Un film già visto in casa Ferrari nelle qualifiche ad Austin con Hamilton e Leclerc rimasti al palo, nel vero senso della parola, in Q3. Team radio rabbiosi dei due piloti mentre Vasseur non fa drammi ma sembra ignorare Lewis

A un passo dalla gloria, sempre. Come Dorando Petri la Ferrari si scioglie negli ultimi metri. Quando c’è davvero da fare la differenza. Nelle qualifiche di Austin al cospetto di un giro monstre di Kimi Antonelli, Hamilton e Leclerc sono rimasti di nuovo al palo ma non nel senso della pole position. Dopo aver primeggiato nei tre turni di prove libere e in Q2 con Charles il Q3 si è rivelato ancora una volta il tallone d’Achille di Maranello. Il team radio dei due piloti la dice lunga anche sulla loro delusione mitigata dall’ottimismo per la gara mentre Vasseur svia sempre le colpe dalla monoposto, in un modo o nell’altro e spesso e chissà quanto volentieri ignora Hamilton nei suoi commenti.

La Ferrari si perde sul più bello: Q3 tallone d’Achille

Un film già visto di cui conosci a menadito il finale. Ancora una volta la Ferrari manda giù un boccone amaro alla fine delle qualifiche dopo aver illuso, se stessa e i tifosi, di poter fare la pole position. Ma Hamilton e Leclerc alla fine della fiera al tempo di Antonelli non ci sono nemmeno andati tanto vicini, battuti non solo da Verstappen, che era il favorito, ma pure dall’altra Red Bull di Hadjar.

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In Q3, né Leclerc né Hamilton sono riusciti ad andare oltre il limite di quanto fatto precedentemente. E che faceva ben sperare dopo che Charles aveva griffato fp1, fp2 e Q2 ed Hamilton si era preso le fp3. Proprio quando bisognava fare il passo avanti, entrambi sono rimasti corti. Leclerc non è riuscito a ripetere ciò che aveva già fatto, e pensare che con il miglior crono fatto segnare in Q2 avrebbe potuto prendersi la prima fila accanto a Kimi davanti a Max. Ed Hamilton pur migliorandosi di poco è rimasto dietro al monegasco.

Team Radio, Hamilton non capisce dove gli altri migliorino

Al di là delle analisi e delle parole restano quelle pronunciate a caldo dallo stesso Hamilton nel team radio di fine qualifica col suo ingegnere di pista, Carlo Santi:

Santi: «Siamo in 5ª posizione.»

Hamilton: «Le altre squadre devono aver sicuramente attivato la modalità potenza. Da dove viene questa differenza? »

» Santi: «Antonelli è 0,3 secondi più veloce di noi. La differenza tra te e Leclerc è di 0,04 secondi. Abbiamo perso circa 0,1 secondi su

Antonelli nel primo settore.»

Hamilton: «Quindi siamo in 6ª?»

Santi: «No, siamo in 5ª posizione. Dietro di te ci sono Russell e i due piloti McLaren.»

Hamilton: «Quanto ho perso nell’ultima curva?»

Santi: «Con Charles abbiamo fatto praticamente lo stesso tempo sul giro.»

Team radio, Leclerc è una furia con Bryan Bozzi

Come detto il suo tempo in Q2 valeva la prima fila, il 2° posto in griglia. Ed invece Leclerc si è ritrovato “solo” 4° a masticare amaro ancora una volta. Cosa che non è scesa per niente giù al pilota monegasco che ha sfogato tutta la sua rabbia nel team radio con suo di ingegnere di pista, Bryan Bozzi:

Bozzi: «E P4»

Leclerc: «Troppo. Ca**o! Troppo alettone anteriore. Le gomme, per l’amor di Dio, una finestra così piccola, è così fastidioso. È una me**a schifosa. Me**a schifosa. È incredibile. Pazzesco. Non voglio nemmeno saperli (i distacchi, ndr). L’ultimo settore è stato orribile, con bloccaggio al posteriore, limitazione al posteriore»

Vasseur ignora Hamilton

E mentre i due piloti. una volta scesi dalle rispettive monoposto sono sembrati comunque ottimisti sul passo gara per il GP, sempre un po’ contraddittorie le dichiarazioni di Fred Vasseur che ha un po’ puntato il dito contro i piloti rei di aver sbagliato qualcosa nell’ultimo settore dove di solito la Ferrari ha sempre fatto la differenza nelle libere ma allo stesso tempo ha menzionato solo Leclerc quando si parlava di poter fare la prestazione: «Eravamo in testa nelle prove libere, ma solo di qualche centesimo. Penso che l’ultimo giro sia andato bene, almeno per Charles, fino agli ultimi tornanti. Era molto più veloce rispetto al giro precedente, ma poi ha commesso un piccolo errore negli ultimi tornanti. È andata così. Siamo a mezzo decimo dalla prima fila, ma vedremo».