A La Pennicanza, Fiorello e Biggio incalzano l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi su un possibile ritorno in chiaro della F1, sulla scia del mondiale vinto da Antonelli

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Non succedeva da 73 anni che un pilota italiano vincesse un Mondiale di F1. Ci ha pensato Andrea Kimi Antonelli. E tra i tanti effetti della vittoria iridata del campioncino bolognese c’è anche qualcuno che ha invocato a gran voce il ritorno delle gare sulle reti in chiaro, in particolare sulla Rai come succedeva negli anni d’oro della Ferrari e di Michael Schumacher. Ad andare direttamente alla fonte dell’ad Rai Giampaolo Rossi, chissà quanto casualmente, è stato il solito Fiorello, con la collaborazione di Fabrizio Biggio nel programma radio-tv di successo La Pennicanza.

Fiorello: “Abbiamo intervistato Antonelli prima di Fazio”

A rendere omaggio al campioncino della Mercedes che a soli 20 anni si è laureato campione del mondo di F1 ci hanno pensato tutti, ma davvero tutte le personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica. Non potevano mancare i complimenti da parte di Fiorello nella sua trasmissione La Pennicanza.

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Fiorello ha aperto la trasmissione facendo i complimenti, come tutti hanno fatto lunedì, ad Antonelli per la vittoria del Mondiale. Nel suo mood sempre ironico e istrionico, ha scherzato sul fatto di essere stato il primo ad avere ospite Kimi in collegamento: “Siamo stati i primi ad intervistare Antonelli, addirittura prima di Fabio Fazio. Se tu intervisti uno prima di Fazio è un qualcosa, cioè quando io l’ho intervistato, Fazio è andato in analisi per 6 mesi. C’è anche un premio: il Fazzino d’Oro”

Fiorello-Biggio, domanda-risposta sibillina dell’ad Rai sul ritorno della F1

L’argomento Antonelli è stato ovviamente caldo in tutta La Pennicanza. Tanto che è stata la stura per un’altra gag che si è poi trasformata in qualcosa di altro. Fiorello prendendo spunto dal fatto che tra i vari complimenti a Kimi ci fossero i vari Vasco Rossi, Valentino Rossi e Serena Rossi, ha deciso di chiamare in diretta un altro Rossi a lui molto vicino, l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi e nella conversazione è stato Biggio a porgli una domanda che tanti italiani, appassionati del circus, avrebbero voluto porgli, cioè il ritorno, chissà quando, un giorno, della Formula 1 sulle reti in chiaro della Rai.

Fiorello: “Vuole dire la sua su Kimi Antonelli, come amministratore delegato Rai?”

Rossi: “Che siamo molto orgogliosi. Ma fatemi anche qualche altra domanda”

Biggio: “A quando il gran premio sulla Rai?”

Fiorello: “Bravo Biggio, mi sei piaciuto”

Rossi: “Biggio fa sempre domande impertinenti”

Fiorello: “Ci stiamo lavorando? Perchè sarebbe bello ora che c’è un campione italiano, potremmo fare le scarpe a quelli di Sky”

Rossi: “E’ un’idea molto interessante”

La F1 in chiaro, Antonelli il traino

Nel prosieguo dell’intervista Fiorello e l’ad Rai, Rossi hanno scherzato su una sorta di spending review per trovare i soldi necessari a riportare davvero la F1 sulla tv di Stato. Ma a parte le battute resta l’ennesima apertura da parte di viale Mazzini che c’era stata, seppur in minima parte come sempre, anche due anni fa sulla scia dell’effetto dell’arrivo di Hamilton alla Ferrari.

Adesso c’è Antonelli che potrebbe fare da traino. Gli ascolti di Sky e di Tv8 anche solo per le repliche e le differite lo testimoniano. L’ultima gara di Formula 1 trasmessa dalla Rai è stato il Gran Premio d’Italia 2018. Mentre al momento, Sky Sport trasmette in chiaro su Tv8 le Sprint Race del sabato e la gara di Monza tutti gli anni.