essere penalizzato in griglia.

La nuova missione di Antonelli

Un finale di stagione particolare per Kimi Antonelli che secondo i piani della Mercedes per un po’ dovrà mettere da parte le sue ambizioni personali e lavorare al servizio del compagno di squadra Russell. L’obiettivo della scuderia, come dichiarato anche da Wolff, è quello di riuscire a conquistare il secondo posto anche nella classifica piloti con Russell che deve guardarsi dalle ambizioni di Hamilton ma soprattutto di Verstappen. E Antonelli, da uomo squadra, dovrà mettersi a disposizione del compagno.