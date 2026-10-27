Antonelli rinuncia al numero 1, c’entra Senna. Russell preoccupa Hill, Wolff gongola: “Per qualcuno Kimi non era da F1”

Kimi si appresta a chiudere i giochi e a prendersi il mondiale, ma resta fedele al suo 12. Damon Hill preoccupato per Russell, Wolff si prende la rivincita su chi non credeva nell'azzurro

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

A un passo dal titolo mondiale, Kimi Antonelli inizia a lanciare indizi su quella che potrebbe essere la prossima stagione. In particolare, l’azzurro ha sciolto i dubbi sul numero da far stampare sulla livrea della sua Mercedes per la prossima stagione e, spoiler, non sarà l’uno affidato al campione in carica. Intanto, Toto Wolff si prende la rivincita su quanti non vedevano nel giovane italiano un pilota pronto per la F1 e Damon Hill avverte George Russell sulle conseguenze devastanti che può causargli il successo di Kimi.

Antonelli, il motivo della rinuncia al numero 1

Non ci sarà il numero 1 sulla Mercedes di Kimi Antonelli della prossima stagione. A confermarlo è lo stesso leader della generale, che, a ormai una manciata di punti dalla matematica conquista del titolo iridato, si sbilancia e al quotidiano svizzero Blick rivela: “Devo ancora finire il mio lavoro, ma penso che continuerò ad avere il numero 12”. Come rivelato in tempi non sospetti dallo stesso pilota bolognese e ricordato da SportMediaset, il motivo è da ricondurre ad Ayrton Senna, 12 per eccellenza in pista e da sempre idolo di Kimi.

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Choc per Russell

E sul successo che il classe 2006 dovrebbe certificare nel weekend nel GP del Messico è intervenuto anche Damon Hill, che prova a leggere la situazione dal punto di vista di George Russell. Un punto di vista, quello del britannico della Mercedes, che per il campione del mondo 1996 non è certamente dei migliori. Intervenuto ai microfoni di Fox Sports, l’ex Williams ha spiegato: “George è stato anche sfortunato, ma anche quando se la giovano alla pari, Kimi ha sempre vinto”.

Damon Hill preoccupato per il britannico

“Quando succedono queste cose – ha proseguito Hill – penso che sia davvero difficile riprendersi e continuare a puntare al mondiale. Credo abbia subito un colpo durissimo, uno choc. Nessuno si aspettava questo Antonelli, pensavamo tutti che per George potesse essere una passeggiata, ma Kimi è decisamente superiore a tutti gli altri. È davvero fenomenale”.

La rivincita di Wolff

E a gongolare è anche Toto Wolff, che sulle colonne de La Gazzetta dello Sport si prende la rivincita su quanti non vedevano in Antonelli un pilota pronto per la F1: “Sono molto orgoglioso di questo risultato. Non è merito mio, ma di tutta la squadra e del reparto giovanile che lo ha scoperto quanto Kimi aveva 11 anni. Ci sono voluti molti anni per arrivare a questo risultato, il supporto della famiglia e anche 10 o più milioni di euro per lo sviluppo della sua carriera per farlo rendere al meglio”.

“Non dimentico, però, quelle persone che dopo le nove gare senza punti l’anno scorso dicevano che Antonelli non avrebbe dovuto essere alla Mercedes e nemmeno in F1”, ha proseguito il team principal della scuderia di Brackley, che rivela alla Rosea: “Dopo Spa, l’anno scorso Kimi ha anche pianto. Era un momento difficile e oggi vederlo guidare così è la nostra vera vittoria”.