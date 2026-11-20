Solito siparietto tra Antonelli e Mara Sangiorgio di Sky durante le prove libere del Gp di Las Vegas, Kimi dice alla giornalista imbacuccata per il freddo che sembra un rapinatore. Il neo campione del mondo di F1 sempre più protagonista in pista e sui social

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Per fortuna che c’è Antonelli. Non solo fenomeno in pista, Kimi sta diventando un personaggio. Sorridente, scherzoso, sa stare sulla scena. Anche a Las Vegas il campione del mondo più giovane della storia della F1 è stato protagonista di un paio di siparietti divertenti specie durante le lunghe pause causate dalla pioggia che ha imperversato durante le prove libere. L’inviata di Sky, Mara Sangiorgio è diventata uno dei suoi obiettivi principali mentre il box Mercedes lo utilizza sempre più per creare video divertenti a uso social.

Antonelli, siparietto con Mara Sangiorgio in versione “ladra”

Se c’è una cosa che Kimi ha saputo fare nel paddock è stringere buoni rapporti con gli addetti ai lavori. Sorridente e disponibile, mai sopra le righe, quasi mai nervoso. Data anche la giovane età Antonelli si è legato molto ai giornalisti e inviati di Sky Sport F1, non solo Matteo Bobbi che si è scoperto poi fare parte del coaching del giovane campione del mondo.

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Con Mara Sangiorgio il rapporto è molto amichevole e lo si vede nelle interviste e non solo. Anche nei momenti di “rottura”. Come successo durante la prima sessione di prove libere del GP di Las Vegas. Mentre sul circuito della Strip imperversava la pioggia rendendo praticamente impossibile girare in pista, Kimi ha trovato il momento per avvicinarsi alla giornalista che era in diretta ma visto il freddo, anche abbastanza imbacuccata. Ne è nato così un simpatico siparietto, andato in onda nel cuore della notte italiana.

“Sembra che stai andando a rapinare qualcosa!” esclama un Kimi divertito dal look ‘appesantito’ di Mara che sta al gioco e risponde: “Mi manca la balaclava come a Miami, ora ho il cappellino”. “Con la balaclava saresti perfetta” aggiunge Kimi e Mara risponde: “Ma cosa devo andare a rapinare?”, “vedi tu” controbatte Antonelli. Alla fine del botta e risposta, Sangiorgio fa un complimento a Kimi vista la tuta chiara indossata: “Sai che sei un bel cavaliere bianco” e il ragazzo che ha sempre la risposta pronta aggiunge: “Come era una volta!”

Ansa/Getty

Kimi cacciato dal box Mercedes, il video virale

Antonelli protagonista in pista (anche se a Las Vegas partirà 5 posizioni indietro), in tv e anche sui social. Sempre più “utilizzato” dalla Mercedes per gli account ufficiali vista anche la faccia pulita del giovane campione che fa breccia nelle nuove generazioni. E dopo il confronto con un robot nel giorno del media day, tra una sessione e l’altra di prove libere, Paul Ripke, Content Director del team di Brackley, lo ha colto di sorpresa, prendendo Kimi di peso e portandolo a forza fuori dal garage Mercedes tra le risate generali degli altri meccanici. Al campione del mondo non restava altro che gridare: “Sicurezza, salvatemi!”. Il tutto interamente pubblicato sugli account ufficiali Mercedes.