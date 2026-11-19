Dopo il rinnovo di Bottas con la Cadillac beffando Colton Herta, resta solo un punto interrogativo sulla griglia del Mondiale 2027 e Bearman è apparso stizzito dal protrarsi della trattativa con la Haas ma ci sono di mezzo Hamilton e la Ferrari

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Ne manca solo uno e tra tutti sembrava quello più scontato. La griglia del Mondiale 2027 di F1 è fatta… quasi. Dopo il rinnovo, un po’ a sorpresa, di Valtteri Bottas con Cadillac, resta solo un sedile non ufficializzato per il prossimo anno. Quello della Haas e in particolare di Oliver Bearman. Incredibilmente non c’è ancora l’accordo tra il pilota inglese e la scuderia americana ed Ollie non ha nascosta la sua frustrazione nel media day del Gran Premio di Las Vegas. Potrebbe essere proprio la sua aspirazione Ferrari il centro del contendere delle trattative perchè “l’uomo orso” ha mire importanti ma rischia di restare col cerino in mano.

Herta beffato da Bottas: la Cadillac non svecchia

Chissà cosa avrà pensato Colton Herta quando gli è stato detto che tutta la fatica fatta per ottenere la superlicenza FIA e guidare in F1 almeno per il 2027 non gli servirà a nulla. Infatti ancora una volta Cadillac ha optato per l’esperienza e per il secondo anno del team americano in F1, Valtteri Bottas farà coppia con Sergio Pérez, una coppia “usato sicuro” che però non ha avuto molta fortuna quest’anno, soprattutto per le scarse prestazioni e l’affidabilità della monoposto.

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Il finlandese sempre surclassato nei risultati da Checo, sembrava quello più in bilico proprio a favore di una soluzione americana con Herta. Ed invece alla fine ha vinto la linea della continuità: “Questo annuncio garantisce continuità e stabilità a Cadillac, che prosegue il suo percorso dopo la prima stagione in griglia, mantenendo l’ambizione a lungo termine di costruire una squadra competitiva ai vertici del motorsport mondiale”, ha dichiarato Cadillac nel suo comunicato.

“Per chi fosse interessato: resto! – le parole di Bottas – Sono entusiasta di continuare questo percorso con Cadillac fino al 2027. Sapevamo che creare un team di Formula 1 da zero non sarebbe stato facile, ma è proprio questo che rende questa sfida così speciale”, ha aggiunto il finlandese con un sorriso all’inizio”.

Bearman infastidito dalla trattativa con Haas

Chi invece non trova pace e per ora non ha il sedile assicurato per il prossimo anno è Oliver Bearman. Il pilota inglese non ha ancora rinnovato con la Haas nonostante la sua conferma sia data per scontato o quasi. Avendo conquistato 23 dei 31 punti del team americano con un rendimento molto migliore di quello di Ocon, appiedato prima della gara in Messico, era logico attendersi che il suo rinnovo fosse imminente.

E probabilmente se lo aspettava lo stesso Ollie che si è presentato visibilmente infastidito durante le interviste del media day a Las Vegas: «Non c’è niente di nuovo. Voglio dire, se devo essere sincero, sono piuttosto deluso di essere qui al ventesimo round, o giù di lì, senza un contratto firmato per il prossimo ann0 ma ci stiamo arrivando, e sì, tutto quello che posso dire è che è un po’ deludente, e ovviamente non è l’ideale per la fiducia di un pilota, so di aver fatto un buon lavoro quest’anno, ma il fatto di non sapere cosa farò l’anno prossimo non è l’ideale; questo te lo posso assicurare”.

Braccio di ferro Haas-Bearman, ci sono di mezzo Hamilton e Ferrari

Le ragioni del ritardo sul rinnovo di Bearman non sono ancora del tutto chiare. Secondo Thomas Maher di PlanetF1, non ci sarebbero problemi, come vociferato, sullo stipendio e nemmeno la Haas avrebbe valutato altri piloti (vedi Doohan o lo stesso Hirakawa che ha corso al posto di Ocon in Messico andando a punti) oltre Camara che infatti è stato messo sotto contratto per il 2027.

Sarebbe vero invece che il management di Bearman abbia avviato trattative con altre squadre (Aston Martin?). Un’ipotesi realistica è che se da una parte la Haas voglia un impegno a lungo termine col pilota inglese, dall’altra Ollie abbia chiesto una certa flessibilità sul prossimo contratto per potersi liberare in qualsiasi momento qualora si presentasse l’opportunità di andare alla Ferrari, di cui Bearman è ancora un pilota Academy, specialmente in caso di rottura con Hamilton.

La griglia di piloti del Mondiale 2027 di F1