Il rinnovo di Oliver Bearman con la Haas rischia di saltare, troppo alta la richiesta del pilota inglese che potrebbe addirittura tornare alla Ferrari. Si riapre così il mercato piloti, anche Cadillac può dire addio a Bottas

Questione di giorni e Kimi Antonelli vincerà il Mondiale 2026 di F1. E allora per molti la testa è già al prossimo anno. La griglia di partenza del campionato del mondo 2027 sembrava definita ma nelle ultime ore due sedili sono diventati bollenti. Quelli di Oliver Bearman in Haas e Valtteri Bottas in Cadillac. Il giovane pilota inglese, di proprietà della Ferrari, avrebbe chiesto un rinnovo alto che avrebbe indisposto la scuderia americana mentre le prestazioni del finlandese ex Mercedes stanno facendo riflettere l’ultima scuderia ad essere entrata nel circus. E chissà che non riaprano le porte della Formula 1 per Leonardo Fornaroli.

Rinnovo: Bearman spara alto e spiazza la Haas

Un vero fulmine a ciel sereno sta scuotendo la Formula 1 in queste ore. Il rinnovo di Oliver Bearman con la Haas rischia di saltare. Secondo gli ultimi rumors di mercato rilasciati dall’esperto giornalista economico di F1, Marc Limacher, nelle trattative per prolungare la sua permanenza, il pilota britannico avrebbe chiesto qualcosa come 6 milioni di euro per rimanere con il team americano nel 2027. La Haas sarebbe rimasta spiazzata e non l’avrebbe presa benissimo. Il team americano non sarebbe disposto a soddisfare una cifra così.

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Bearman può tornare alla Ferrari ma perdendo un anno

A questo punto da capire quali possano essere gli sviluppi della vicenda. Haas è soddisfatta di Bearman, Ollie dal suo canto sa che se non dovesse rinnovare, con la griglia chiusa o quasi, resterebbe senza sedile per il 2027. A quel punto tornerebbe alla Ferrari con cui è sotto contratto fino al 2027, con il ruolo di terzo pilota. Un peccato visto quando di buono fatto vedere in queste due stagioni da titolare nella scuderia americana.

Peraltro Bearman si giocherebbe, da fermo, e quindi male, le sue carte per prendere il posto di Hamilton in Ferrari nel 2028, qualora il 7 volte campione del mondo dovesse ritirarsi alla fine della prossima stagione oppure non esercitare l’opzione di estensione del suo contratto con Maranello. Da capire anche il ruolo della Ferrari che ha piazzato lo stesso Ollie due anni fa in Haas e lo scorso mese ha “spinto” Rafa Camara nonostante le smentite del team americano.

Chi al posto di Bearman in Haas: chance Fornaroli

Non sono stati fatti per ora nomi di possibili sostituti di Ollie qualora davvero si arrivasse alla rottura con Haas. Restano gli indizi e i candidati che hanno preceduto l’investitura di Camara. Tra questi c’è stato Leonardo Fornaroli che è stato in ballottaggio fino all’ultimo col brasiliano. Leo, talento nostrano sulla scia di Antonelli, ha trionfato in Gp3 e Gp2 in due anni di fila e per ora è stato parcheggiato dalla McLaren nel ruolo di 3° pilota e in Hypercar. C’è poi anche Jack Doohan che di Haas è il pilota di riserva ufficiale 2026. Senza dimentiare un nome buono per tutte le stagioni: Yuki Ysunoda.

Cadillac taglia i rami secchi: Bottas rischia grosso, toto-piloti

La prima stagione è stata un mezzo disastro. Cadillac lo aveva messo in conto. Partire da zero, specie in un mondo competitivo come la F1 moderna non è facile anche se quest’anno si è cominciati da un foglio bianco come tutti coi nuovi regolamenti. A 5 gare dalla fine allora è tempo di bilanci anche per Cadillac.

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L’analisi non esclude i piloti. Per l’esordio nel circus la scuderia americana si è affidata all’esperienza e all’usato sicuro di Sergio Perez e Valtteri Bottas. Ma non è detto che nel 2027 saranno ancora loro a guidare le Cadillac motorizzate Ferrari. O almeno non entrambi. Se il messicano sembra certo della conferma, il finnico appare in bilico. Al netto dei tanti ritiri di tutti e due, l’ex Mercedes è stato puntualmente più lento dell’ex Red Bull e potrebbe pagare questo suo ritardo.

I nomi buoni per prendere il posto di Bottas in Cadillac sono: Yuki Tsunoda al momento il favorito, secondo The Race, i suoi rappresentanti hanno già contattato il team; Colton Herta che sta prendendo la superlicenza, ha preso parte alle fp1 ad Austin, la pista della sua vittoria in IndyCar del 2019; sarebbe stato fatto anche il nome di Esteban Ocon che però potrebbe diventare il pilota di riserva di Aston Martin. E come si dice in questi casi, vari ed eventuali.