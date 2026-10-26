Un altro 2° posto per Leclerc ad Austin nonostante un problema con la borraccia: il monegasco è in fiducia e in Texas voleva la vittoria tanto da chiedere continuamente il distacco da Antonelli mentre Hamilton sembra meno a suo agio con la SF-26

Un secondo e un quarto posto. La Ferrari chiude la prima parentesi americana di questo tour de force finale del Mondiale di F1 con un buon bottino mancando però ancora la vittoria. Ci è andato vicino Leclerc 2° ad Austin che ha fatto una grandissima seconda parte di gara, in rimonta ed in fiducia nonostante un piccolo problema con la borraccia d’acqua e non è la prima volta. Chi è rimasto davvero a secco, o quasi, è invece Hamilton che si è svegliato tardi ed ha mancato il podio di poco, anche a causa della VSC finale su Bottas. Ma resta un Lewis meno in bolla di Charles da un bel po’.

Austin, Leclerc voleva vincere: il team radio con Bozzi

La sua Ferrari filava, in crescendo fino a prendersi il 2° posto con tanto di sorpassi in successione, prima su Norris e poi su Verstappen al limite con le gomme. Leclerc ha fatto una gran bella gara ad Austin, partito 4° ha superato sullo start Hadjar e poi sullo slancio ha messo le ruote davanti a Verstappen anche se solo per un paio di curve. Ma Charles in Texas ne aveva e lo ha dimostrato. Nella seconda parte della gara ha gestito bene le gomme e complice un’ottima strategia del muretto Ferrari è uscito alla distanza.

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Tanto da aver pensato di poter vincere. Nonostante il distacco considerevole da Antonelli, una quindicina di secondi, Charles non ha smesso per un attimo di crederci. La voglia di vincere di Leclerc era così grande dal voler ignorare anche solo i distacchi ed il passo dei suoi diretti avversari per il 2° posto, Norris e Verstappen appunto. Il suo chiodo fisso era Kimi là davanti e la possibilità, anche remota di andarlo a prendere. Lo dice chiaramente in radio al suo ingegnere Bryan Bozzi:

Bozzi: «Tempo sul giro target 38.9 per raggiungere Verstappen a 6 giri dalla fine»

Leclerc: «NON MI IMPORTA! Dammi ANTONELLI (i tempi sul giro, ndr) !»

(i tempi sul giro, ndr) [Charles passa Norris e Verstappen e si ritrova negli ultimi giri alle spalle di Kimi]

Leclerc: «Questo ritmo è sufficiente per raggiungere Antonelli?»

Bozzi: «Se riesci a mantenere questo ritmo, potrebbe esserlo»

Leclerc resta a bocca asciutta, torna il problema acqua da bere

E se la SF-26 del monegasco si è comportata bene per tutta la gara, c’è qualcosa che non ha funzionato a bordo. E non è nemmeno la prima volta. Infatti ad un certo punto Leclerc si è lamentato di non riuscire a bere e lo ha fatto presente a Bozzi: “Il sistema non funziona. È sempre lo stesso problema! C’è troppa aria, niente acqua. Dobbiamo sistemare questa cosa”.

Già in passato, in qualche occasione, il sistema di abbeveraggio della rossa #16 ha fatto “acqua”, nel senso che non ha funzionato. Dopo un po’ però la situazione torna alla normalità: “Adesso finalmente arriva l’acqua. Per tutta la gara, ricevevo solo un sacco di aria”.

Hamilton che succede? Da Silverstone in poi Lewis si è smarrito

Lo ha detto lui stesso a fine Gp di Austin: “Ho perso molti punti nelle ultime cinque gare circa e penso che sia dovuto alla messa a punto, semplicemente non sto perfezionando la messa a punto. È una cosa su cui devo davvero prendere il controllo“. Già, il controllo, quello della Ferrari che Hamilton sembra aver perso. Non bastano gli ultimi giri con le gomme hard su ottimi tempi, la rimonta, il 4° posto acciuffato nel finale che poteva essere un podio ai danni di Verstappen se solo non fosse uscita la Virtual per rimuovere la Cadillac di Bottas.

C’è un Hamilton fino a Silverstone e un Hamilton dopo Silverstone. Lo si vede chiaramente nel confronto con Leclerc che al contrario di Lewis la Ferrari se l’è ripresa. Se la SF-26 fino a metà stagione sembrava salda nelle mani dell’inglese col monegasco spesso battuto e costretto all’errore, vedi Barcellona e Monaco, ora la situazione si è ribaltata.

Charles sente finalmente fiducia nel guidare queste monoposto di nuova generazione e riesce a gestire tutto al meglio. Il tutto mentre Lewis, pur restando veloce e competitivo, è quasi sempre battuto dal compagno e finisce per sbagliare le scelte, vedi Singapore, ma anche Austin con una regolazione dell’anteriore non perfetta che è stata corretta solo nell’ultimo pit stop. E magicamente quello che è il mondiale degli altri, la battaglia per il 2° posto si colora di rosso con Leclerc sempre più vicino ad Hamilton, Verstappen e Russell permettendo. Un titolo platonico ma che potrebbe voler dire tanto per gli equilibri interni di Maranello.