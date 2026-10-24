La Ferrari di Leclerc fa doppietta nel venerdì delle prove libere ad Austin, alle sue spalle Antonelli alle prese di qualche problema del sedile, e Verstappen, solo 4° Hamilton che si è lamentato della sua SF-26

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Più veloce al mattino, più veloce la pomeriggio. Il solito venerdì della Ferrari e di Charles Leclerc che ad Austin firma la doppietta. Dopo il miglior tempo delle fp1, il monegasco ha primeggiato anche nella seconda sessione di prove libere in grande sintonia con gli aggiornamenti portati sulla SF26. A differenza di Lewis Hamilton che si è lamentato un bel po’ e che ha beccato ancora una volta oltre mezzo secondo, nel mezzo Kimi Antonelli 2° con la Mercedes dopo qualche problema al sedile e Max Verstappen dato come grande favorito al Cota.

Doppietta di Leclerc ad Austin, Hamilton fatica

Doppietta di Leclerc, al comando in entrambe le sessioni di prove libere ad Austin. Il monegasco ha girato in 1:35.291 nelle FP2. Tutti vicini i primi, anche nel passo gara: Antonelli chiude secondo, terzo Verstappen, poi Hamilton e Russell. Continua a fare bene Lawson 6° davanti alle due McLaren con Norris che però non è riuscito a fare un giro pulito e appare più in palla di Piastri. Chiudono la top 10 Hadjar e Bearman.

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La prima impressione è che Leclerc si sia adattato da subito ai nuovi aggiornamenti sulla Ferrari, provati già nelle fp1. Anche sul passo gara il monegasco è sembrato costante con le soft e le medie. A differenza di Hamilton che nelle libere 1 ha usato la “vecchia” configurazione della SF-26 beccando mezzo secondo e che nel pomeriggio utilizzando gli aggiornamenti come Leclerc ha preso lo stesso paga, 6 decimi lamentandosi via radio del degrado e della stabilità della monoposto.

Problemi col sedile per Antonelli, scaramucce Leclerc-Russell

Sul passo gara si sono fatti preferire per ora Verstappen che sembra davvero confermarsi favorito a caccia del terzo successo di fila in gara, 4 considerando anche la Sprint di Singapore ma anche Antonelli e perchè no la McLaren con Norris che non ha trovato un giro pulito. Più in difficoltà come detto Russell, Hamilton e Piastri.

Kimi che ricordiamo ad Austin potrebbe in caso di un paio incastri non facili vincere il mondiale con 5 gare d’anticipo, prima di librarsi al 2° posto a un soffio da Leclerc ha cominciato con qualche problema le sue fp2. Al box i meccanici Mercedes gli hanno dovuto sistemare il sedile con qualche difficoltà insolita. In pista invece da registrare un corpo a corpo tra Russell e Leclerc con l’inglese investigato per impeding ma senza nulla a procedere.

GP Austin, Prove Libere 2: classifica tempi