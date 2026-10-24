Anche la FP3 conferma l'ottimo feeling tra le Ferrari e la pista di Austin: Hamilton davanti a tutti, ma Verstappen è a soli 68 centesimi e promette battaglia. Antonelli in gestione

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È ancora il rosso il colore che va per la maggiore ad Austin. Tocca però a Lewis Hamilton mettersi davanti a tutti nelle libere del sabato mattina sul circuito texano, nonostante Charles Leclerc avrebbe fatto registrare il miglior tempo nel finale della sessione, cancellato però per essere andato oltre i limiti consentiti della pista. Qualcosa comunque da tenere bene a mente: le Ferrari vanno forte e vogliono sfruttare l’occasione che sembrerebbe presentarsi, anche perché Antonelli sembra già in gestione punteggio per fare i conti con festeggiamenti, mentre al solito chi fa paura è Max Verstappen, appena dietro a Hamilton è apparso in crescita.

Ferrari veloci, ma Verstappen fa paura

Il britannico ha fatto registrare il miglior tempo senza track limits in 1’34”893, mettendosi l’olandese alle spalle per 68 centesimi e il compagno di squadra Leclerc di poco più di un decimo. A due c’è Antonelli, che invero si sarebbe avvicinato sotto all’1’35”, se sono non ci fosse stato anche nel suo caso un eccesso di pista sfruttato in un punto non consentito.

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In linea di massima però i valori emersi nella giornata di venerdì sono stati confermati, e quando sarà tempo di prove ufficiali c’è da sperare in una bagarre vista raramente a questi livelli, con almeno 4 vetture (5 considerando quella di Russell, comunque un po’ più indietro) a giocarsi la pole. Le McLaren confermano invece di essere un po’ in difficoltà, con Piastri sesto a più di mezzo secondo da Hamilton.

La questione track limits condizionerà le qualifiche?

Quando alle 23 scatteranno le qualifiche, tutti guarderanno a quel che faranno le Ferrari. Che per quanto visto anche in FP3 avrebbero anche licenza di sperare in una prima fila tutta rossa. Il pericolo numero uno rimane però Verstappen, che ha ritrovato il piede dei giorni migliori e che s’è convinto di voler continuare la sua scalata verso il secondo posto nel mondiale, forte di un pacchetto Red Bull decisamente migliorato rispetto alla prima parte della stagione.

Tutti i piloti però dovranno fare attenzione a non esagerare: i track limits restano in agguato, con tanti tempi annullati (senza l’intervento dei commissari, Leclerc avrebbe ottenuto un tempo migliore di mezzo decimo rispetto a Hamilton) e con i piloti abbastanza contrariati, visto che l’argomento ha tenuto banco nel corso del tradizionale briefing del venerdì.

Anche Antonelli ha dovuto fare i conti con un tempo cancellato per aver oltrepassato i confini “naturali” della pista, a riprova del fatto che considerarlo fuori dalla lotta per la pole sarebbe semplicemente insensato. Ma le Ferrari sanno di avere un’occasione (forse) più unica che rara.