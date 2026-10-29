Non solo Antonelli, Il Mondiale degli altri: Hamilton, Leclerc, Russell e Verstappen si sfidano per il 2° posto alle spalle di Kimi e come diceva il Drake Ferrari: "Il primo dei perdenti"

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Quattro piloti in 9 punti. Sarebbe un finale da sogno per il campionato del mondo di F1. Se non ci fosse lui, Andrea Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes in Messico si gioca il secondo match point per la vittoria iridata e con altissime percentuali di vittoria finale. Ma alle sue spalle, tra i terrestri, sono in 4 a giocarsi l’altro mondiale, il poco ambito e platonico titolo di vice campione, come diceva il Drake Enzo Ferrari, il primo dei perdenti. Russell, Hamilton, Verstappen e Leclerc sono tutti ravvicinati per salire sul podio alle sue spalle, di quel ragazzino di Bologna che a soli 20 anni si è preso il circus.

2° Russell 242 punti ma George è in caduta libera

Sulla carta ha la stessa macchina di Antonelli, lo stesso colore con un motore, un cambio e quattro ruote. George Russell era il favorito numero uno per la vittoria del Mondiale. Ma è durato come da Natale a Santo Stefano, lo spazio di una gara, della vittoria in Australia che aveva illuso tutti, forse solo se stesso. La grande promessa inglese si è sciolta come neve al sole davanti allo strapotere di Kimi che lo ha surclassato.

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Qualche sprazzo qua e là, Austria e Baku, giusto per illudersi di nuovo di poter riprendere il compagno, o almeno provarci. Poi le cocenti delusioni: Antonelli che lo passa a doppia velocità a Monza partendo dal fondo, i ritiri, l’incidente nella Sprint di Singapore e qualche prestazione imbarazzante nel confronto impietoso con Kimi. Russell appare il più suonato dei 4 dell’Ave Maria ma per il momento è ancora 2°. Dopo il Messico vedremo.

3° Hamilton 241 punti, quotazioni al ribasso

La vittoria di Barcellona, poi la pole nella Sprint nel giardino di casa a Silverstone. Anche Hamilton sotto sotto ci aveva sperato e si era illuso di potersela almeno giocare per il titolo. La Ferrari era in ascesa, lui in grande forma dopo un 2025 irriconoscibile. Ma l’estate di Lewis ha avuto più di qualche problema: qualche errore, qualche scelta sbagliata, qualche errore di strategia da parte del muretto Ferrari e sue. Insomma “qualche” cosa di troppo, too much per dirla all’inglese.

Ed è così che Lewis si è lasciato scivolare indietro senza nemmeno sapere il perchè, chiedendo troppo alla sua SF-26, complice qualche toppa del team, ha finito per avere poco o nulla, anche nel confronto diretto con il compagno di scuderia Leclerc che da qualche mese a questa parte lo batte spesso e volentieri. Il 7 volte campione del mondo dimostra di essere sempre e ancora sul pezzo come nelle rimonte di Sepang e Austin ma partire sempre da dietro non è il massimo della vita e lui lo sa.

4° Verstappen 236 punti: il più in forma

Antonelli ha detto di essere contento del fatto che la Red Bull e Verstappen si siano svegliati troppo tardi. Ed ha ragione. La seconda parte di stagione dell’olandese è stata davvero al Max. Se si esclude la gara di casa a Zandvoort dove è uscito subito, il 4 volte campione del mondo ha inanellato una serie impressionante di podi tra cui anche un paio di vittorie, Singapore e Malesia, anzi tre con la Sprint.

Un rullo compressore come ai bei tempi, come il finale della scorsa stagione in cui ha messo un po’ di sale sulla coda della McLaren che avrebbe vinto lo stesso con Norris il titolo. Stavolta è partito da ancora più dietro Max e per Kimi è stato un sospiro di sollievo. Ora c’è da conquistare questo 2° posto, che siamo sicuri a Verstappen interessi il giusto, cioè zero, meglio vincere qualche gara. Ma insomma, le due cose alla fine vanno di pari passo.

5° Leclerc 233 punti: Charles è tornato in bolla

Secondo a Singapore, secondo ad Austin. Il vero Leclerc è tornato. E finalmente aggiungiamo. Finora, per sua stessa ammissione, non ci aveva capito nulla, o poco, della nuove F1. Tanto da andare in burnout, con la testa, più di una volta finendo a muro a Monaco e Barcellona per esempio. Surclassato da Hamilton nel confronto diretto.

Il primo squillo a Silverstone lo ha un po’ sbloccato e da lì in poi è andato in crescendo tanto da sentire vicina la vittoria, come ad Austin dove, nonostante fosse in rimonta, ancora 4° alle spalle di Norris e Verstappen, continuava a chiedere il distacco e il passo di Antonelli al comando. Il suo vero obiettivo? Non tanto il 2° posto nel mondiale, quanto arrivare davanti ad Hamilton per rimarcare il territorio rosso come già fatto lo scorso anno all’arrivo del 7 volte campione del mondo a Maranello.