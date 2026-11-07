Le parole dei piloti dopo le qualifiche (partite in forte ritardo) sotto la pioggia di Interlagos. Leclerc taglia corto sulle tensioni in Ferrari, Hamilton vuole lottare per vincere nonostante tutto, Russell polemico con i suoi

Sono state delle qualifiche estenuanti quelle di Interlagos, ma che hanno dato ragione alla FIA e alla sua ostinazione: la griglia del GP del Brasile è omologata per domani, con Lando Norris primo davanti ad Andrea Kimi Antonelli, facendo il netto delle varie penalizzazioni per sostituzioni delle power unit che hanno colpito anche le Ferrari.

Vasseur spiega perché la Ferrari ha preso la penalità in Brasile

La scuderia ha optato per questo appuntamento come occasione utile per il primo cambio stagionale del motore, da attuare su entrambe le vetture schierate. E come ha spiegato a Sky Sport Frédéric Vasseur, la tattica odierna in queste qualifiche slittate di 90 minuti ma poi regolarmente disputate è stata quella di risparmiare le gomme per domani. Facendo pure affidamento al fatto che potrebbe di nuovo piovere, cosa che potrebbe sparigliare ancora le carte (e poi sì, esiste ancora una F1 dove si corre sotto la pioggia).

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Secondo il team manager questa penalità che farà sì che domani Charles Leclerc parta quattordicesimo e Lewis Hamilton ventesimo cade nel GP giusto: “Abbiamo deciso di cambiare per questa gare le power unit perché andava fatto prima della fine della stagione e crediamo che ad Interlagos sia più facile rimontare, soprattutto con condizioni complesse”.

Leclerc taglia corto sulle polemiche con Hamilton

Sulla carta dei tempi ufficiali delle qualifiche quarto, Leclerc ha parlato a Sky Sport di un buon feeling in questa giornata, utile a studiare la SF-26 in condizioni di pioggia (e anche con le gomme full wet). E tornando sulle acredini interne con Hamilton il monegasco ha voluto tagliare corto: “Non capisco perché continuare parlarne ancora a lungo. Io e Lewis ci siamo confronti con le nostre opinioni, ma direi che prima o poi sarà il momento di chiudere con queste discussioni”.

Hamilton, che oggi ha concluso anticipatamente le sue qualifiche dopo la Q1 per risparmiare le gomme nuove e la monoposto, a Sky Sport ha ribadito la sua predilezione per le condizioni piovose e ha parlato di una sessione “la migliore possibile”. Oltre ad assicurare di voler rimontare domani “su un circuito che amo e che consente i sorpassi”. “Domani punterò alla vittoria, non ho strategie particolari – ha proseguito il britannico – . La vettura va bene, è stato fatto un buon lavoro per bilanciarla e abbiamo testato per la prima volta da mesi il bagnato”.

Antonelli ammette un errore, Russell perde le staffe via team radio

Spostandoci sul versante Mercedes, Antontelli eredita il secondo posto dell’altro penalizzato George Russell, sebbene avesse comunque concluso la sua sessione terzo. Siamo lì insomma, tra la seconda e la prima fila per il campione del mondo 2026, che a Sky Sport ha parlato di una qualifica “molto complessa” viste le condizioni piovose saggiate per la prima volta ad Interlagos. “Ho fatto fatica con le gomme intermedie e ho sbagliato nella Q3 rischiando di finire fuori pista“, ha ammesso Kimi con la consueta sincerità. “Ma ci faremo trovare pronti domani, che piova o che sia asciutto”, ha quindi concluso.

Di sicuro il caso di giornata è stato quello di George Russell, già alle prese con un periodo della sua carriera alquanto frustrante. E a proposito di frustrazione, nella Q3, mentre era in procinto di giocarsi la pole (virtuale, giacché domani sconterà cinque posizioni sulla griglia per la sostituzione della power unit sulla sua Mercedes) sul filo dei millesimi con Lando Norris, ha aperto un fronte di scontro con il muretto. Il suo ingegnere Marcus Dudley lo ha invitato infatti ad interrompere il proprio giro nelle battute finali della qualifica, in cui il ritorno della pioggia battente ha spinto i piloti a rinunciare a migliorarsi ulteriormente.

Via radio il britannico ha così sbottato: “Mi hai detto di lasciare stare, ma che diavolo?“. Al che è intervenuto Toto Wolff, ricordando al suo pilota che era in seconda posizione. Ma Russell non ha ceduto: “Non voglio essere P2, voglio essere P1”. Il team manager ha risposto amareggiato: “Lo so, lo so”. Parlando con i giornalisti dopo la qualifica, Russell ha quindi spiegato: “Quello era senza dubbio il giro della pole position, quindi decidere di interromperlo è stato un errore di valutazione da parte nostra. Stava arrivando la pioggia e avremmo dovuto semplicemente finire il giro. È la prima volta da un po’ di tempo che mi sento sicuro in auto, e mi sentivo più sicuro sul bagnato che sull’asciutto. Mi sentivo più me stesso, in lotta per la pole position giro dopo giro, ma sfortunatamente, quando per una volta contava davvero, non siamo riusciti a concretizzare”.